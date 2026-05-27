Мы побываем в одной из самых загадочных усадеб Подмосковья, заглянем в пещерный храм и посетим богемную обитель, где гостили Врубель и Серов.
Усадьба Аигиных в Талицах: шедевр реставрации
Пожалуй, это самая таинственная усадьба Подмосковья, о которой мало кто слышал, а бывали в ней и вовсе единицы. Её современная история — не менее захватывающий роман, чем старинная. В Талицах вас ждёт:
- экскурсия по парадным залам
- посещение сводчатых подвалов и восстановленного Конного двора
- история династии купцов Аигиных
В усадьбе нет привычных музейных ограждений и верёвок — вы почувствуете себя не посетителем, а гостем. А ещё здесь показывают редкую карту с изображением нереализованного проекта железной дороги от Москвы до Сергиева Посада.
Талицкие пещеры: подземная обитель
Совсем недалеко от усадьбы находится место, которое трудно назвать иначе, чем чудом. Талицкие пещеры вырыли иноки Стефано-Махрищского монастыря для уединённой молитвы — вручную, без машин и механизмов. Вам предстоит:
- спуск в подземные кельи и пещерный храм великомученика Дмитрия Солунского
- осмотр храма Рождества Пресвятой Богородицы и редкого памятника великой княгине Елизавете Фёдоровне Романовой
Усадьба Софрино: «Гардемарины» на царской земле
Здесь бывали Пётр Великий, царица Прасковья, императрица Анна Иоанновна, царевна Софья и дочь первого императора Елизавета Петровна. Расцвет усадьбы пришёлся на время владения внучкой боярина Салтыкова — графиней Ягужинской. Её история легла в основу сюжета фильма «Гардемарины, вперёд!».
Усадьба Абрамцево: «Савва Великолепный» и его круг
Здесь Виктор Васнецов обрёл «место силы», Илья Репин запечатлел усадьбу в одноимённом полотне, а спустя десятилетия Андрей Тарковский снял на берегу усадебного пруда одну из самых красивых сцен фильма «Солярис». На экскурсии с местным гидом вы увидите:
- Большую Парадную комнату и Красную гостиную — сердце домашних спектаклей и литературных чтений
- скатерть с подписями великих гостей, вышитая Елизаветой Мамонтовой
- детскую комнату с печью-лежанкой и изразцами работы Врубеля
- столовую, где Валентин Серов написал «Девочку с персиками»
Свободное время вы сможете провести на свой вкус:
- прогуляться по парку
- зайти в церковь Спаса Нерукотворного — совместную работу Репина, Поленова и Васнецова
- посетить Поленовскую дачу с экспозицией керамики Врубеля
Примерный тайминг
Выезд из Москвы — 8:30
Дорога до усадьбы Аигиных — 1,5 часа
Экскурсия по усадьбе Аигиных и Талицким пещерам — 2,5 часа
Переезд в Софрино — 20 минут
Экскурсия в усадьбе Софрино — 1 час
Обед — 1 час
Переезд в Абрамцево — 30 минут
Экскурсия по Главному дому — 1 час
Свободное время в Абрамцево — 1 час
Дорога до Москвы — 2 часа
Ориентировочное возвращение — 19:30
Организационные детали
В стоимость включено:
- транспортное и экскурсионное обслуживание по пути и в усадьбах
- входные билеты
- использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
- Дополнительно оплачивается обед — 1050 ₽ за чел. (по желанию)
- С вами будет один из гидов нашей команды
