В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только

Через переписки из прошлого узнать об истории одной улицы и ее жителей

Предлагаю пройти сквозь несколько веков московской истории и заглянуть в документы государственной важности и тайные личные записки.

Вы увидите, что во все времена за каждым фасадом и в каждой строке скрывались живые люди со своими мистическими секретами, историями великой любви и потрясающими судьбами. И познакомитесь с одной из самых интересных улиц Москвы — Мясницкой.
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Письма и фасады Мясницкой 📩
Создать авторскую экскурсию меня вдохновила любовь к письмам: обожаю их отправлять, получать и читать переписки великих людей. Мне очень хотелось поделиться своим интересом с вами и через письма разных людей на примере одного района Москвы показать, как кипела столичная жизнь несколько веков назад. На прогулке вы узнаете:

  • Как в старину отправлялись письма и почему Мясницкая считается главной почтовой улицей страны;
  • Почему среди мясников и огородников в один прекрасный день стала селиться московская аристократия;
  • Кто из великих писателей мог в переписке посплетничать о светских скандалах;
  • Как один дом видел трёх композиторов с мировым именем;
  • Сколько длился первый в России спектакль, кто был его главным зрителем и как театр 17 века стал спасением для светила медицины;
  • Какой была желтая пресса прошлых времён — и как однажды в ней отразилась эпидемия любовных самоубийств;
  • Как благодаря безответной любви неизвестный художник превратился в знаменитого поэта;
  • Почему один рекламный просчет московского торговца обернулся великой удачей — и как столица при этом получила одну из своих архитектурных жемчужин.

А в конце экскурсии вас ждёт небольшой сюрприз и возможность оставить на память себе и потомкам маленький исторический артефакт.

Маршрут прогулки 🏰
Мы начнем экскурсию от площади Красных ворот. Минуя несколько переулков выйдем на Мясницкую улицу и пройдем по ней. А закончим маршрут у здания почтамта. В процессе я буду приводить цитаты из писем, связанных со встречающимися местами — и мы сравним прошлое и настоящее.
По пути вы увидите два здания допетровских палат с разной судьбой (палаты Ратманова и палаты Волковых-Юсуповых), букет дворянских гнёзд (усадьба Лобанова-Ростовского, Дом трёх композиторов, усадьба Барышникова-Бегичева), памятник великому новатору в архитектуре и его знаменитое творение, несколько «тучерезов» начала 20 века и самый красивый магазин Москвы.

Организационные детали

  • Друзья, вся экскурсия пройдёт под открытым небом. Постарайтесь одеться по погоде, это сделает нашу прогулку ещё приятнее.
  • Можно взять с собой подростков от 12 лет, если вы знаете, что тема экскурсии их увлечет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Красные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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