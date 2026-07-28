3 отзыва оставили туристы

Вы насладитесь роскошными видами Москвы из окна комфортабельного автомобиля, в котором не страшны жара, холод или дождь. А также услышите необычные факты о самых известных достопримечательностях города и эпохах его истории. Остановитесь в секретных местах вдали от толп туристов и погрузитесь в динамичную атмосферу столицы!

Описание экскурсии

Москва во всем великолепии

Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы, парк Горького и небоскребы «Москва-Сити» и монастыри. Прокатитесь по Кремлевской и Краснохолмской набережным, раскроете тайны Нового Арбата и рассмотрите знаменитый Детский мир на Лубянке. А также ощутите дух старины на улицах Варварка, Ильинка и Никольская и посетите парк Победы и Поклонную гору.

Столичные истории

Проезжая сталинские высотки, вы угадаете, какая из них самая высокая, а какая самая старая. А ещё увидите большой остров в самом центре столицы и узнаете, почему все так стремятся туда попасть. Кроме того, я покажу старинные улочки и современные районы, расскажу, в каком доме жил Пушкин, где писал свои книги Гоголь и какие любопытные факты связаны с городским метро и вокзалами. К концу нашего путешествия вы составите виртуальную карту Москвы в голове и начнёте ориентироваться в столице. Отвечу на ваши вопросы и посоветую интересные гастрономические места, веселые московские бары, клубы, выставки, речные прогулки, вечерние музыкальные программы или необычные музеи.

Организационные детали