День рождения, свидание, корпоратив или просто пятничный вечер без гаджетов — мы превратим любое событие в творческий праздник.
Наши художники научат вас работать с акрилом: помогут с композицией, цветом, техникой и выбором сюжета.
Через два часа вы уже будете держать в руках свою картину — и, честно говоря, удивитесь тому, что смогли её создать.
Наши художники научат вас работать с акрилом: помогут с композицией, цветом, техникой и выбором сюжета.
Через два часа вы уже будете держать в руках свою картину — и, честно говоря, удивитесь тому, что смогли её создать.
Описание мастер-класса
Атмосфера лофта — просторная мастерская с хорошим светом, мольбертами, палитрами и музыкой. Всё уже готово: краски, кисти, банки с водой, фартуки, чтобы одежда осталась чистой.
Свобода выбора сюжета — от городских закатов до абстрактных композиций. Каждый участник может работать над своей картиной — одинаковых не будет.
Техника работы с акрилом — научим вас базовым приёмам построения композиции и работы с кистью.
Готовая картина сразу после мастер-класса — акрил сохнет быстро, поэтому работу вы заберёте в тот же день.
Организационные детали
- Все материалы входят в стоимость
- Еду и напитки можно принести с собой. Если планируете застолье, у нас есть стол для аренды — 2500 ₽ в час. Пробковый сбор не взимается
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Скобелевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
Привет! Я — Алия. В нашей команде — настоящие профессионалы своего дела — художники, керамисты. А помимо этого мы — доброжелательные и чуткие мастера, и уделяем большое внимание созданию комфортной и позитивной атмосферы для творчества. Мы с радостью проведём творческие мастер-классы для детей и взрослых, романтические свидания за мольбертом или гончарным кругом, арт-вечеринки, девичники, выездные мастер-классы.
Входит в следующие категории Москвы
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