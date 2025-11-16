Кто не слышал о Маяковском? Кто-то его любит, кто-то — не любит, кого-то его поэзия приводит в восторг, заставляя сердце захлёбываться адреналином. Но часто поэзия — только парадная витрина. Да и почему мы должны думать только про его стихи? Погрузимся в творческую судьбу и личную жизнь поэта. И обсудим массу всего интересного!

Описание экскурсии

Пройдём недалеко от Сретенского бульвара и Лубянки, вдоль уютных и редко посещаемых переулков Мясницкой

Вспомним футуристические маскарады и революционные комиксы

Поговорим о супружеских картелях и любовных многоугольниках, гениальной рекламе и теории семейной жизни

Вы узнаете

Может ли реклама быть смертельной

Какую фразу Маяковского обожают HR

Как футуристы выбивали дубль

Кто виноват в эпидемии самоубийств

При виде чего девушки падали в обморок

И не только!

Кому подойдёт экскурсия

И поклонникам Маяковского, и тем, кто знаком с ним в рамках школьной программы. А ещё тем, кто не любит Маяковского — организуем интерактив с убийством поэта.

«За что?» — спросят поклонники Маяковского. Да хотя бы за то, что написал сказку о толстом мальчике Пете, который лопнул, а маленькие пролетарии с удовольствием подъедают его содержимое!

Организационные детали

Обратите внимание, эта экскурсия — 18+.