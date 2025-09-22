Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «В Москве осень» в Москве, цены от 7000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Пешая
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
В центре Москвы скрывается Коломенское - уголок истории с царским дворцом, древними храмами и загадочными легендами. Откройте для себя его тайны
Начало: В Музее-заповеднике «Коломенское»
22 сен в 12:00
23 сен в 12:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Урок фортепиано в центре Москвы
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Музыкальный мастер-класс в Москве
Присоединяйтесь к увлекательному уроку фортепиано в самом сердце Москвы. Откройте для себя магию музыки, даже если вы никогда не играли раньше
14 сен в 13:30
15 сен в 18:30
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов»
Пешая
1.5 часа
-
10%
26 отзывов
Квест
до 7 чел.
Фотоквест «Обитатели НеЧистых прудов» в Москве
Исследуйте тайны московских улиц, находите скрытых зверей на фасадах и обогащайте знаниями об архитектуре
Начало: Возле станции метро «Чистые пруды»
Завтра в 11:00
21 сен в 11:00
7650 ₽8500 ₽ за всё до 7 чел.
Деньги за любовь: авторский квест в Сретенских переулках
Пешая
2.5 часа
-
10%
14 отзывов
Квест
до 10 чел.
Деньги за любовь: квест в Сретенских переулках
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, узнайте о квартале красных фонарей и его истории. Встречайте интересные факты и загадки на каждом шагу
Начало: У метро «Цветной бульвар»
17 сен в 17:00
18 сен в 17:00
от 8100 ₽9000 ₽ за всё до 10 чел.

