«Три горы» в Москве

Погулять по неизведанным кварталам Старой Пресни и раскрыть их тайны

Индивидуальная
«Три горы» — историческая местность в южной части Пресненского района.

Здесь есть на что посмотреть! Вы оцените древнейший жилой дом столицы, заглянете в причудливый сквер и полюбуетесь храмом Святителя Николая.

А еще услышите о событиях Черного Октября и посмотрите на современную обсерваторию.
«Три горы» в Москве
«Три горы» в Москве
«Три горы» в Москве
«Три горы» в Москве
«Три горы» в Москве
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Что вас ожидает

Неизвестная Москва

Вы увидите заброшенную усадьбу Резановых-Беляевых — образец классической архитектуры с элементами ампира. Отыщете старейший жилой дом Москвы и рассмотрите народный мемориал жертвам Черного октября, погружающий в бунтарско-революционную атмосферу 1990-х. Кроме того, я покажу здание обсерватории Штернберга, уютный сквер Промышленников Прохоровых, храм Святителя Николая на Трех Горах и руины сгоревшего дома Верещагина с уцелевшим белокаменным фундаментом.

Интересные истории

Я раскрою, откуда пошло название Пресненского района и почему принято считать, что Москва построена на семи холмах. Поделюсь противоречивой историей о незаконном расстреле защитников Белого дома на стадионе Красная Пресня. А также расскажу о личном опыте участия в спасении исторических зданий от сноса на примере Трехгорной мануфактуры и Бадаевского завода.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Краснопресненская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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