по запросу

Несостоявшаяся резиденция

Царицыно — несостоявшаяся резиденция Екатерины II. Архитектурная битва двух сильнейших архитекторов своего времени. Руина, которую не трогали 200 лет.

Екатерина II приезжает в Москву на торжества по случаю окончания русско-турецкой войны. Весной она прогуливается по окрестностям своей резиденции Коломенское. Расположенная на месте будущего Царицына живописная усадьба «Черная Грязь» приводит Екатерину в восторг. Сделка совершается всего за неделю. А в конце лета выходит указ о переименовании села Черная Грязь в село Царицыно.

Дальше проиходит грандиозное строительство по проекту архитектора Баженова, но массоны приложили руку и к этой стройке, а массонов Екатерина не любила. Баженова сменяет Казаков, его ученик. Ему остается только достроить главный дворец, но… начинается война, которая сжирает все деньги, а потом и вовсе Екатерина умирает.

Дворец постепенно превращается в руину, стоя пустой и недостроенный. Вторую жизнь в эти постройки вдыхают московские дачники 19-20 веков. С развитием дачной моды и культуры, прогулки среди руин 200 летней давности весьма популярны.

Ну а потом наступает эпоха реставрации, длящаяся почти 18 лет уже в конце 20 века. Задача реставраторов — показать как задумывались постройки самими Баженовым и Казаковым, как выглядел бы комплекс, если бы все шло гладко.

И я там был… ой. И я там копала, в 2005 году на практике в институте, мы расчищали фундамент одного из корпусов построенных Баженовым и снесенных Казаковым.

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