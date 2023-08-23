Прогулка, без сомнений, подойдёт не только религиозным людям и знатокам истории. Да, гид делится информацией о том, как здесь появился монастырь и часто упоминает в рассказе названия икон, но также она очень гармонично разбавляет сложный материал нескучными фактами. А ещё вы не будете задерживаться на одном месте больше, чем на пять минут, — это добавляет экскурсии динамики.



Маршрут весьма интересный: я была приятно удивлена несмотря на то, что уже много раз гуляла по территории Высоко-Петровского монастыря (не буду конкретизировать места, чтобы гостям было интереснее:)). Ну а подъём на колокольню достоен отдельных дифирамб. Уверена, что вид на Москву там на 10 из 10 в любое время суток: утром, днём и даже после заката. Обязательно зарядите телефон, чтобы побольше снимать и фотографировать!



Не поставила 5 звёзд, потому что хотелось чуть более структурированное начало рассказа: откуда есть пошёл монастырь. У меня немного спутались имена и даты. Вероятно, потому что я не сильно подкована в истории. Но на такую ЦА тоже важно ориентироваться:)



Большое спасибо, что открыли для меня монастырь с новой стороны! С удовольствием сходила бы на эту экскурсию ещё раз (спустя время).