Кто не слышал о Маяковском? Кто-то его любит, кто-то — не любит, кого-то его поэзия приводит в восторг, заставляя сердце захлёбываться адреналином. Но часто поэзия — только парадная витрина.
Да и почему мы должны думать только про его стихи? Погрузимся в творческую судьбу и личную жизнь поэта. И обсудим массу всего интересного!
Описание экскурсии
- Пройдём недалеко от Сретенского бульвара и Лубянки, вдоль уютных и редко посещаемых переулков Мясницкой
- Вспомним футуристические маскарады и революционные комиксы
- Поговорим о супружеских картелях и любовных многоугольниках, гениальной рекламе и теории семейной жизни
Вы узнаете
- Может ли реклама быть смертельной
- Какую фразу Маяковского обожают HR
- Как футуристы выбивали дубль
- Кто виноват в эпидемии самоубийств
- При виде чего девушки падали в обморок
И не только!
Кому подойдёт экскурсия
И поклонникам Маяковского, и тем, кто знаком с ним в рамках школьной программы. А ещё тем, кто не любит Маяковского — организуем интерактив с убийством поэта.
«За что?» — спросят поклонники Маяковского. Да хотя бы за то, что написал сказку о толстом мальчике Пете, который лопнул, а маленькие пролетарии с удовольствием подъедают его содержимое!
Организационные детали
Обратите внимание, эта экскурсия — 18+.
в субботу в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Пенсионеры
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Сретенский бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид в Москве
Любите ли вы Москву так, как люблю её я! Мне повезло — я родилась в Москве и со студенческих лет часами бродила по городу с путеводителем в руках. Мои экскурсии — это
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталий
16 ноя 2025
Шикарная экскурсия с интерактивными элементами! Спасибо Лидии за это погружение в историю. Хочется отметить высокопрофессиональный уровень гида и глубокое знание представленного материала! Всем рекомендую!
Л
Людмила
8 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Прежде всего необычной подачей на вроде бы известные знания. Оказывется, что я почти ничего и не знала о Маяковском. О том как он стал поэтом, чем еще
А
Анастасия
26 окт 2025
Добрый вечер!
Сомневались относительно этой экскурсии, так как Маяковский немного «отравлен» школьной программой. Но интуиция не подвела.
Очень интересная, насыщенная по содержанию экскурсия, но воспринимается легко, на одном дыхании.
Было прикольно почувствовать себя в роли Маяковского и Лили Брик. Спасибо гиду Лидии за хорошо проведенное время!
Ю
Юлия
18 окт 2025
Это было потрясающе! Благодарю экскурсовода и прекрасную собеседницу Лидию за удивительную прогулку по Москве, посвящённую Маяковскому. После экскурсии захотелось бежать в библиотеку и читать, читать, читать… Стихи поэта, поймать его
