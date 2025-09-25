-
Лучший выборМосква: метро не сразу строилось
Путешествие по самым ярким станциям столичного метрополитена
Начало: На станции метро «Красные Ворота»
Расписание: во вторник в 12:30, в четверг в 12:00, в субботу в 14:00
25 сен в 12:00
27 сен в 14:00
900 ₽
1000 ₽ за человека
Булгаковский мир Патриарших
Пройти по одному из самых красивых мест столицы и проникнуться атмосферой знаменитого романа
Начало: У станции метро «Маяковская»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Любовь и стендап на Патриках
Уникальная стендап-прогулка по Патриаршим прудам с акцентом на истории любви и юмор. Узнайте о знаменитых романах и наслаждайтесь лёгкостью общения
Начало: У Патриарших прудов
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
На телебашню Останкино и смотровую площадку
Посетить знаковую локацию, узнать её историю и подняться на 337 метров, чтобы полюбоваться Москвой
Начало: На улице Академика Королёва
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:30
7600 ₽ за всё до 20 чел.
Асфальтовые волны: мотосага по столичным набережным (круглый год)
Свет, вода и скорость: Москва, которую не увидишь пешком
Начало: У метро «ВДНХ» (выход №4)
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:30
8500 ₽ за человека
От Земли до «Космоса» - на ВДНХ
Открыть космическую историю Москвы и взглянуть на город с 25-го этажа
Начало: У метро «ВДНХ»
27 сен в 10:30
4 окт в 10:30
2000 ₽ за человека
Новое Донское кладбище: трагические страницы истории
Раскрыть тайны первого крематория Москвы
Начало: У метро «Шаболовская»
28 сен в 12:00
8 окт в 12:00
1700 ₽ за человека
Квест по Китай-городу «Реликвия для Лизоньки»
Пройтись по старым улицам в духе романтичного купеческого детектива
Начало: У метро «Театральная»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
5700 ₽
6000 ₽ за всё до 7 чел.
