4 отзыва оставили туристы

Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по Тверскому бульвару.
Когда становится понятным, что Москва и её история 📖 рождались не только на Красной площади и за стенами Кремля, отличная идея прогуляться 👣 по знаменитым улицами и бульварам Столицы ⭐️ нашей экскурсии 🧭 вы узнаете:
как называли Тверской бульвар изначально;
где находился знаменитый ресторан "Грибоедов" из "Мастера и Маргариты";
где в последний раз выступил Александр Блок;
почему московский полицмейстер гулял поперек бульвара;
что такое Пампуш и Памтим;
где жила одна из первых российских модельеров Надежда Ламанова;
... и увидим Пушкинский дуб, место встречи Пушкина и Гончаровой, окна актрисы М. Ермоловой, творение архитектора Фёдора Шехтеля, студенческий квартал XIX века и многое другое.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 у памятника Пушкину на Пушкинской площади.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.