Резиденция, так и не ставшая императорской

Приглашаю вас на прогулку по самому большому и, пожалуй, самому популярному в Москве музею-заповеднику. «Царицыно» — это великолепная императорская резиденция, расположенная посреди огромного живописного парка. Величественный дворцово-парковый ансамбль поражает красотой зеркальных прудов, обилием густой зелени и причудливой готической архитектурой.

Мы с вами прогуляемся по его аллеям и поговорим о том, как строилась усадьба и кто в ней жил. Вы убедитесь в том, что этот парк подходит как для спокойного, так и для активного отдыха на природе, и для этого совсем не обязательно ехать за город.

Истории и легенды Царицыно

Резиденция привлекательна не только внешним великолепием, но и таинственной историей, полной загадок. Например, вы знали о том, что Екатерина II, по приказу которой строился Царицыно, не одобрила все, что было здесь построено за 10 лет? А слышали ли вы о том, что помимо всего прочего, Царицыно считается мощной аномальной зоной?

Гид не только покажет вам знаменитые достопримечательности дворцово-паркового комплекса, но и поведает историю о том, каким образом на местных постройках оказалось множество масонских знаков.