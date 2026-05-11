Дмитров не раз признавали одним из самым уютных и благоустроенных городов Подмосковья. Здесь органично соседствуют памятники 16 века и милые творения современных авторов.
Вас ждёт путешествие, где камерное соседствует с грандиозным, древность встречается с инженерной мыслью 20 века, а виды с кремлёвских валов вдохновляют снова вернуться!
Описание экскурсии
В Дмитрове мы изучим основные достопримечательности в автопешеходном формате. В программе:
- памятники и фонтаны скульптора Рукавишникова
- комплекс присутственных мест
- Успенский собор
- Советская площадь
- дмитровский Арбат — Кропоткинская улица
- дома-музеи Кропоткина и Звездинского (внешний осмотр)
- Подлипичье
- Казанский храм
- Борисоглебский монастырь
В Яхроме осмотрим центр города, Ляминские казармы и величественный Троицкий собор.
По прибытии в Перемилово поднимемся к мемориалу «Перемиловская высота», полюбуемся видами и храмом 18 века.
Что вы узнаете
- Какой вклад в науку внёс самый аристократичный житель Дмитрова
- Какие шедевры иконографии 16 века привлекают туристов со всего мира
- Где произошёл перелом в ходе Великой Отечественной войны
- Какие военные и медицинские подвиги связаны с этими местами
- Как возник грандиозный проект 20 века — канал имени Москвы
- В чём секрет дмитровского пряника, которым вместо хлеба и соли встречали даже императора Александра II
- И многое-многое другое
Примерный план поездки
9:30 — выезд из Москвы
10:30 — прибытие в Яхрому, осмотр казарм и Троицкого собора
11:30 — посещение села Перемилово и мемориала «Перемиловская высота»
12:30 — прибытие в Дмитровский кремль, пешая прогулка
13:50 — обед/кофейная пауза (по желанию)
14:30 — переезд в Борисоглебский монастырь
15:30 — переезд в Подлипичье
16:30 — пешая прогулка по центру Дмитрова
18:00–20:00 — возвращение в Москву
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле (1–4 пассажирских места)
- Если количество участников больше 4, могу организовать поездку на более вместительном транспорте
- Возможна поездка на вашем автомобиле (по той же стоимости). Если с вами ребёнок младше 12 лет, то необходимо кресло в соответствии с правилами перевозки
- Возможные дополнительные расходы: питание, входные билеты в музеи (по желанию)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле метро Дмитровская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Москве
Добрый день! Я - Любовь, аккредитованный экскурсовод. Провожу пешие, автобусные и автомобильные экскурсии по Москве и Подмосковью на русском (историко-филологический бэкграунд) и английском языках, владею испанским. Нравится все, что красиво, интересно, связано с нашей или зарубежной историей, наукой или гением инженерной мысли. Гарантирую, что время мы проведем весело и интересно!
5
Спонтанная поездка- хотелось развеяться и посмотреть окрестности. Результат: полезла искать книги об обороне Москвы) Казалось-что нового можно увидеть/услышать о Подмосковье -оказалось много чего. Рассказ структурирован, хоть и есть эклектичность во
Большое спасибо за отзыв, Виктория!
С вами и Дашей путешествовать интересно, весело и очень продуктивно. Такие эрудированные и пытливые спутники -
