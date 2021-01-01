Обзорная экскурсия ⛳ по местам съёмок советских фильмов. Это облегчённый вариант интерактивной прогулки по кино-локациям Москвы "Айда в кино!" для тех, кто не очень любит "активные игры", но с удовольствием созерцает и любит послушать интересные истории 📖. Экскурсия познакомит вас не только с живописными уголками Москвы, послужившими естественными декорациями к любимым с детства кинокартинам, но и с историей создания уникальных зданий, украсивших улицы столицы ⭐️. Вы узнаете персонажей кинофильмов и живых людей, населявших арбатские переулки. И, конечно, я познакомлю вас с обстоятельствами и профессиональными тайнами создания лучших советских фильмов. За два часа прогулки по переулкам и бульварам вы получите представление об архитектурных особенностях и некоторых исторических фактах, нашедших своё отражение в кино 🎥. Если вы знаете и любите эти фильмы, то экскурсия подарит вам радость встречи с милыми сердцу кадрами. Ну а для остальных путешественников маршрут станет отличной возможностью познакомиться с золотым фондом отечественного кинематографа. Даже если вы не видели всех фильмов, о которых пойдёт речь, вы сможете составить для себя список и посмотреть их позже, или найти сцены в интернете и сравнить их с вашими впечатлениями. А для знатоков отечественных фильмов приготовлена небольшая викторина с сюрпризом. Тех же, кто захочет глубже погрузиться в атмосферу кинематографа и познакомиться с основами кинопроизводства, я приглашаю на интерактивную прогулку 👣 «Айда в кино!», на которой вы сможете снять свою версию известных сцен.