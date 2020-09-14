3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Москва во всем великолепии

Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы ⛰️, парк 🌳 Горького и небоскребы «Москва-Сити». Прокатитесь по Кремлевской и Краснохолмской набережным, раскроете тайны Нового Арбата и рассмотрите знаменитый Детский мир на Лубянке. А также ощутите дух старины на улицах Варварка, Ильинка и Никольская и посетите парк Победы и Поклонную гору.

Столичные истории

Проезжая сталинские высотки, вы угадаете, какая из них самая высокая, а какая самая старая. А еще увидите остров 🏝️ в самом центре столицы ⭐️ и узнаете, почему все так стремятся туда попасть. Кроме того, я покажу необычный для Москвы готический храм и расскажу, в каком доме жил Айвазовский, где писал свои книги Гоголь и какие любопытные факты связаны с городским метро 🚇. Отвечу на ваши вопросы и посоветую интересные гастрономические места, веселые бары 🍹 и клубы.

Организационные детали