4 отзыва оставили туристы

Алла А. – Гид из Москвы

Неспешная индивидуальная экскурсия ⛳ по самому популярному и большому бульвару Москвы.



На прогулке 👣 я познакомлю вас со знаменитыми домами и расскажу подробнее о событиях, происходивших на Тверском бульваре.



В разное время здесь гуляли Гоголь, Чехов, Толстой, Бунин, Лермонтов, Есенин, а также императоры и аристократы.



Мы увидим Дом Герцена, старинный особняк Дом-музей Ермоловой и многое другое.



На тверском бульваре находится знаменитый Пушкинский дуб, а также место встречи поэта с Натальей Гончаровой.