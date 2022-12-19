Письма и фасады Мясницкой 📩
Создать авторскую экскурсию меня вдохновила любовь к письмам: обожаю их отправлять, получать и читать переписки великих людей. Мне очень хотелось поделиться своим интересом с вами и через письма разных людей на примере одного района Москвы показать, как кипела столичная жизнь несколько веков назад. На прогулке вы узнаете:
А в конце экскурсии вас ждёт небольшой сюрприз и возможность оставить на память себе и потомкам маленький исторический артефакт.
Маршрут прогулки 🏰
Мы начнем экскурсию от площади Красных ворот. Минуя несколько переулков выйдем на Мясницкую улицу и пройдем по ней. А закончим маршрут у здания почтамта. В процессе я буду приводить цитаты из писем, связанных со встречающимися местами — и мы сравним прошлое и настоящее.
По пути вы увидите два здания допетровских палат с разной судьбой (палаты Ратманова и палаты Волковых-Юсуповых), букет дворянских гнёзд (усадьба Лобанова-Ростовского, Дом трёх композиторов, усадьба Барышникова-Бегичева), памятник великому новатору в архитектуре и его знаменитое творение, несколько «тучерезов» начала 20 века и самый красивый магазин Москвы.