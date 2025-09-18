Мои заказы

Усадьба Измайлово: райский остров семьи Романовых

Узнать, чем занимался здесь Пётр I и какие необычные животные обитали в царской вотчине
Усадьба Измайлово сыграла важную роль не только в судьбе первого российского императора, но и в истории всей страны.

Пройдёмся по искусственно созданному острову, рассмотрим памятники архитектуры 17 века и более поздние постройки. Я расскажу, почему это место называют райским и как оно связано с парижским Домом инвалидов.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы
  • Мостовую башню
  • Передние и Задние ворота

И узнаете:

  • Почему Измайловский остров окружён прудами
  • Какие занятия вёл здесь Пётр I и почему именно это место называют родиной русского флота
  • Как развивалось изразцовое искусство в 17 веке и какие редкие образцы сохранились в Измайлово
  • Что выращивали на острове и какие экзотические животные здесь жили
  • Как царская резиденция стала городком имени Баумана

Организационные детали

Билеты на территорию усадьбы включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Дети 8-17 лет1300 ₽
Дети до 7 лет700 ₽
Пенсионеры1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Партизанская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 823 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Настя. Я глубоко изучаю и нежно люблю русскую культуру. Очень хочу делиться этими знаниями и любовью со всем миром. Я предпочитаю вести экскурсии динамично, расставляю нужные акценты и выделяю всё самое интересное. Со мной не бывает скучно;)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Екатерина
18 сен 2025
Благодарю за увлекательную экскурсию! Безумно понравилось, насколько Вы увлечены своим делом❤️ Слушать одно удовольствие 💫
Т
Толька
9 июл 2025
Очень красивая и уютная усадьба! Даже не ожидал, что так понравится! Спасибо за экскурсию, всем рекомендую!

Входит в следующие категории Москвы

