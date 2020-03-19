В поисках московских замков

История, архитектура и судьбы домов в стиле модерн и не только

4.9
38 отзывов
Приглашаю вас на экскурсию по очень красивому маршруту! Прогуливаясь от одного «дворца» до другого, вы узнаете о веке предпринимательства, когда по заказу богачей архитекторы создавали свои шедевры.

Истории особняков, детали их оформления, латинские надписи и, конечно, судьбы за фасадами станут спутниками этой прогулки.
В поисках московских замков
В поисках московских замков
В поисках московских замков
В поисках московских замков
В поисках московских замков
В поисках московских замков
В поисках московских замков
В поисках московских замков
В поисках московских замков

Что вас ожидает

Легендарные Патриаршие

Вы пройдётесь по тихим и спокойным переулкам одного из самых атмосферных и стильных московских уголков. По дороге встретите героев басен Крылова, узнаете, почему на первом этаже храма находится бар, а во дворе жилых домов — крест, что за башня венчает элитный дом «Патриарх» и какой московский двор буквально «взлетел на воздух».

Девять московских дворцов

Разбогатевшие купцы, предприниматели и меценаты строили железные дороги, открывали театры и училища, а между делом изменяли облик Москвы особняками в стиле модерн (и не только. ), несколькими из которых вы полюбуетесь. Рассмотрите сказочные замки, словно перенесённые из Германии, увидите настоящий английский замок и итальянский палаццо. Я расскажу об архитектурных особенностях каждого из них, а вы расшифруете таинственные знаки и буквы, посчитаете многочисленных львов, драконов, улиток и птиц.

Судьбы за фасадами

Конечно, вас ждут рассказы об истории и архитектуре, но за ними скрываются интереснейшие сюжеты о судьбах. Вот здесь могла жить булгаковская Маргарита, в этом издательстве печаталась Цветаева, а вот здание, которое раскритиковал Хрущёв. Главный архитектор модерна, который строил особняки богачам, а сам умер в нищете, Горький, не любивший свой дом, — на этой экскурсии судьбы переплетутся с архитектурными деталями и историями домов.

Закрепить знания и развить внимательность к деталям помогут карточки с заданиями, которые я раздам каждому участнику.

Кому подойдёт экскурсия

Этот маршрут с заданиями понравится и детям 7-14 лет, и взрослым.

Организационные детали

При желании можно зайти в главный особняк модерна авторства Шехтеля. Сейчас там располагается литературный музей Горького, но, по секрету, туда стоит зайти посмотреть невероятные интерьеры. Билеты в музей оплачиваются дополнительно (300 руб. взрослый билет, 100 руб. детский).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Наша любовь с Москвой — взаимна. Чем больше погружаешься в город, тем больше он открывает тайных мест и трогательных историй. Я бываю во многих городах, но всегда с радостью возвращаюсь в Москву. Ее история — не «законсервирована», она вечно обновляется, как живой организм, и мы живем внутри этой истории. Моим пешим прогулкам три года, раньше работала на Останкинской башне — ей отдано несколько лет карьеры и кусочек сердца. В Москве есть на что посмотреть, но главная ее особенность — контрасты.
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38 реальных отзывов от туристов

Е
19 мар 2020
Искали замки, но не нашли. Экскурсия-квест (вопрос-ответ) больше подойдёт для школьников. Хотя экскурсовод владеет информацией, но не в самой интересной ыорме
С
10 мар 2020
Юлия большая молодец. Очень грамотно, а самое главное интересно составила свой маршрут и подобрала материал. Отличное занятие сходить на экскурсию в выходной день к Юле. Что и вам советую!
Евгения
11 ноя 2019
Отличная экскурсия и для москвичей, и для иногородних. Подходит для взрослых и для умных подростков. Не слишком утомительна физически. Юлия - грамотный профессионал и, что немаловажно, обаятельный человек. Мы узнали много нового о местах, по которым ходим с детства, не замечая того, что нас окружает. В предыдущих комментариях мы читали о том, что слишком много времени якобы тратится на чай и туалет. На наш взгляд, все прекрасно продумано и правильно организовано. В кафе мы провели не более 10 минут, но вся группа (15 человек) успела решить назревшие вопросы, запастись горячим чаем и пирожками. В общем, искренне рекомендуем экскурсию "В поисках московских замков" тем, кто настроен на приятную и полезную прогулку по центру города.
Д
11 ноя 2019
Были у Юли на этой экскурсии в вчера. Понравилось, что в доступной форме гид научила всю группу определять здания стиля модерн, без информационного перегруза и незапоминающихся дат. Считаю, это ценное знание, которое мог в доступной форме унести с собой каждый. Наверняка пойдём с Юлей гулять ещё. Нам понравилось!
А
2 авг 2019
Прекрасная экскурсия, нам с дочкой понравилась, Юля отлично ведёт, и по маршруту, и экскурсию. Погода слегка подвела, стемнело рано, но это не предугадать:)
Рекомендую, особенно хороша как первая экскурсия по Москве с гидом - легко, интересно и живо
О
22 апр 2019
Хорошая, пешая экскурсия по самому центру Москвы. Узнала много нового об архитектуре зданий мимо, которых часто проходила или проезжала но теперь знаю все детали их постройки, историю их хозяев. Такой формат, не больших групп а нас было примерно 10 человек подойдёт многим кому интересна история Москвы, школьникам которые уже начали изучать историю России, и конечно любителям постигать и открывать для себя новые впечатления))). Юли, большое спасибо за грамотное и интересное изложение материала, энергично, с юмором в темпе, чтоб все успеть, мы провели замечательный день!
М
7 окт 2018
Все замечательно
Т
7 окт 2018
Хочется, ещё находясь под впечатлением от экскурсии, рассказать, где мы сегодня побывали и что видели.
А была сегодня встреча с московскими замками… да… да… вы не ослышались…
Я коренная москвичка, знаю неплохо исторические места Москвы, и экскурсия с Юлей заинтересовала, потому что рекомендовали знакомые, и я надеялась узнать новые факты. И не ошиблась с выбором экскурсовода.
Юля настолько доступно объяснила особенности стиля модерн, что теперь это можно щёлкать, как орешки.
Теперь гулять по родному городу будет в разы интереснее и различать разные стили: модерн, конструктивизм, сталинский ампир, постсоветский модерн.
Ещё интересная фишка Юлиной экскурсии - это карточки с заданием. Узнать свое здание, записать о нем информацию. И это здание уже становится родным)). Теперь точно его узнаем из тысячи)).
И, конечно, хочется заметить, что приятно слушать экскурсовода, у которого красивая, живая русская речь, кто с увлечением и любовью рассказывает о моем родном городе.
Огромное спасибо Юлечке. Мы с сестрой остались довольны! Придем ещё на другие экскурсии.
О
7 окт 2018
Добрый день.
Чудесная экскурсия по Амстердаму дала надежду на возможность экскурсии по Москве.
В группе собрался 21 человек. Это много для такой экскурсии. Перекус отнимает светлое время суток и смотреть архитектуру без дневного света теряет смысл. На поесть и туалет надо устраивать семейные экскурсии и честно писать об этом в описании. И не хотелось бы предвзятого отношения))). Лучше высказать, но не навязывать. Больше подойдет школьникам))
Юлия
Ответ гида:
Здравствуйте, Ольга! Спасибо за Ваш отзыв)
Дело в том, что в описании Экскурсии указано возможное количество участников- 20 человек. Предполагаю, что можно было ожидать это количество людей и сразу понять, подходит ли Вам формат групповой Экскурсии или нет. Я так же провожу индивидуальные экскурсии по разным маршрутам. Также буду благодарна, если предложите, как сделать так, чтобы люди не хотели в туалет на Экскурсии. К сожалению, эта остановка необходима по физиологическим причинам, и решение сделать паузу было принято большинством. Я думаю, что гораздо хуже было бы, если бы отсутствие возможности попасть в туалет привело бы к катастрофе на маршруте. Остановка не помешала смотреть архитектуру, мы только последний особняк смотрели в сумерках, и они ему очень шли. По поводу личного мнения: все мы взрослые люди, и понимаем, что наше мнение может не совпадать с чужим, что поделать. Я же не могу заранее провести анкетирование, и узнать, что вы любите, а что нет, и подстраиваться под Вас. В итоге получается, что помешали люди, которых слишком много и они все хотят в туалет (а как иначе. ), заходящее солнце (это не остановить. ), и Ваше мнение, которое не совпало с моим. Ни слова о маршруте и экскурсоводе - тогда почему оценка 2? И причём тут Амстердам:)
Е
4 сен 2018
Юлия - отличный рассказчик, материал изложен ярко, образно и при этом вполне системно, легко запоминается. Маршрут интересный и насыщенный, от души рекомендую!
О
31 авг 2018
Вчера сходили на экскурсию "в поисках московских замков". Нас было 9 человек. И взрослые, и дети 10-14 лет. Всем очень понравилось. Экскурсовода слышно отлично. Места всем хватало (группы до 20 чел). Рассказ был интересен и многогранен. Обязательно пойдём еще на экскурсию с Юлей.
О
27 июля 2018
Большое спасибо за отличную прогулку и интересный рассказ про московские замки! А еще за то, что дали возможность почувствовать себя, хоть ненадолго, но владельцем одного из этих прекрасных особняков. )
Д
29 июня 2018
Отличная экскурсия с элементами игры. С помощью Юли увидел много того чего раньше просто не замечал. Пойду и на другие её экскурсии.
Л
29 июня 2018
Очень интересная и увлекательная экскурсия!
А
25 июня 2018
Моя вторая экскурсия у Юли. Буду краткой, ибо самым главным показателем таланта гида для меня был блеск в глазах моего супруга и восторг подруг!
Ещё 23 отзыва

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