4 отзыва оставили туристы

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Тверской бульвар: в гостях у Ермоловой, Герцена и «водочного короля»

5
4 отзыва
Алла А.
Алла А. – Гид из Москвы
Неспешная индивидуальная экскурсия ⛳ по самому популярному и большому бульвару Москвы.

На прогулке 👣 я познакомлю вас со знаменитыми домами и расскажу подробнее о событиях, происходивших на Тверском бульваре.

В разное время здесь гуляли Гоголь, Чехов, Толстой, Бунин, Лермонтов, Есенин, а также императоры и аристократы.

Мы увидим Дом Герцена, старинный особняк Дом-музей Ермоловой и многое другое.

На тверском бульваре находится знаменитый Пушкинский дуб, а также место встречи поэта с Натальей Гончаровой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 915 ₽ за экскурсию

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Тверской бульвар: в гостях у Ермоловой, Герцена и «водочного короля»
Тверской бульвар: в гостях у Ермоловой, Герцена и «водочного короля»
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по Тверскому бульвару.
Когда становится понятным, что Москва и её история 📖 рождались не только на Красной площади и за стенами Кремля, отличная идея прогуляться 👣 по знаменитым улицами и бульварам Столицы ⭐️ нашей экскурсии 🧭 вы узнаете:
  • как называли Тверской бульвар изначально;
  • где находился знаменитый ресторан "Грибоедов" из "Мастера и Маргариты";
  • где в последний раз выступил Александр Блок;
  • почему московский полицмейстер гулял поперек бульвара;
  • что такое Пампуш и Памтим;
  • где жила одна из первых российских модельеров Надежда Ламанова;
  • ... и увидим Пушкинский дуб, место встречи Пушкина и Гончаровой, окна актрисы М. Ермоловой, творение архитектора Фёдора Шехтеля, студенческий квартал XIX века и многое другое.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 у памятника Пушкину на Пушкинской площади.
Тверской бульвар: в гостях у Ермоловой, Герцена и «водочного короля»
Тверской бульвар: в гостях у Ермоловой, Герцена и «водочного короля»
Тверской бульвар: в гостях у Ермоловой, Герцена и «водочного короля»
Тверской бульвар: в гостях у Ермоловой, Герцена и «водочного короля»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алла А.
Алла А.
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4 отзыва оставили туристы

Алла А. проводит ещё 5 экскурсий

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