Царицыно - пешеходная экскурсия

В Царицыно часто приезжают отдохнуть и просто прогуляться по аллеям парка

4.5
31 отзыв
В Царицыно часто приезжают отдохнуть и просто прогуляться по аллеям парка.

Но что вы знаете об этом месте? Почему Екатерина II не одобрила все, что было построено за 10 лет? Почему усадьба считается аномальной зоной? Вы узнаете ответы на эти и другие вопросы во время двухчасовой экскурсии.

Вы прогуляетесь по тенистым аллеям и насладитесь причудливой готической архитектурой.
Царицыно - пешеходная экскурсия
Царицыно - пешеходная экскурсия
Царицыно - пешеходная экскурсия
Царицыно - пешеходная экскурсия
Царицыно - пешеходная экскурсия
Царицыно - пешеходная экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Царицынские пруды
  • Фигурный мост
  • Большой дворец
  • Хлебный дом
  • Кавалерские корпуса
Резиденция, так и не ставшая императорской
Приглашаю вас на прогулку по самому большому и, пожалуй, самому популярному в Москве музею-заповеднику. «Царицыно» — это великолепная императорская резиденция, расположенная посреди огромного живописного парка. Величественный дворцово-парковый ансамбль поражает красотой зеркальных прудов, обилием густой зелени и причудливой готической архитектурой.
Мы с вами прогуляемся по его аллеям и поговорим о том, как строилась усадьба и кто в ней жил. Вы убедитесь в том, что этот парк подходит как для спокойного, так и для активного отдыха на природе, и для этого совсем не обязательно ехать за город.
Истории и легенды Царицыно
Резиденция привлекательна не только внешним великолепием, но и таинственной историей, полной загадок. Например, вы знали о том, что Екатерина II, по приказу которой строился Царицыно, не одобрила все, что было здесь построено за 10 лет? А слышали ли вы о том, что помимо всего прочего, Царицыно считается мощной аномальной зоной?
Гид не только покажет вам знаменитые достопримечательности дворцово-паркового комплекса, но и поведает историю о том, каким образом на местных постройках оказалось множество масонских знаков.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый
500 ₽
Детский (школьники, дошкольники)
200 ₽
Льготный (пенсионеры, студенты, ветераны боевых действий)
350 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги экскурсовода
  • входной билет в Хлебный дом (при выборе программы с посещение)
Что не входит
  • входные билеты в музеи (при выборе программы «Только прогулка»)
  • личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 17:00, вторник в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Суббота в 17:00, вторник в 14:00

Спутник М.
Спутник М.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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