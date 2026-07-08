Вы увидите, что во все времена за каждым фасадом и в каждой строке скрывались живые люди со своими секретами, историями любви и потрясающими судьбами. Среди них будет и великий писатель, делившийся с родственницей городскими слухами, и вдова коммерсанта, которая отправляла восторженные послания своему кумиру, и целая компания самоубийц, чья судьба отразилась в жёлтой прессе вековой давности.
А в конце вас ждёт небольшой сюрприз и возможность оставить на память себе и потомкам исторический артефактик.
Вы узнаете:
Как раньше отправляли письма и почему Мясницкая — главная почтовая улица страны
Почему среди мясников и огородников вдруг стала селиться аристократия
Сколько длился первый в России спектакль и кто был его главным зрителем
Какой была жёлтая пресса и как однажды в ней отразилась эпидемия любовных самоубийств
Как благодаря безответной любви неизвестный художник превратился в знаменитого поэта
Как один рекламный просчёт торговца обернулся удачей — и столица получила одну из своих архитектурных жемчужин
Маршрут прогулки
Мы начнём экскурсию от площади Красных ворот. И, читая письма, пройдём по нескольким уютным переулкам и главной почтовой улице Москвы. А закончим маршрут у здания почтамта.
По пути вы увидите допетровские палаты с разной судьбой (Ратманова и Волковых-Юсуповых), букет дворянских гнёзд (усадьба Лобанова-Ростовского, Дом трёх композиторов, усадьба Барышникова-Бегичева), памятник великому новатору в архитектуре и его знаменитое творение, несколько «тучерезов» начала 20 века и самый красивый магазин Москвы.
Организационные детали
Друзья, вся экскурсия пройдёт под открытым небом. Постарайтесь одеться по погоде, это сделает нашу прогулку ещё приятнее.
Можно взять с собой подростков от 12 лет, если вы знаете, что тема экскурсии их увлечёт
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Красные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 61 туриста
Меня зовут Екатерина, я аккредитованный гид города Москвы и искренний поклонник нашей столицы — древней и вечно молодой, гостеприимной и скрывающей неизведанные тайны.
С большим удовольствием проведу для вас экскурсию как по известным московским достопримечательностям, так и по заповедным уголкам, полным загадок. Попробуем вместе увидеть город в неожиданном ракурсе и открыть новые горизонты.
Не знакомы с Москвой? Познакомлю!
Уже знакомы? Подружу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Огромное спасибо Екатерине за такую чудесную, интересную и душевную экскурсию! Поводом стал мой День рождения, и наш праздничный завтрак продолжился прогулкой с Екатериной и её интереснейшими рассказами про места, которые читать дальшеуменьшить
мы проходили, события, людей, их судьбы, эпизоды из жизней… И всё это объединила тема писем… Всю жизнь живем в Москве, часто бываем в этом районе, а ничего из того, что рассказывала нам Екатерина, мы не знали!!)) От начала до конца - на одном дыхании!!!) Были очарованы Екатериной: доброжелательность, искренность и позитивный настрой, прекрасная речь приятно слушать,, глубокие знания, умение их передать, увлечь и заинтересовать! (Теперь хочется самим рыть и узнавать больше про услышанное и увиденное)) Прекрасно простроенный маршрут и забота о нас (остановки в теньке и возле лавочек в конце маршрута). Личные находки Екатерины и редкие артефакты придали этой авторской экскурсии ещё больше очарования. Сюрприз в конце - был вишенкой на торте)) Искренне рекомендуем Екатерину, как гида и этот маршрут! А мы теперь хотим пойти с Екатериной по новым))🌹
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А
Анна
Одна из лучших экскурсий по Москве для нашей небольшой группы. Екатерина прекрасный гид, вместе с её рассказом мы словно перемещались во времени, а современный город исчезал за фасадами Московского барокко читать дальшеуменьшить
и завитками чугунных оград. Вся экскурсия сопровождалась дополнительными материалами: старинными газетами, письмами, фотографиями и открытками. Истории особняков, палат и усадеб вместе с историями их владельцев отлично запомнились. Мы получили большое удовольствие от общения с таким знающим и увлеченным человеком. Очень жаль, что на площадке Трипстера представлена всего одна экскурсия Екатерины!
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Г
Галина
Отличная экскурсия с позитивным гидом Екатериной! Грамотно излагает, погружает в истории, акцентирует внимание на деталях, легка в общении, шутит, фотографирует по просьбе и отвечает на любые вопросы! Впечатление очень приятное! Экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендую.
+1
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Е
Елена
Погуляли вчера по Мясницкой с Екатериной в компании друзей. Восхитительная прогулка! Познавательная, неспешная. На 10 писем Екатерина нанизала роскошное ожерелье историй, в которых она представала то надменной дворянкой, то легкомысленной читать дальшеуменьшить
актрисулькой))Мы так и не угадали род ее основной деятельности. Все было шикарно, с юмором. Архитектурные строения мы увидели совсем с другой, исторической стороны. Обязательно пойдем на другие экскурсии с Екатериной и будем рекомендовать ее всем знакомым! Тем более,что в конце экскурсии был приятный сюрприз))
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Наталья
Шикарно прогулялись. Комфортная прогулка с погружением. Особенно ин тем, кто много чего знает и нужно явно не классическая экскурсия. Если вам нужна Тонна самых известных достопримечательностей, то вам не сюда, но если увидеть, то, что скрыто от глаз и при этом незаброшки, то сюда. Готовимся к продолжению прогулок. Благодарю за день
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Наталия
Вчера 3 поколения женщин (бабушка, мама и дочь) побывали на экскурсии с Екатериной. Интереснейший рассказ о жизни нашего любимого города, о судьбах жителей. Екатерина - великолепный рассказчик. Подача материала образная, эмоциональная. Всем троим очень понравилась прогулка. От всей души рекомендую гида.
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