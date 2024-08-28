Электротеатр Станиславский – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Электротеатр Станиславский» в Москве, цены от 1 090 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Тверская - всегда главная
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверская - всегда главная
Начало: Триумфальная площадь, памятник Маяковскому
Завтра в 09:00
8 дек в 09:00
от 3 990 за всё до 3 чел.
Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении)
Пешая
1 час
Аудиогид
Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении)
Начало: Тверская улица, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
1 090 за человека
Новогодняя Москва
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Новогодняя Москва
Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
Расписание: После 16 ч. с 20 декабря по 20 января
Завтра в 09:00
7 дек в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    28 августа 2024
    Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
    Очень понравилась экспедиция. Александр именно не экскурсовод, а человек максимально погруженный в тему – за 3.5 часа в центре Москвы
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    десятки (и даже сотни) интересных фактов, которые хочется осмыслить, обсудить,"перечитать". И это не увеселительная прогулка, а мероприятие направленное на то, чтобы включить мозг и прокачать его по ранней истории Советской России.

  • В
    Вероника
    19 августа 2024
    Тверская - всегда главная
    Побывали всей семьей на экскурсии "Тверская - всегда главная!" Катарина- прекрасный экскурсовод! Экскурсия прошла очень комфортно, 2 часа на одном дыхании. Остались очень довольны, включая 10-летнего сына. Большая благодарность Карине за профессионализм, эрудицию и заботу.
  • О
    Оксана
    8 июля 2024
    Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие
    Было очень интересно, познавательно, и не смотря на то, что экскурсия шла долго, более 4х часов, все прошло на едином дыхании. Мы даже не ожидали, что будет так увлекательно слушать про наших вождей революции, про это страшное время перемен.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Электротеатр Станиславский»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тверская - всегда главная
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Василия Блаженного
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Александровский сад
  9. Воробьевы Горы
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2024
Сейчас в Москве в категории "Электротеатр Станиславский" можно забронировать 3 экскурсии от 1 090 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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