3 отзыва оставили туристы

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Влюбиться в Москву за один день!

Насыщенная автомобильная экскурсия по главным местам столицы

5
3 отзыва
Диана
Диана – Гид из Москвы
Вы насладитесь роскошными видами Москвы из окна комфортабельного автомобиля, в котором не страшны жара, холод или дождь.

А также услышите необычные факты о самых известных достопримечательностях 🏛️ города, остановитесь в секретных местах вдали от толп туристов и погрузитесь в динамичную атмосферу столицы!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Влюбиться в Москву за один день!
Влюбиться в Москву за один день!

Что вас ожидает

Москва во всем великолепии
Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы ⛰️, парк 🌳 Горького и небоскребы «Москва-Сити». Прокатитесь по Кремлевской и Краснохолмской набережным, раскроете тайны Нового Арбата и рассмотрите знаменитый Детский мир на Лубянке. А также ощутите дух старины на улицах Варварка, Ильинка и Никольская и посетите парк Победы и Поклонную гору.

Столичные истории
Проезжая сталинские высотки, вы угадаете, какая из них самая высокая, а какая самая старая. А еще увидите остров 🏝️ в самом центре столицы ⭐️ и узнаете, почему все так стремятся туда попасть. Кроме того, я покажу необычный для Москвы готический храм и расскажу, в каком доме жил Айвазовский, где писал свои книги Гоголь и какие любопытные факты связаны с городским метро 🚇. Отвечу на ваши вопросы и посоветую интересные гастрономические места, веселые бары 🍹 и клубы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Hyundai Creta. В нем есть вода, зарядка для всех телефонов, мини-бар и пледы.
  • По желанию мы можем также включить в маршрут Ходынское поле, ВДНХ и Останкинскую башню
  • Я могу встретить вас в аэропорту или на вокзале. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Влюбиться в Москву за один день!
Влюбиться в Москву за один день!
Влюбиться в Москву за один день!
Влюбиться в Москву за один день!
Влюбиться в Москву за один день!
Влюбиться в Москву за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Диана
Диана
Меня зовут Диана, я родилась в Москве и хорошо знаю историю родного города. Могу рассказать много интересного о каждом доме, парке и усадьбе. Люблю путешествовать сама и знаю, чего хотят путешественники. Я очень жизнерадостный, добрый и открытый человек и стараюсь делать экскурсии легкими и непринужденными. А также обеспечивать максимальные комфорт и заботу!
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3 отзыва оставили туристы

14 сентября 2020
Огромное спасибо Диане за экскурсию. Было здорово, легко, интересно и комфортно. Отличный маршрут, учтены все наши пожелания. 6 часов прошли на одном дыхании. Захотелось еще приехать в Москву. Жаль, что только один день.
6 сентября 2020
Диана учла все наши пожелания, построили маршрут по нашим предпочтениям, все четко и очень увлекательно
25 августа 2020
Экскурсия всей нашей семье очень понравилась. Диана - увлекательный рассказчик, очень доброжелательный и отзывчивый человек. Узнали много фактов не только из истории, но и из современной жизни города. После экскурсии Москва нам стала как-то ближе и понятнее. Очень понравилось, что Диана забрала нас непосредственно из аэропорта. Всем рекомендую данную экскурсию.

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