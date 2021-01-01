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"Кинопанорама" обзорная экскурсия по местам съёмок

Наталья К.
Наталья К. – Гид из Москвы
"Кинопанорама" обзорная экскурсия по местам съёмок
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  • 👥Групповая
  • 📸Фото на память
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 400 ₽ за человека

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"Кинопанорама" обзорная экскурсия по местам съёмок
"Кинопанорама" обзорная экскурсия по местам съёмок

Что вы увидите

  • Маршрут проложен по переулкам и бульварам исторического центра Москвы близ Арбата. Мы увидим экстерьеры домов и панорамы улиц
  • мелькавшие в фильмах: "Служебный роман"
  • "Место встречи изменить нельзя"
  • "Подкидыш"
  • "Мимино"
  • "Офицеры" и многих других.
Обзорная экскурсия ⛳ по местам съёмок советских фильмов. Это облегчённый вариант интерактивной прогулки по кино-локациям Москвы "Айда в кино!" для тех, кто не очень любит "активные игры", но с удовольствием созерцает и любит послушать интересные истории 📖. Экскурсия познакомит вас не только с живописными уголками Москвы, послужившими естественными декорациями к любимым с детства кинокартинам, но и с историей создания уникальных зданий, украсивших улицы столицы ⭐️. Вы узнаете персонажей кинофильмов и живых людей, населявших арбатские переулки. И, конечно, я познакомлю вас с обстоятельствами и профессиональными тайнами создания лучших советских фильмов. За два часа прогулки по переулкам и бульварам вы получите представление об архитектурных особенностях и некоторых исторических фактах, нашедших своё отражение в кино 🎥. Если вы знаете и любите эти фильмы, то экскурсия подарит вам радость встречи с милыми сердцу кадрами. Ну а для остальных путешественников маршрут станет отличной возможностью познакомиться с золотым фондом отечественного кинематографа. Даже если вы не видели всех фильмов, о которых пойдёт речь, вы сможете составить для себя список и посмотреть их позже, или найти сцены в интернете и сравнить их с вашими впечатлениями. А для знатоков отечественных фильмов приготовлена небольшая викторина с сюрпризом. Тех же, кто захочет глубже погрузиться в атмосферу кинематографа и познакомиться с основами кинопроизводства, я приглашаю на интерактивную прогулку 👣 «Айда в кино!», на которой вы сможете снять свою версию известных сцен.
Что входит
  • Индивидуальная звукоусиливающая аппаратура.
Что не входит
  • Во время прогулки мы сможем остановиться в кафе
  • чтобы выпить чашку кофе или чая. Стоимость посещения кафе не входит в оплату экскурсии. Средний чек составляет от 150 до 500 рублей.
Начало
🚩 Арбатская пл., 14
Место завершения
🏁 ул. Н. Арбат 4
"Кинопанорама" обзорная экскурсия по местам съёмок
"Кинопанорама" обзорная экскурсия по местам съёмок
"Кинопанорама" обзорная экскурсия по местам съёмок
"Кинопанорама" обзорная экскурсия по местам съёмок
"Кинопанорама" обзорная экскурсия по местам съёмок

Выберите дату для встречи

  • Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья К.
Наталья К.
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Наталья К. проводит ещё 3 экскурсии

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