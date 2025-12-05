Приглашаю вас на прогулку, где мы не будем толкаться в сутолоке, а будем вдумчиво искать и находить то самое, настоящее новогоднее настроение.
Я открою вам Москву, которая в предпраздничные дни становится похожа на ожившую сказку: с роскошными витринами легендарных магазинов, дизайнерскими елками, видео-проекциями на дворянские особняки и ароматом глинтвейна и свежей выпечки.
Описание экскурсии
В поисках новогоднего настроения Мы пройдем по тихим, но невероятно атмосферным улицам — Рождественка, Кузнецкий Мост, Петровка, Большая Дмитровка. Вы убедитесь, что можно быть в самом эпицентре событий, избегая шумных толп. На экскурсии мы будем играть в викторину, в ходе которой вас ждут интересные призы! Готовы узнать, где прячется главная сказка зимы? Вы узнаете:
- Откуда на главную елку страны в Кремль везут 100-летнюю красавицу.
- Как Петр I заставлял украшать ворота еловыми ветками и почему это было так странно для народа.
- Где в Москве можно было купить шампанское «от Депре» и как появилось советское шампанское.
- Почему «Ирония судьбы» и оливье стали главными атрибутами праздника.
• Подарки, мода и традиции: Мы полюбуемся выставкой дизайнерских елок у ЦУМа и узнаем, какая связь между Домом мод на Кузнецком мосту и традицией встречать год в новом наряде. Важная информация:
Экскурсия пешеходная, одевайтесь по погоде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рождественка
- Кузнецкий Мост
- Петровка
- Большая Дмитровка
- Кремль
- Красная площадь
- ЦУМ
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Кузнецкий Мост
Завершение: Столешников переулок
Когда и сколько длится?
Когда: см. расписание
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная
- Одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
