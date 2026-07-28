3 отзыва оставили туристы

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Влюбиться в Москву за 1 день

Насыщенная автомобильная экскурсия по главным местам столицы
Вы насладитесь роскошными видами Москвы из окна комфортабельного автомобиля, в котором не страшны жара, холод или дождь.

А также услышите необычные факты о самых известных достопримечательностях города и эпохах его истории.

Остановитесь в секретных местах вдали от толп туристов и погрузитесь в динамичную атмосферу столицы!
5
363 отзыва
Влюбиться в Москву за 1 день
Влюбиться в Москву за 1 день
Влюбиться в Москву за 1 день

Описание экскурсии

Москва во всем великолепии

Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы, парк Горького и небоскребы «Москва-Сити» и монастыри. Прокатитесь по Кремлевской и Краснохолмской набережным, раскроете тайны Нового Арбата и рассмотрите знаменитый Детский мир на Лубянке. А также ощутите дух старины на улицах Варварка, Ильинка и Никольская и посетите парк Победы и Поклонную гору.

Столичные истории

Проезжая сталинские высотки, вы угадаете, какая из них самая высокая, а какая самая старая. А ещё увидите большой остров в самом центре столицы и узнаете, почему все так стремятся туда попасть. Кроме того, я покажу старинные улочки и современные районы, расскажу, в каком доме жил Пушкин, где писал свои книги Гоголь и какие любопытные факты связаны с городским метро и вокзалами. К концу нашего путешествия вы составите виртуальную карту Москвы в голове и начнёте ориентироваться в столице. Отвечу на ваши вопросы и посоветую интересные гастрономические места, веселые московские бары, клубы, выставки, речные прогулки, вечерние музыкальные программы или необычные музеи.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta. В нем есть вода, зарядка для всех телефонов и пледы
  • Это авторская экскурсия для взрослых и детей от 7 лет
  • По желанию в конце обзорной автомобильной экскурсии мы можем добавить историческую пешеходную прогулку по самым популярным московским местам за доплату:
    — по Красной площади/Александровскому саду/Зарядью, в зависимости от проводимых в этот день городских мероприятий, — 2000 ₽, плюс ~1 час к продолжительности
    — по парку ВДНХ (обзорная экскурсия) — 3000 ₽, плюс ~1,5 часа к продолжительности
  • Я могу встретить вас в аэропорту или на вокзале. Стоимость и детали уточняйте в переписке
  • Я могу провести экскурсию на английском языке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2295 туристов
Я аккредитованный гид-переводчик. Родилась в Москве и хорошо знаю историю своего города. Могу рассказать много интересного о каждом доме, парке и усадьбе. Люблю путешествовать сама и понимаю, что важно для путешественников. Я жизнерадостный, добрый и открытый человек, стараюсь делать экскурсии лёгкими и непринуждёнными, а также обеспечивать максимальный комфорт и заботу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 363 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
362
4
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3
2
1
Александр
Автоэкскурсия по Москве с Дианой – невероятно крутое удовольствие!
Диана так увлекательно рассказывала об истории Москвы, перед нашими глазами так и мелькали живые картины исторического прошлого, современности… мы будто лично знакомились
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с выдающимися личностями… Это было невероятно живое и образное сплетение фактов и жизненных историй! Эрудиция Дианы и ее умение подать материал – просто восторг! Нет сомнений, этот человек сам любит свой город и способен зажечь такие-же чувства у слушателя. Как известно, Москва – шумный многолюдный город, но гид находила такие удивительные потаенные локации, где мы оставались наедине с величественными красотами златоглавой. В машине было удобно: маршрут был хорошо продуман, а рассказ не утомлял. С нами были девочки подростки – это тот возраст, когда чем-то удивить сложно, все воспринимается критично… А тут! Они слушали Диану, открыв рты, и так по-детски искренне радовались, когда удавалось правильно ответить на контрольный вопрос гида. Призы от Дианы – чупа-чупс!:-) – расценивались наравне с «Оскаром»)) Наша команда горда, что смога выиграть несколько конфет! Сколько великолепных мест мы увидели, сколько узнали интересных фактов с ними связанных! Почти 5 (!) часов вместе с Дианой – пролетели, как один миг!
А в заключении экскурсии, узнав, что в наших планах на вечер – Новодевичье кладбище, Диана задала нам задание – найти надгробия выдающихся людей, о вкладе которых в развитие Москвы мы узнали. И мы нашли! И отправили фото нашему гиду.
И уставшие, но такие счастливые вернулись домой!
Ах, вот если бы школьные учителя истории любили бы свою работу так, как это получается у нашего гида – Дианы.

Автоэкскурсия по Москве с Дианой – невероятно крутое удовольствие!
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А
Вау, это была просто бомба! 10 из 10. Диана невероятный экскурсовод — так интересно рассказывать о Москве может только настоящий фанат своего дела. 😍 Она не просто показывала достопримечательности, а
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оживляла их историями, анекдотами и деталями, которые нигде не прочитаешь. Мы смеялись, удивлялись и восхищались на протяжении всей экскурсии! Спасибо за этот праздник! Благодаря Диане Москва открылась для нас с новой стороны. Очень рекомендую этого гида!
Диана очень милая, общительная, находит подход к любому человеку, заинтересует и взрослых и детей!
Спасибо за профессионализм и любовь к своему делу!

Вау, это была просто бомба! 10 из 10. Диана невероятный экскурсовод — так интересно рассказывать о
Вау, это была просто бомба! 10 из 10. Диана невероятный экскурсовод — так интересно рассказывать о
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Н
Я пригласила маму (писателя и историка) на экскурсию, выбрала предложение Дианы, и не ошиблась. Диана прекрасно ориентируется в исторических фактах, любознательна, прекрасный рассказчик и собеседник, маме было очень с ней
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интересно беседовать и обсуждать взгляды на исторические события. Диана легко подстроилась под наши пожелания по маршруту, поездка была интересной и комфортной. Мама очень довольна, а я тем более. Огромное спасибо Диане!

Я пригласила маму (писателя и историка) на экскурсию, выбрала предложение Дианы, и не ошиблась. Диана прекрасно
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П
Отличная экскурсия! Диана очень эрудированный, многознающий и лёгкий в общении человек! Поэтому время пролетело незаметно, весело и познавательно! Обязательно будем советовать нашим друзьям и знакомым друзей именно эту экскурсию по Москве. Спасибо огромное!
Отличная экскурсия! Диана очень эрудированный, многознающий и лёгкий в общении человек! Поэтому время пролетело незаметно, весело
Отличная экскурсия! Диана очень эрудированный, многознающий и лёгкий в общении человек! Поэтому время пролетело незаметно, весело
Отличная экскурсия! Диана очень эрудированный, многознающий и лёгкий в общении человек! Поэтому время пролетело незаметно, весело
Отличная экскурсия! Диана очень эрудированный, многознающий и лёгкий в общении человек! Поэтому время пролетело незаметно, весело
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К
Прекрасная Диана, спасибо вам за экскурсию🫶 Было очень познавательно, увлекательно, максимально комфортно, легко и с юмором😌 Узнали историю Москвы с ее зарождения до наших дней, о ее правителях, о вкладе
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каждого в ее развитие, а также о самых знаковых местах столицы, ее районах и кольцах🙃 Экскурсия очень наполненная, не было неловких пауз и подобных ситуаций, есть с чем сравнить) Ну, просто восторг! 🤩 Всем-всем-всем советую эту экскурсию и гида🥰

Прекрасная Диана, спасибо вам за экскурсию🫶 Было очень познавательно, увлекательно, максимально комфортно, легко и с юмором😌
Прекрасная Диана, спасибо вам за экскурсию🫶 Было очень познавательно, увлекательно, максимально комфортно, легко и с юмором😌
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Н
Были семьёй на экскурсии, очень всем понравилось и детям и взрослым. Диана рассказывала всё очень понятно и интересно. Было несколько остановок для фото. Все в восторге!!!
Были семьёй на экскурсии, очень всем понравилось и детям и взрослым. Диана рассказывала всё очень понятно
Были семьёй на экскурсии, очень всем понравилось и детям и взрослым. Диана рассказывала всё очень понятно
Были семьёй на экскурсии, очень всем понравилось и детям и взрослым. Диана рассказывала всё очень понятно
Были семьёй на экскурсии, очень всем понравилось и детям и взрослым. Диана рассказывала всё очень понятно
Были семьёй на экскурсии, очень всем понравилось и детям и взрослым. Диана рассказывала всё очень понятно
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