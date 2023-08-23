Познакомиться с историей старинной обители в камерной обстановке и посмотреть на Москву с высоты
Когда солнечный день подойдёт к концу, мы отправимся исследовать монастырь, созданный первым московским святым — митрополитом Петром. Вы услышите, как история этого места неразрывно связана с хрониками страны. Осмотрите необычное керамическое убранство и узнаете о прогрессивных взглядах Нарышкиных. А ещё подниметесь на колокольню и полюбуетесь панорамой вечерней Москвы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы побываете в Соборе святителя Петра с полутысячелетней историей. Заглянете в уникальную церковь, каждый элемент убранства которой выполнен из керамики. И подниметесь на колокольню, откуда рассмотрите центр столицы, сверкающий вечерними огнями, с высоты птичьего полёта.
Я расскажу, как топонимика Москвы связана с Петром (точнее, Петрами) и землями монастыря. Вы услышите про род Нарышкиных и их прогрессивные идеи. Узнаете, почему на территории монастыря образованы искусственные холмы и как это связано с Советским Союзом.
Организационные детали
- Женщинам для посещения монастыря необходим головной убор
- В монастыре можно фотографировать и снимать видео
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на территории монастыря
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Москве
Наша команда состоит из аккредитованных гидов, которые сделали профессией свою любовь к Москве. Мы стараемся, чтобы наши экскурсии были насыщенными, содержательными и живыми, а гости просто наслаждались путешествием в мир прошлого. Экскурсии адресованы тем, кто соскучился по настоящей России или впервые открывает для себя её сердце — Москву с её старинными святыми обителями.
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Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Милена
23 авг 2023
Прогулка, без сомнений, подойдёт не только религиозным людям и знатокам истории. Да, гид делится информацией о том, как здесь появился монастырь и часто упоминает в рассказе названия икон, но также она очень гармонично разбавляет сложный материал нескучными фактами. А ещё вы не будете задерживаться на одном месте больше, чем на пять минут, — это добавляет экскурсии динамики.
Маршрут весьма интересный: я была приятно удивлена несмотря на то, что уже много раз гуляла по территории Высоко-Петровского монастыря (не буду конкретизировать места, чтобы гостям было интереснее:)). Ну а подъём на колокольню достоен отдельных дифирамб. Уверена, что вид на Москву там на 10 из 10 в любое время суток: утром, днём и даже после заката. Обязательно зарядите телефон, чтобы побольше снимать и фотографировать!
Не поставила 5 звёзд, потому что хотелось чуть более структурированное начало рассказа: откуда есть пошёл монастырь. У меня немного спутались имена и даты. Вероятно, потому что я не сильно подкована в истории. Но на такую ЦА тоже важно ориентироваться:)
Большое спасибо, что открыли для меня монастырь с новой стороны! С удовольствием сходила бы на эту экскурсию ещё раз (спустя время).
Маршрут весьма интересный: я была приятно удивлена несмотря на то, что уже много раз гуляла по территории Высоко-Петровского монастыря (не буду конкретизировать места, чтобы гостям было интереснее:)). Ну а подъём на колокольню достоен отдельных дифирамб. Уверена, что вид на Москву там на 10 из 10 в любое время суток: утром, днём и даже после заката. Обязательно зарядите телефон, чтобы побольше снимать и фотографировать!
Не поставила 5 звёзд, потому что хотелось чуть более структурированное начало рассказа: откуда есть пошёл монастырь. У меня немного спутались имена и даты. Вероятно, потому что я не сильно подкована в истории. Но на такую ЦА тоже важно ориентироваться:)
Большое спасибо, что открыли для меня монастырь с новой стороны! С удовольствием сходила бы на эту экскурсию ещё раз (спустя время).
Елизавета
22 авг 2023
Интересная получилась экскурсия: гид с неравнодушием рассказала нам о монастыре и его истории, о том, какие сейчас ведутся работы по реставрации, сохранению культурного и исторического наследия. Провела в надвратную церковь с уникальным керамическим убранством. Поднялись на самый верх колокольни, к звоннице — вид оттуда прекрасный, при этом все постройки вокруг можно в деталях разглядеть.
А еще нам повезло попасть на экскурсию в престольный праздник Толгской церкви, и в этот день из Исторического музея в монастырь привезли список Толгской иконы Божией Матери - такое бывает только раз в году!
А еще нам повезло попасть на экскурсию в престольный праздник Толгской церкви, и в этот день из Исторического музея в монастырь привезли список Толгской иконы Божией Матери - такое бывает только раз в году!
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