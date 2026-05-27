Приглашаем в путешествие по старинной Троицкой дороге — здесь история не застыла в музейных витринах, а продолжается в восстановленных интерьерах, подземных храмах и парковых аллеях. Мы побываем в одной из самых загадочных усадеб Подмосковья, заглянем в пещерный храм и посетим богемную обитель, где гостили Врубель и Серов.

Усадьба Аигиных в Талицах: шедевр реставрации

Пожалуй, это самая таинственная усадьба Подмосковья, о которой мало кто слышал, а бывали в ней и вовсе единицы. Её современная история — не менее захватывающий роман, чем старинная. В Талицах вас ждёт:

экскурсия по парадным залам

посещение сводчатых подвалов и восстановленного Конного двора

история династии купцов Аигиных

В усадьбе нет привычных музейных ограждений и верёвок — вы почувствуете себя не посетителем, а гостем. А ещё здесь показывают редкую карту с изображением нереализованного проекта железной дороги от Москвы до Сергиева Посада.

Талицкие пещеры: подземная обитель

Совсем недалеко от усадьбы находится место, которое трудно назвать иначе, чем чудом. Талицкие пещеры вырыли иноки Стефано-Махрищского монастыря для уединённой молитвы — вручную, без машин и механизмов. Вам предстоит:

спуск в подземные кельи и пещерный храм великомученика Дмитрия Солунского

осмотр храма Рождества Пресвятой Богородицы и редкого памятника великой княгине Елизавете Фёдоровне Романовой

Усадьба Софрино: «Гардемарины» на царской земле

Здесь бывали Пётр Великий, царица Прасковья, императрица Анна Иоанновна, царевна Софья и дочь первого императора Елизавета Петровна. Расцвет усадьбы пришёлся на время владения внучкой боярина Салтыкова — графиней Ягужинской. Её история легла в основу сюжета фильма «Гардемарины, вперёд!».

Усадьба Абрамцево: «Савва Великолепный» и его круг

Здесь Виктор Васнецов обрёл «место силы», Илья Репин запечатлел усадьбу в одноимённом полотне, а спустя десятилетия Андрей Тарковский снял на берегу усадебного пруда одну из самых красивых сцен фильма «Солярис». На экскурсии с местным гидом вы увидите:

Большую Парадную комнату и Красную гостиную — сердце домашних спектаклей и литературных чтений

скатерть с подписями великих гостей, вышитая Елизаветой Мамонтовой

детскую комнату с печью-лежанкой и изразцами работы Врубеля

столовую, где Валентин Серов написал «Девочку с персиками»

Свободное время вы сможете провести на свой вкус:

прогуляться по парку

зайти в церковь Спаса Нерукотворного — совместную работу Репина, Поленова и Васнецова

посетить Поленовскую дачу с экспозицией керамики Врубеля

Примерный тайминг

Выезд из Москвы — 8:30

Дорога до усадьбы Аигиных — 1,5 часа

Экскурсия по усадьбе Аигиных и Талицким пещерам — 2,5 часа

Переезд в Софрино — 20 минут

Экскурсия в усадьбе Софрино — 1 час

Обед — 1 час

Переезд в Абрамцево — 30 минут

Экскурсия по Главному дому — 1 час

Свободное время в Абрамцево — 1 час

Дорога до Москвы — 2 часа

Ориентировочное возвращение — 19:30

Организационные детали

В стоимость включено:

транспортное и экскурсионное обслуживание по пути и в усадьбах

входные билеты

использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости