Очень понравилась экспедиция. Александр именно не экскурсовод, а человек максимально погруженный в тему – за 3.5 часа в центре Москвы

десятки (и даже сотни) интересных фактов, которые хочется осмыслить, обсудить,"перечитать". И это не увеселительная прогулка, а мероприятие направленное на то, чтобы включить мозг и прокачать его по ранней истории Советской России.

Побывали всей семьей на экскурсии "Тверская - всегда главная!" Катарина- прекрасный экскурсовод! Экскурсия прошла очень комфортно, 2 часа на одном дыхании. Остались очень довольны, включая 10-летнего сына. Большая благодарность Карине за профессионализм, эрудицию и заботу.

О Оксана

Сталин и Троцкий: неожиданное путешествие

Было очень интересно, познавательно, и не смотря на то, что экскурсия шла долго, более 4х часов, все прошло на едином дыхании. Мы даже не ожидали, что будет так увлекательно слушать про наших вождей революции, про это страшное время перемен.