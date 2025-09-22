Индивидуальная
до 10 чел.
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
В центре Москвы скрывается Коломенское - уголок истории с царским дворцом, древними храмами и загадочными легендами. Откройте для себя его тайны
Начало: В Музее-заповеднике «Коломенское»
22 сен в 12:00
23 сен в 12:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Музыкальный мастер-класс в Москве
Присоединяйтесь к увлекательному уроку фортепиано в самом сердце Москвы. Откройте для себя магию музыки, даже если вы никогда не играли раньше
14 сен в 13:30
15 сен в 18:30
7000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Квест
до 7 чел.
Фотоквест «Обитатели НеЧистых прудов» в Москве
Исследуйте тайны московских улиц, находите скрытых зверей на фасадах и обогащайте знаниями об архитектуре
Начало: Возле станции метро «Чистые пруды»
Завтра в 11:00
21 сен в 11:00
7650 ₽
8500 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Квест
до 10 чел.
Деньги за любовь: квест в Сретенских переулках
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, узнайте о квартале красных фонарей и его истории. Встречайте интересные факты и загадки на каждом шагу
Начало: У метро «Цветной бульвар»
17 сен в 17:00
18 сен в 17:00
от 8100 ₽
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «В Москве осень»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2025
Сейчас в Москве в категории "В Москве осень" можно забронировать 4 экскурсии от 7000 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «В Москве осень», 56 ⭐ отзывов, цены от 7000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь