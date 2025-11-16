Мои заказы

У нас опять есть хлеб

Интерактивные сцены из жизни Маяковского в декорациях Москвы
Кто не слышал о Маяковском? Кто-то его любит, кто-то — не любит, кого-то его поэзия приводит в восторг, заставляя сердце захлёбываться адреналином. Но часто поэзия — только парадная витрина.

Да и почему мы должны думать только про его стихи? Погрузимся в творческую судьбу и личную жизнь поэта. И обсудим массу всего интересного!
5
4 отзыва
Описание экскурсии

  • Пройдём недалеко от Сретенского бульвара и Лубянки, вдоль уютных и редко посещаемых переулков Мясницкой
  • Вспомним футуристические маскарады и революционные комиксы
  • Поговорим о супружеских картелях и любовных многоугольниках, гениальной рекламе и теории семейной жизни

Вы узнаете

  • Может ли реклама быть смертельной
  • Какую фразу Маяковского обожают HR
  • Как футуристы выбивали дубль
  • Кто виноват в эпидемии самоубийств
  • При виде чего девушки падали в обморок

И не только!

Кому подойдёт экскурсия

И поклонникам Маяковского, и тем, кто знаком с ним в рамках школьной программы. А ещё тем, кто не любит Маяковского — организуем интерактив с убийством поэта.

«За что?» — спросят поклонники Маяковского. Да хотя бы за то, что написал сказку о толстом мальчике Пете, который лопнул, а маленькие пролетарии с удовольствием подъедают его содержимое!

Организационные детали

Обратите внимание, эта экскурсия — 18+.

в субботу в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1000 ₽
Пенсионеры700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Сретенский бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — ваш гид в Москве
Любите ли вы Москву так, как люблю её я! Мне повезло — я родилась в Москве и со студенческих лет часами бродила по городу с путеводителем в руках. Мои экскурсии — это
читать дальше

не школьный урок истории, а лёгкая и увлекательная прогулка, ощущение праздника от красоты окружающих зданий, захватывающие сюжеты ушедших эпох, магия прошлого и современность, юмор и позитивный настрой. Материал для своих рассказов я нахожу в архивах, библиотеках, музеях и лекториях — и каждый раз не перестаю удивляться новым открытиям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
Виталий
16 ноя 2025
Шикарная экскурсия с интерактивными элементами! Спасибо Лидии за это погружение в историю. Хочется отметить высокопрофессиональный уровень гида и глубокое знание представленного материала! Всем рекомендую!
Л
Людмила
8 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Прежде всего необычной подачей на вроде бы известные знания. Оказывется, что я почти ничего и не знала о Маяковском. О том как он стал поэтом, чем еще
читать дальше

занимался помимо поэзии, о его любви и обычной рутине. Где учился, работал, чем он жил и дышал! А еще любил, страдал… Прчему так трагично закончил жизнь… Рассказ экскурсовода искуссно вплетен в прогулку по Москве, дух той эпохи ощущался вживую. А еще удивительная подача, с доброй интригой и чувством юмора. Автору экскурсии браво и респект!

А
Анастасия
26 окт 2025
Добрый вечер!
Сомневались относительно этой экскурсии, так как Маяковский немного «отравлен» школьной программой. Но интуиция не подвела.
Очень интересная, насыщенная по содержанию экскурсия, но воспринимается легко, на одном дыхании.
Было прикольно почувствовать себя в роли Маяковского и Лили Брик. Спасибо гиду Лидии за хорошо проведенное время!
Ю
Юлия
18 окт 2025
Это было потрясающе! Благодарю экскурсовода и прекрасную собеседницу Лидию за удивительную прогулку по Москве, посвящённую Маяковскому. После экскурсии захотелось бежать в библиотеку и читать, читать, читать… Стихи поэта, поймать его
читать дальше

ритм, понять, как, в какой среде, в гуще каких людей выстреливает такой гений. Гений ритма, смысла, биения жизни. Столько стихотворений и информации от Лидии в течение прогулки, затронуты все сферы жизни Маяковского. По пути задавали много вопросов экскурсрводу. На всё получили ответ. Маяковский заставляет задуматься. Хочется изучать дальше. Спасибо Лидии за разжигание интереса к личности поэта. Советуем экскурсию всем!

Входит в следующие категории Москвы

