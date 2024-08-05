Елена и Ольга проводит ещё 10 экскурсий

В Коломенском оживает история — гуляя по красивым дорожкам, ребята увидят царские палаты и старинные ворота, услышат об истории заповедника и быте 17 века.
Поговорим о русском зодчестве и традициях гостеприимства — как гостей встречали, как им угождали, поили, кормили и домой провожали. Всё — в увлекательной и понятной детям форме.
Поговорим о русском зодчестве и традициях гостеприимства — как гостей встречали, как им угождали, поили, кормили и домой провожали. Всё — в увлекательной и понятной детям форме.
Описание экскурсии
Отправимся по живописным дорожкам парка Коломенское на высокий берег Москвы-реки.
Пройдём через старинные Дворцовые ворота и окажемся на территории Государева двора.
Рассмотрим главную святыню Храма Казанской иконы Божией матери с таинственной легендой.
Увидим Приказные, Полковничьи и Поваренные палаты.
И поговорим (но не просто, а с загадками):
- почему эта земля так полюбилась нашим царям в Средние века и что появилось здесь благодаря их вниманию
- как было устроено дворцовое село и каким был быт царской семьи
- что такое стрелецкие караульни
- что происходило на Кормовом, Хлебном и Сытном дворах и где они располагались
- как появились поговорки «Красному гостю красное место», «Изба красна углами, а обед пирогами», «Хлеб да соль» и другие
Организационные детали
- Материал будет интересен детям 7–14 лет
- Экскурсию можно провести для школьной группы до 30 человек — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Коломенская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 7920 туристов
Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которые
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Любая экскурсия с Еленой очень хороша! Что особенно подкупает - Елена всегда ориентируется на слушателей, даже если тема немного отходит от темы экскурсии, расскажет и ответит на вопросы. Очень комфортный
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Н
Дети сказали, что как такогого квеста совсем не случилось. Экскурсия была, понравилась. Но дети ждали несколько иной формы и были немного расстроены, что формат не совпал с ожиданиями.
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