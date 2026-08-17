День рождения, свидание, корпоратив или просто пятничный вечер без гаджетов — мы превратим любое событие в творческий праздник. Наши художники научат вас работать с акрилом: помогут с композицией, цветом, техникой и выбором сюжета. Через два часа вы уже будете держать в руках свою картину — и, честно говоря, удивитесь тому, что смогли её создать.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 3500 ₽ за человека

Описание мастер-класса

Атмосфера лофта — просторная мастерская с хорошим светом, мольбертами, палитрами и музыкой. Всё уже готово: краски, кисти, банки с водой, фартуки, чтобы одежда осталась чистой.

Свобода выбора сюжета — от городских закатов до абстрактных композиций. Каждый участник может работать над своей картиной — одинаковых не будет.

Техника работы с акрилом — научим вас базовым приёмам построения композиции и работы с кистью.

Готовая картина сразу после мастер-класса — акрил сохнет быстро, поэтому работу вы заберёте в тот же день.

Организационные детали