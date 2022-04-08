Что вас ожидает

Неизвестная Москва

Вы увидите заброшенную усадьбу Резановых-Беляевых — образец классической архитектуры с элементами ампира. Отыщете старейший жилой дом Москвы и рассмотрите народный мемориал жертвам Черного октября, погружающий в бунтарско-революционную атмосферу 1990-х. Кроме того, я покажу здание обсерватории Штернберга, уютный сквер Промышленников Прохоровых, храм Святителя Николая на Трех Горах и руины сгоревшего дома Верещагина с уцелевшим белокаменным фундаментом.

Интересные истории

Я раскрою, откуда пошло название Пресненского района и почему принято считать, что Москва построена на семи холмах. Поделюсь противоречивой историей о незаконном расстреле защитников Белого дома на стадионе Красная Пресня. А также расскажу о личном опыте участия в спасении исторических зданий от сноса на примере Трехгорной мануфактуры и Бадаевского завода.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.