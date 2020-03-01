Елена и Ольга проводит ещё 10 экскурсий

Участники познакомятся с подлинными шедеврами русского зодчества, расположенными в редкой по красоте местности. Услышат давно забытые народные пословицы и поговорки, узнают о русских традициях гостеприимства и о том, как раньше встречали гостей на Государевом дворе в Коломенском. В результате, дети откроют для себя насыщенную историю заповедника, а увлекательный и веселый формат квеста поможет им усвоить самую важную информацию.

Что вас ожидает

Историческое путешествие по парку

По красивым дорожкам парка мы отправимся Пройдем через старинные Спасские ворота и окажемся на территории Государева двора. Дети познакомятся с главной святыней Храма Казанской иконы Божией матери и услышат ее таинственную легенду. Узнают, что такое стрелецкие караульни, что происходило на Кормовом, Хлебном и Сытном дворах и где они располагались, а также увидят Приказные, Полковничьи и Поваренные палаты.

Русские традиции и фольклор

Полюбовавшись архитектурой Церкви Вознесения Господня и раскинувшейся вокруг природной красотой, мы поговорим о старинных русских традициях, об устаревшем, но очень поэтичном и образном фольклорном жанре – пословицах и поговорках. А после прогулки участникам предстоит подвести итог – вспомнить все, что они услышали на экскурсии и ответить на вопросы квест.

Кому подходит экскурсия

Активным и любознательным детям от 7 до 14 лет