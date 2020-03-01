Елена и Ольга проводит ещё 10 экскурсий

Историческое путешествие по парку По красивым дорожкам парка мы отправимся Пройдем через старинные Спасские ворота и окажемся на территории Государева двора. Дети познакомятся с главной святыней Храма Казанской иконы Божией матери и услышат ее таинственную легенду. Узнают, что такое стрелецкие караульни, что происходило на Кормовом, Хлебном и Сытном дворах и где они располагались, а также увидят Приказные, Полковничьи и Поваренные палаты.
Русские традиции и фольклор Полюбовавшись архитектурой Церкви Вознесения Господня и раскинувшейся вокруг природной красотой, мы поговорим о старинных русских традициях, об устаревшем, но очень поэтичном и образном фольклорном жанре – пословицах и поговорках. А после прогулки участникам предстоит подвести итог – вспомнить все, что они услышали на экскурсии и ответить на вопросы квест.
Кому подходит экскурсия
Активным и любознательным детям от 7 до 14 лет
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура м Коломенское.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мы аккредитованные московские экскурсоводы. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это наша работа, любимая, интересная и единственная. Мы работаем с семьями, группами и людьми, которые просто в одиночку хотят побродить по улицам красавицы столицы. Если вам интересна Москва, то мы будем рада открыть для вас новые и интересные стороны ее истории и современной жизни, учитывая ваши индивидуальные пожелания.
Классическая экскурсия по Красной площади для детей от 7 до 14 лет
Чтобы полюбить Москву и пройти посвящение в москвичи, нужно узнать историю города, постараться его прочувствовать и понять. А начнем мы наше знакомство с неповторимой и величественной Красной площади — места, которое в первую очередь стремятся посмотреть те, кто приехал в Москву впервые. Юные путешественники узнают историю Москвы, увидят основные достопримечательности и пройдут викторину "Юный москвич", чтобы первое знакомство превратилось в любовь на всю жизнь.
Открыть новые атмосферные места в Москве и узнать их историю
Пожалуй, нет ни одного человека в России, который бы не слышал про знаменитый район Москвы - Таганку. Но Таганка у каждого своя. Даже для москвичей она разная. Для одних — это знаменитый театр с легендарными спектаклями Юрия Любимова. Для других — особый мир Храма Богородицы в Гончарах, словно драгоценный камень, вкрапленный в старые улочки Москвы. Для кого-то — ретропоказы в " Иллюзионе" или встречи с друзьями в Пауэрхаусе. Прогуливаясь улочками Таганки, ты забываешь, что находишься в центре дикого мегаполиса. А зная, какие удивительные места спрятаны во дворах и переулках, начинаешь возвращаться сюда снова и снова. На этой экскурсии мы познакомим вас с малоизвестной Таганкой, расскажем ее историю и поможем вам пополнить список любимых мест для прогулок.
Интерактивная экскурсия для школьников и детей от 7 до 12 лет
В воссозданной загородной резиденции царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» дети увидят красоту, которая поражала современников в 17 веке. Ребятам предстоит разгадать многочисленные загадки и шаг за шагом узнать об убранстве дворца со сказочной архитектурой, предметах домашнего обихода царской фамилии, о жизни самого батюшки-царя и его семьи, традициях и обычаях того времени.
Экскурсионная познавательная программа для школьников 7-14 лет
Во время экскурсии дети откроют тайны древнейшего района Москвы, познакомятся с его архитектурными и историческими памятниками. Прогуляются по самым старым улицам столицы и услышат познавательные истории о царских династиях, юродивых, жителях и гостях Великого Посада.
Прогуляться по одной из красивейших улиц Москвы и раскрыть секреты её хроник
Петровка зрелищная, торгово-гостиная, ресторанная и административно-властная — этой улице есть, что показать. Вы прогуляетесь от знаменитой балетно-оперной сцены до Главного Управления, где наличие пистолета на боку было не желательным, а обязательным. Узнаете о доходных и торговых домах, посетите древний монастырь и услышите о прошлом московских улиц.
Необычные места и их история на прогулке по одной из главных улиц города
Чтобы понять современную Москву, важно знать, как она менялась и развивалась, какие новшества приносила очередная историческая эпоха и как она отражалась и продолжает отражаться на облике города, его зданиях, архитектуре и людях. А начнем знакомство с историей города мы на одной из главных улиц Москвы – Мясницкой.
О людях, любви, семье и выборе на прогулке по одному из самых красивых мест Москвы
Гуляя по некрополю Новодевичьего монастыря, мы поговорим о женщинах прошедших эпох и наших современницах, их судьбах, выборе, роли в истории семьи, страны. Их имена известны: Зоя Космодемьянская, Полина Молотова, Надежда Аллилуева, Любовь Орлова, Раиса Горбачева и другие. Мы вновь встретимся с ними, проследим их жизненный путь и постараемся понять, почему они удостоились чести упокоиться на кладбище «для избранных». Мы проследим, как менялась роль женщины в разное время, и поразмышляем о роли женщины в современном мире.
Мы исследуем сквер и найдем артефакты литературного достояния: Слона и Моську, хитрую лисицу и доверчивую ворону, и даже встретим самого Ивана Андреевича! Мы обсудим скрытую мораль, сюжеты и мотивы, к которым обращался автор. А небольшой кроссворд добавит интриги в наше путешествие.
Познавательная прогулка для детей по древнему и уютному району Москвы
На экскурсии мы познакомим ребят с одним из самых красивых уголков столицы – Замоскворечьем. Мы расскажем об истории возникновения района, его жителях, слободах и ремеслах, о том, кто такие купцы, какой образ жизни они вели, и какое место в их жизни занимала традиция чаепития с пряниками. После такой прогулки у детей сформируется целостное представление о Золотоглавом Замоскворечье и его самобытности.
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Приглашаю на одну из самых загадочных экскурсий вокруг Кремлевских стен. Ребят ждет не сухое повествование, но увлекательная командная игра. Дети раскроют тайны собора Василия Блаженного, поймут, для чего использовали ров вокруг Кремля и куда он делся, обнаружат следы первого Московского зверинца. Придется «пошевелить мозгами», разгадать исторические и архитектурные задачки, ответить на все вопросы — и получить приз.
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад!
В игровой форме я расскажу о Москве времен Великого княжества. Дети узнают, как раньше освещали улицы, какой товар предлагали купцы, где и чему учились талантливые подростки. Прогуливаясь лабиринтами Китай-города, мы обязательно найдем египетскую пирамиду, клад, спрятанный Иваном Грозным, и Красную площадь!
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Хотите попасть в гости к царю Алексею Михайловичу Романову и его семье? Они приглашают вас и обещают встретить по-царски. Вы попадете на пир, заседание Боярской думы, узнаете, чему учили царевичей, как они отдыхали и ходили в баню. А напоследок государь Алексей Михайлович приготовил подарок всем, кто сможет разгадать загадки и головоломки, сориентироваться по плану и найти сундук. Будьте внимательны: любимый кот царя любит поиграть, и он постарается запутать вас!
В одном из самых популярных музеев Москвы будет интересно и взрослым, и детям. Его экспозиция, особенно впечатляющая панорамная картина, помогут представить события далекого 1812 года. А я понятно и живо расскажу об Отечественной войне, о Бородинском сражении — «Битве гигантов», о солдатском быте и о человеческих судьбах.
2,5 часа удовольствия вокруг башни и на высоте 337 метров
История создания Останкинской башни и её инженерные особенности, смешные случаи и загадочные совпадения, процесс выпуска передачи и хитрости подготовки телевизионных сюжетов — за два часа вы в формате квеста познакомитесь с миром телевидения и узнаете все о знаменитой башне. Я отвечу на любые ваши вопросы, потому что несколько лет проработала экскурсоводом и PR-специалистом башни, рассказав про нее тысячам людей.