Предлагаю пройти сквозь несколько веков московской истории и заглянуть в документы государственной важности и тайные личные записки. Вы увидите, что во все времена за каждым фасадом и в каждой строке скрывались живые люди со своими мистическими секретами, историями великой любви и потрясающими судьбами. И познакомитесь с одной из самых интересных улиц Москвы — Мясницкой.

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Описание

Что вас ожидает

Письма и фасады Мясницкой 📩

Создать авторскую экскурсию меня вдохновила любовь к письмам: обожаю их отправлять, получать и читать переписки великих людей. Мне очень хотелось поделиться своим интересом с вами и через письма разных людей на примере одного района Москвы показать, как кипела столичная жизнь несколько веков назад. На прогулке вы узнаете:

Как в старину отправлялись письма и почему Мясницкая считается главной почтовой улицей страны;

Почему среди мясников и огородников в один прекрасный день стала селиться московская аристократия;

Кто из великих писателей мог в переписке посплетничать о светских скандалах;

Как один дом видел трёх композиторов с мировым именем;

Сколько длился первый в России спектакль, кто был его главным зрителем и как театр 17 века стал спасением для светила медицины;

Какой была желтая пресса прошлых времён — и как однажды в ней отразилась эпидемия любовных самоубийств;

Как благодаря безответной любви неизвестный художник превратился в знаменитого поэта;

Почему один рекламный просчет московского торговца обернулся великой удачей — и как столица при этом получила одну из своих архитектурных жемчужин.

А в конце экскурсии вас ждёт небольшой сюрприз и возможность оставить на память себе и потомкам маленький исторический артефакт.

Маршрут прогулки 🏰

Мы начнем экскурсию от площади Красных ворот. Минуя несколько переулков выйдем на Мясницкую улицу и пройдем по ней. А закончим маршрут у здания почтамта. В процессе я буду приводить цитаты из писем, связанных со встречающимися местами — и мы сравним прошлое и настоящее.

По пути вы увидите два здания допетровских палат с разной судьбой (палаты Ратманова и палаты Волковых-Юсуповых), букет дворянских гнёзд (усадьба Лобанова-Ростовского, Дом трёх композиторов, усадьба Барышникова-Бегичева), памятник великому новатору в архитектуре и его знаменитое творение, несколько «тучерезов» начала 20 века и самый красивый магазин Москвы.

Организационные детали