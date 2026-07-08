На идею прогулки меня вдохновила любовь к письмам: обожаю их отправлять, получать и читать переписки великих личностей. Мне хочется поделиться своим интересом с вами и через письма показать жизнь яркого района столицы в течение нескольких веков. Мы заглянем в государственные документы, тайные личные записки, и старые строки вернут нам на мгновение былых жителей и гостей этих мест.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 8 чел.

Описание экскурсии

Письма и фасады Мясницкой

Вы увидите, что во все времена за каждым фасадом и в каждой строке скрывались живые люди со своими секретами, историями любви и потрясающими судьбами. Среди них будет и великий писатель, делившийся с родственницей городскими слухами, и вдова коммерсанта, которая отправляла восторженные послания своему кумиру, и целая компания самоубийц, чья судьба отразилась в жёлтой прессе вековой давности.

А в конце вас ждёт небольшой сюрприз и возможность оставить на память себе и потомкам исторический артефактик.

Вы узнаете:

Как раньше отправляли письма и почему Мясницкая — главная почтовая улица страны

Почему среди мясников и огородников вдруг стала селиться аристократия

Сколько длился первый в России спектакль и кто был его главным зрителем

Какой была жёлтая пресса и как однажды в ней отразилась эпидемия любовных самоубийств

Как благодаря безответной любви неизвестный художник превратился в знаменитого поэта

Как один рекламный просчёт торговца обернулся удачей — и столица получила одну из своих архитектурных жемчужин

Маршрут прогулки

Мы начнём экскурсию от площади Красных ворот. И, читая письма, пройдём по нескольким уютным переулкам и главной почтовой улице Москвы. А закончим маршрут у здания почтамта.

По пути вы увидите допетровские палаты с разной судьбой (Ратманова и Волковых-Юсуповых), букет дворянских гнёзд (усадьба Лобанова-Ростовского, Дом трёх композиторов, усадьба Барышникова-Бегичева), памятник великому новатору в архитектуре и его знаменитое творение, несколько «тучерезов» начала 20 века и самый красивый магазин Москвы.

Организационные детали