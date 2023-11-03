Описание

На вершине Ваганьковского холма стоит сейчас Дом Пашкова. Именно с его крыши навсегда покидали Москву Мастер и Маргарита, а многочисленные подземелья под ним уже который век открывают перед нами одни тайны и рождают другие. Ваганьковский холм самый близкий к территории Кремля и потому каждые усадьба, дом, церковь, примостившиеся на нем скрывают свои приключенческие истории, романы и детективы. Здесь и летопись потешного и опричного дворов Ивана Грозного, и любопытные факты переезда церквей из одного места в другое, и дом, в котором жил и работал В. Серов и бурные годы Гиляровского и сказка, воплотившаяся в реальность - счастливая любовь графа Н. Шереметева и актрисы-крестьянки П. Жемчуговой. На нашей прогулке вы узнаете, какого призрака нужно просить о помощи, если экзамен завтра, а вы к нему еще не готовы, почему архитектором Дома Пашкова считается Василий Баженов - самый мистический архитектор Москвы, не смотря на то, что ни одного доказательства этому нет, где находится памятник "русской депрессии" в самом центре столицы. Ведущая программы — писатель, литературовед, Член Союза писателей России, Член академии «Русский слог», преподаватель проекта «Институт без границ», Александра Ирбе.