Увлекательная квест-экскурсия О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух! Приглашаю вас на литературный квест для детей и взрослых в центре Москвы. Вместе мы прогуляемся по улицам любимого города, где вы познакомитесь с его историей, архитектурой и знаменитыми жителями, а также восстановите по уликам маршрут книжных стражей! А приятным бонусом станет веселая игра «Царская грамота». В нашей программе:

Российская государственная библиотека — главный штаб книжной гвардии, защитников книжного царства-государства.

Дворик музея архитектуры имени Алексея Щусева и его сокровища. Наугольный дом на Воздвиженке — дворец графа и крепостной актрисы.

Храм иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе, там «в чудеса ты всё-таки поверь, живут здесь и любовь, и счастье».

Зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова — царство зверей и птиц.

Замок в стиле викторианской готики 19 века-Англиканская церковь Святого Андрея.

Театр Маяковского — хранитель историй и легенд.

• «Художественный» — старейший кинотеатр столицы. Важная информация:

Одевайтесь по погоде и в удобную обувь.