Усадебное фуэте: из Москвы - в Талицы, Софрино и Абрамцево

Тайны купеческих династий, шедевры нарышкинского барокко и творческое закулисье Саввы Мамонтова
Приглашаем в путешествие по старинной Троицкой дороге — здесь история не застыла в музейных витринах, а продолжается в восстановленных интерьерах, подземных храмах и парковых аллеях.

Мы побываем в одной из самых загадочных усадеб Подмосковья, заглянем в пещерный храм и посетим богемную обитель, где гостили Врубель и Серов.
Описание экскурсии

Усадьба Аигиных в Талицах: шедевр реставрации

Пожалуй, это самая таинственная усадьба Подмосковья, о которой мало кто слышал, а бывали в ней и вовсе единицы. Её современная история — не менее захватывающий роман, чем старинная. В Талицах вас ждёт:

  • экскурсия по парадным залам
  • посещение сводчатых подвалов и восстановленного Конного двора
  • история династии купцов Аигиных

В усадьбе нет привычных музейных ограждений и верёвок — вы почувствуете себя не посетителем, а гостем. А ещё здесь показывают редкую карту с изображением нереализованного проекта железной дороги от Москвы до Сергиева Посада.

Талицкие пещеры: подземная обитель

Совсем недалеко от усадьбы находится место, которое трудно назвать иначе, чем чудом. Талицкие пещеры вырыли иноки Стефано-Махрищского монастыря для уединённой молитвы — вручную, без машин и механизмов. Вам предстоит:

  • спуск в подземные кельи и пещерный храм великомученика Дмитрия Солунского
  • осмотр храма Рождества Пресвятой Богородицы и редкого памятника великой княгине Елизавете Фёдоровне Романовой

Усадьба Софрино: «Гардемарины» на царской земле

Здесь бывали Пётр Великий, царица Прасковья, императрица Анна Иоанновна, царевна Софья и дочь первого императора Елизавета Петровна. Расцвет усадьбы пришёлся на время владения внучкой боярина Салтыкова — графиней Ягужинской. Её история легла в основу сюжета фильма «Гардемарины, вперёд!».

Усадьба Абрамцево: «Савва Великолепный» и его круг

Здесь Виктор Васнецов обрёл «место силы», Илья Репин запечатлел усадьбу в одноимённом полотне, а спустя десятилетия Андрей Тарковский снял на берегу усадебного пруда одну из самых красивых сцен фильма «Солярис». На экскурсии с местным гидом вы увидите:

  • Большую Парадную комнату и Красную гостиную — сердце домашних спектаклей и литературных чтений
  • скатерть с подписями великих гостей, вышитая Елизаветой Мамонтовой
  • детскую комнату с печью-лежанкой и изразцами работы Врубеля
  • столовую, где Валентин Серов написал «Девочку с персиками»

Свободное время вы сможете провести на свой вкус:

  • прогуляться по парку
  • зайти в церковь Спаса Нерукотворного — совместную работу Репина, Поленова и Васнецова
  • посетить Поленовскую дачу с экспозицией керамики Врубеля

Примерный тайминг

Выезд из Москвы — 8:30
Дорога до усадьбы Аигиных — 1,5 часа
Экскурсия по усадьбе Аигиных и Талицким пещерам — 2,5 часа
Переезд в Софрино — 20 минут
Экскурсия в усадьбе Софрино — 1 час
Обед — 1 час
Переезд в Абрамцево — 30 минут
Экскурсия по Главному дому — 1 час
Свободное время в Абрамцево — 1 час
Дорога до Москвы — 2 часа
Ориентировочное возвращение — 19:30

Организационные детали

В стоимость включено:

  • транспортное и экскурсионное обслуживание по пути и в усадьбах
  • входные билеты
  • использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
  • Дополнительно оплачивается обед — 1050 ₽ за чел. (по желанию)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5590 ₽
Необходима полная оплата.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Бабушкинская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

