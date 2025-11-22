Литературный квест для детей и взрослых в центре Москвы.
Всегда интересно, когда город не просто фон, а главный герой любимых книг с занимательными вопросами и загадками.
Восстанавливая по уликам маршрут книжных стражей, вы познакомитесь с историей и архитектурой города, его знаменитыми жителями и вспомните сюжеты любимых книг.
Описание квеста
Увлекательная квест-экскурсия О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух! Приглашаю вас на литературный квест для детей и взрослых в центре Москвы. Вместе мы прогуляемся по улицам любимого города, где вы познакомитесь с его историей, архитектурой и знаменитыми жителями, а также восстановите по уликам маршрут книжных стражей! А приятным бонусом станет веселая игра «Царская грамота». В нашей программе:
- Российская государственная библиотека — главный штаб книжной гвардии, защитников книжного царства-государства.
- Дворик музея архитектуры имени Алексея Щусева и его сокровища. Наугольный дом на Воздвиженке — дворец графа и крепостной актрисы.
- Храм иконы Божией Матери «Знамение» на Шереметевом дворе, там «в чудеса ты всё-таки поверь, живут здесь и любовь, и счастье».
- Зоологический музей МГУ им. М. В. Ломоносова — царство зверей и птиц.
- Замок в стиле викторианской готики 19 века-Англиканская церковь Святого Андрея.
- Театр Маяковского — хранитель историй и легенд.
• «Художественный» — старейший кинотеатр столицы. Важная информация:
Одевайтесь по погоде и в удобную обувь.
Экскурсия в дни по согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Квест-задания
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. «Библиотека им. Ленина»
Завершение: СТ.М. "Арбатская", кинотеатр "Художественный"
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в дни по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде и в удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
