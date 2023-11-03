Ближайшие даты:
3
ноя
ноя
10
ноя
ноя
17
ноя
ноя
24
ноя
ноя
Что вас ожидает:
- Усадьба Аладьиных-Голицыных
- Дом Пашкова
- Храм святителя Николая в Старом Ваганькове
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На вершине Ваганьковского холма стоит сейчас Дом Пашкова. Именно с его крыши навсегда покидали Москву Мастер и Маргарита, а многочисленные подземелья под ним уже который век открывают перед нами одни тайны и рождают другие. Ваганьковский холм самый близкий к территории Кремля и потому каждые усадьба, дом, церковь, примостившиеся на нем скрывают свои приключенческие истории, романы и детективы. Здесь и летопись потешного и опричного дворов Ивана Грозного, и любопытные факты переезда церквей из одного места в другое, и дом, в котором жил и работал В. Серов и бурные годы Гиляровского и сказка, воплотившаяся в реальность - счастливая любовь графа Н. Шереметева и актрисы-крестьянки П. Жемчуговой. На нашей прогулке вы узнаете, какого призрака нужно просить о помощи, если экзамен завтра, а вы к нему еще не готовы, почему архитектором Дома Пашкова считается Василий Баженов - самый мистический архитектор Москвы, не смотря на то, что ни одного доказательства этому нет, где находится памятник "русской депрессии" в самом центре столицы. Ведущая программы — писатель, литературовед, Член Союза писателей России, Член академии «Русский слог», преподаватель проекта «Институт без границ», Александра Ирбе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Что не входит
- Никаких дополнительных сборов не взимается
- Место начала и завершения?
- Москва
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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