по запросу

Царицыно: история несостоявшейся императорской резиденции

Мы прогуляемся и по дворцовому парку и вокруг самих построек дворца, а так же зайдем в Большой...

Мы прогуляемся и по дворцовому парку и вокруг самих построек дворца, а так же зайдем в Большой дворец, чтобы посмотреть, как могла бы выглядеть эта помпезная резиденция.

И, конечно же, вы узнаете историю резиденции и почему она незаслужена была забыта.
Царицыно: история несостоявшейся императорской резиденции
Царицыно: история несостоявшейся императорской резиденции
Царицыно: история несостоявшейся императорской резиденции
Царицыно: история несостоявшейся императорской резиденции
Царицыно: история несостоявшейся императорской резиденции
Царицыно: история несостоявшейся императорской резиденции
Царицыно: история несостоявшейся императорской резиденции
Несостоявшаяся резиденция
Царицыно — несостоявшаяся резиденция Екатерины II. Архитектурная битва двух сильнейших архитекторов своего времени. Руина, которую не трогали 200 лет.
Екатерина II приезжает в Москву на торжества по случаю окончания русско-турецкой войны. Весной она прогуливается по окрестностям своей резиденции Коломенское. Расположенная на месте будущего Царицына живописная усадьба «Черная Грязь» приводит Екатерину в восторг. Сделка совершается всего за неделю. А в конце лета выходит указ о переименовании села Черная Грязь в село Царицыно.
Дальше проиходит грандиозное строительство по проекту архитектора Баженова, но массоны приложили руку и к этой стройке, а массонов Екатерина не любила. Баженова сменяет Казаков, его ученик. Ему остается только достроить главный дворец, но… начинается война, которая сжирает все деньги, а потом и вовсе Екатерина умирает.
Дворец постепенно превращается в руину, стоя пустой и недостроенный. Вторую жизнь в эти постройки вдыхают московские дачники 19-20 веков. С развитием дачной моды и культуры, прогулки среди руин 200 летней давности весьма популярны.
Ну а потом наступает эпоха реставрации, длящаяся почти 18 лет уже в конце 20 века. Задача реставраторов — показать как задумывались постройки самими Баженовым и Казаковым, как выглядел бы комплекс, если бы все шло гладко.
И я там был… ой. И я там копала, в 2005 году на практике в институте, мы расчищали фундамент одного из корпусов построенных Баженовым и снесенных Казаковым.

Вас ожидает:

  • Мы прогуляемся и по парку и вокруг самих построек, а так же зайдем в Большой дворец, чтобы посмотреть, как могла бы выглядеть эта помпезная резиденция.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • посещение Большого дворца 400р\человек при наличии qr-кодов на каждого.
Место начала и завершения
улица Тюрина, 1с2
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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по запросу

Катерина С.
Катерина С.
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