Елена и Ольга проводит ещё 10 экскурсий

читать дальше уменьшить в общении человек, много знающий и умеющий прекрасно довести информацию до слушателей. Мы были с ребенком 10 лет и мамой в возрасте, понравилось всем! После экскурсии мы сами посмотрели воссозданную загородную резиденцию царя Алексея Михайловича - это стало прекрасным завершением экскурсии - увидеть своими глазами то, о чем нам так красочно рассказала Елена.

Любая экскурсия с Еленой очень хороша! Что особенно подкупает - Елена всегда ориентируется на слушателей, даже если тема немного отходит от темы экскурсии, расскажет и ответит на вопросы. Очень комфортный