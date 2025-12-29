Пешеходная экскурсия по Мясницкой улице — историческому перекрёстку судеб купцов, поэтов, композиторов и масонов.
Вы увидите дома, связанные с Пушкиным, Грибоедовым, Чайковским, Ле Корбюзье, услышите истории о чайной империи Перловых, купце-меценате Солдатенкове и московском привидении.
Описание экскурсии
Переплетение судеб на Мясницкой:
- от Пушкина до Чайковского.
- Мясницкая улица — одна из самых старинных и насыщенных тайнами артерий Москвы. На этой экскурсии вы погрузитесь в уникальный мир, где на протяжении веков переплелись судьбы старообрядцев-купцов, аристократов, выдающихся поэтов, композиторов и вольных каменщиков-масонов. Мы раскроем любопытные факты, вспомним удивительных людей и разгадаем несколько загадок, оставленных историей на её мостовых.
- Дома поэтов, композиторов и архитектурные дерзости.
- Маршрут начнётся с усадьбы Лобанова-Ростовцева, куда А. С. Пушкин приезжал с «слезными просьбами» к Анне Малиновской, надеясь через неё получить руку Натальи Гончаровой. Далее мы увидим дом Надежды фон Мекк («Дом трёх композиторов»), связанный с именами Чайковского, Листа и Дебюсси. В усадьбе Бегичева-Барышникова вы узнаете, как друзья держали здесь под замком А. С. Грибоедова, заставляя его писать «Горе от ума». Рядом с авангардным зданием Центросоюза работы Ле Корбюзье мы вспомним, как этот архитектор чуть не перестроил всю Москву.
- Чайные империи, купеческие чудаки и московское привидение.
- Мы остановимся у усадьбы купца-мецената Козьмы Солдатенкова, прозванного «московским Медичи», и узнаем о двух чудаках разных эпох, которых мог угомонить только царь. Обязательной точкой станет знаменитый Чайный дом С. В. Перлова, где раскроем секрет появления в Москве «китайской травки» и историю чайной империи. Мы вспомним, кто променял драгоценные камни на чай и не остался внакладе, а также найдём тот самый дом с привидением, которое, по слухам, до сих пор встречают на Мясницкой. Завершим экскурсию у здания Почтамта, вспомнив «бриллиантового князя» Куракина и царского палача, чьё имя повергало в обморок вольнодумцев.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Лобанова-Ростовцева
- Дом Надежды фон Мекк
- Усадьба Бегичева-Барышникова
- Здание Центросоюза
- Усадьба купца-мецената К.Т. Солдатенкова
- Чайный дом С.В. Перлова
- Здание Московского почтамта
- Дом, связанный с легендой о привидении
- Места собраний масонских лож
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красные Ворота
Завершение: Лубянская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
