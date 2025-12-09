За один день исследовать древнюю столицу Руси и её белокаменное зодчество
Владимир хранит величие древней столицы и живое чувство времени. За день вы пройдёте путь от княжеских соборов и Золотых ворот до смотровых площадок и музеев. Узнаете, как город пережил нашествие Батыя и почему его белокаменные храмы стали символом эпохи.
Описание экскурсии
Княгинин монастырь, основанный в начале 13 века Марией Ясыней. Центром архитектурного ансамбля служит Успенский собор, где до 2008 года пребывала знаменитая Боголюбская икона.
Никитская церковь 18 века, построенная на средства владимирского купца Семёна Лазорева. Это изящный пример архитектуры в стиле барокко.
Золотые ворота. Построенные при князе Андрее Боголюбском, они встречали всех, кто въезжал в город после переноса сюда столицы княжества из Суздаля.
Козлов вал — остаток древнего оборонительного рубежа. Своё название он получил от посадского человека 18 века, разбившего здесь сады.
Католический костёл Святого Розария Пресвятой Девы Марии, украшенный элементами неоготики.
Музей «Старый Владимир», расположенный в водонапорной башне 1912 года постройки. С верхней площадки открывается прекрасный вид на Владимир.
Памятник Андрею Рублёву и конная статуя Владимира Крестителя Руси — символические точки маршрута, где можно увидеть панораму города со смотровой площадки.
Кафедральный Успенский собор — единственный храм, где сохранились документально подтверждённые фрески Андрея Рублёва.
Дмитриевский собор, возведённый по повелению князя Всеволода Большое Гнездо.
Вы узнаете:
как Владимир стал столицей Великого княжества и что пережил в годы нашествия Батыя
почему белокаменное строительство стало символом эпохи и откуда пришла эта традиция
как город превратился в губернский центр и сохранил свой исторический облик
Примерный тайминг
Переезд во Владимир — 2–2,5 ч (выезд из Москвы в 7:30–8:30)
Княгинин монастырь — 35 мин
Никитская церковь — 20 мин
Золотые ворота, Козлов вал, костёл — 1 ч
Музей «Старый Владимир» — 40 мин
Смотровая площадка — 20 мин
Кафедральный Успенский собор — 50–55 мин
Дмитриевский собор — 25–30 мин
Обед — 13:30–14:30
Прибытие в Москву — 21:00–21:30
Организационные детали
Едем на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport
Ограничение по возрасту — 12+
Дополнительные расходы
Успенский собор — 350 ₽
Дмитриевский собор — 250 ₽
Музей «Старый Владимир» (водонапорная башня) — 200 ₽
Исторический музей — 250 ₽
Обед — от 1000 ₽ за чел.
Василий — ваш гид в Москве
Я родился и вырос в Москве. Люблю историю, мифологию, архитектуру и путешествия. Был гидом в музее-заповеднике «Кижи», работал фотографом в Обществе охраны памятников истории и культуры. Провожу пешие прогулки по Москве.