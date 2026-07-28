3 отзыва оставили туристы

А также услышите необычные факты о самых известных достопримечательностях города и эпохах его истории.
Остановитесь в секретных местах вдали от толп туристов и погрузитесь в динамичную атмосферу столицы!
Описание экскурсии
Москва во всем великолепии
Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы, парк Горького и небоскребы «Москва-Сити» и монастыри. Прокатитесь по Кремлевской и Краснохолмской набережным, раскроете тайны Нового Арбата и рассмотрите знаменитый Детский мир на Лубянке. А также ощутите дух старины на улицах Варварка, Ильинка и Никольская и посетите парк Победы и Поклонную гору.
Столичные истории
Проезжая сталинские высотки, вы угадаете, какая из них самая высокая, а какая самая старая. А ещё увидите большой остров в самом центре столицы и узнаете, почему все так стремятся туда попасть. Кроме того, я покажу старинные улочки и современные районы, расскажу, в каком доме жил Пушкин, где писал свои книги Гоголь и какие любопытные факты связаны с городским метро и вокзалами. К концу нашего путешествия вы составите виртуальную карту Москвы в голове и начнёте ориентироваться в столице. Отвечу на ваши вопросы и посоветую интересные гастрономические места, веселые московские бары, клубы, выставки, речные прогулки, вечерние музыкальные программы или необычные музеи.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta. В нем есть вода, зарядка для всех телефонов и пледы
- Это авторская экскурсия для взрослых и детей от 7 лет
- По желанию в конце обзорной автомобильной экскурсии мы можем добавить историческую пешеходную прогулку по самым популярным московским местам за доплату:
— по Красной площади/Александровскому саду/Зарядью, в зависимости от проводимых в этот день городских мероприятий, — 2000 ₽, плюс ~1 час к продолжительности
— по парку ВДНХ (обзорная экскурсия) — 3000 ₽, плюс ~1,5 часа к продолжительности
- Я могу встретить вас в аэропорту или на вокзале. Стоимость и детали уточняйте в переписке
- Я могу провести экскурсию на английском языке
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Диана так увлекательно рассказывала об истории Москвы, перед нашими глазами так и мелькали живые картины исторического прошлого, современности… мы будто лично знакомились