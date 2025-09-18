Усадьба Измайлово сыграла важную роль не только в судьбе первого российского императора, но и в истории всей страны.
Пройдёмся по искусственно созданному острову, рассмотрим памятники архитектуры 17 века и более поздние постройки. Я расскажу, почему это место называют райским и как оно связано с парижским Домом инвалидов.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы
- Мостовую башню
- Передние и Задние ворота
И узнаете:
- Почему Измайловский остров окружён прудами
- Какие занятия вёл здесь Пётр I и почему именно это место называют родиной русского флота
- Как развивалось изразцовое искусство в 17 веке и какие редкие образцы сохранились в Измайлово
- Что выращивали на острове и какие экзотические животные здесь жили
- Как царская резиденция стала городком имени Баумана
Организационные детали
Билеты на территорию усадьбы включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
|Дети 8-17 лет
|1300 ₽
|Дети до 7 лет
|700 ₽
|Пенсионеры
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Партизанская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 823 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Настя. Я глубоко изучаю и нежно люблю русскую культуру. Очень хочу делиться этими знаниями и любовью со всем миром. Я предпочитаю вести экскурсии динамично, расставляю нужные акценты и выделяю всё самое интересное. Со мной не бывает скучно;)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
18 сен 2025
Благодарю за увлекательную экскурсию! Безумно понравилось, насколько Вы увлечены своим делом❤️ Слушать одно удовольствие 💫
Т
Толька
9 июл 2025
Очень красивая и уютная усадьба! Даже не ожидал, что так понравится! Спасибо за экскурсию, всем рекомендую!
