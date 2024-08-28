2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверская - всегда главная
Начало: Триумфальная площадь, памятник Маяковскому
Завтра в 09:00
8 дек в 09:00
от 3 990₽ за всё до 3 чел.
1 час
Аудиогид
Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении)
Начало: Тверская улица, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Новогодняя Москва
Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
Расписание: После 16 ч. с 20 декабря по 20 января
Завтра в 09:00
7 дек в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 августа 2024Сталин и Троцкий: неожиданное путешествиеОчень понравилась экспедиция. Александр именно не экскурсовод, а человек максимально погруженный в тему – за 3.5 часа в центре Москвы
- ВВероника19 августа 2024Тверская - всегда главнаяПобывали всей семьей на экскурсии "Тверская - всегда главная!" Катарина- прекрасный экскурсовод! Экскурсия прошла очень комфортно, 2 часа на одном дыхании. Остались очень довольны, включая 10-летнего сына. Большая благодарность Карине за профессионализм, эрудицию и заботу.
- ООксана8 июля 2024Сталин и Троцкий: неожиданное путешествиеБыло очень интересно, познавательно, и не смотря на то, что экскурсия шла долго, более 4х часов, все прошло на едином дыхании. Мы даже не ожидали, что будет так увлекательно слушать про наших вождей революции, про это страшное время перемен.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Памятник Юрию Долгорукому»
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