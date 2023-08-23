Вечерняя экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю

Познакомиться с историей старинной обители в камерной обстановке и посмотреть на Москву с высоты

4.5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Когда солнечный день подойдёт к концу, мы отправимся исследовать монастырь, созданный первым московским святым — митрополитом Петром. Вы услышите, как история этого места неразрывно связана с хрониками страны. Осмотрите необычное керамическое убранство и узнаете о прогрессивных взглядах Нарышкиных. А ещё подниметесь на колокольню и полюбуетесь панорамой вечерней Москвы.
Вечерняя экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю
Вечерняя экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю
Вечерняя экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю
Вечерняя экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю
Вечерняя экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю
Вечерняя экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю
Вечерняя экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю
Вечерняя экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю
Вечерняя экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю
Вечерняя экскурсия по Высоко-Петровскому монастырю
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы побываете в Соборе святителя Петра с полутысячелетней историей. Заглянете в уникальную церковь, каждый элемент убранства которой выполнен из керамики. И подниметесь на колокольню, откуда рассмотрите центр столицы, сверкающий вечерними огнями, с высоты птичьего полёта.

Я расскажу, как топонимика Москвы связана с Петром (точнее, Петрами) и землями монастыря. Вы услышите про род Нарышкиных и их прогрессивные идеи. Узнаете, почему на территории монастыря образованы искусственные холмы и как это связано с Советским Союзом.

Организационные детали

  • Женщинам для посещения монастыря необходим головной убор
  • В монастыре можно фотографировать и снимать видео

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на территории монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
23 авг 2023
Прогулка, без сомнений, подойдёт не только религиозным людям и знатокам истории. Да, гид делится информацией о том, как здесь появился монастырь и часто упоминает в рассказе названия икон, но также она очень гармонично разбавляет сложный материал нескучными фактами. А ещё вы не будете задерживаться на одном месте больше, чем на пять минут, — это добавляет экскурсии динамики.

Маршрут весьма интересный: я была приятно удивлена несмотря на то, что уже много раз гуляла по территории Высоко-Петровского монастыря (не буду конкретизировать места, чтобы гостям было интереснее:)). Ну а подъём на колокольню достоен отдельных дифирамб. Уверена, что вид на Москву там на 10 из 10 в любое время суток: утром, днём и даже после заката. Обязательно зарядите телефон, чтобы побольше снимать и фотографировать!

Не поставила 5 звёзд, потому что хотелось чуть более структурированное начало рассказа: откуда есть пошёл монастырь. У меня немного спутались имена и даты. Вероятно, потому что я не сильно подкована в истории. Но на такую ЦА тоже важно ориентироваться:)

Большое спасибо, что открыли для меня монастырь с новой стороны! С удовольствием сходила бы на эту экскурсию ещё раз (спустя время).
Прогулка, без сомнений, подойдёт не только религиозным людям и знатокам истории. Да, гид делится информацией о
Елизавета
22 авг 2023
Интересная получилась экскурсия: гид с неравнодушием рассказала нам о монастыре и его истории, о том, какие сейчас ведутся работы по реставрации, сохранению культурного и исторического наследия. Провела в надвратную церковь с уникальным керамическим убранством. Поднялись на самый верх колокольни, к звоннице — вид оттуда прекрасный, при этом все постройки вокруг можно в деталях разглядеть.
А еще нам повезло попасть на экскурсию в престольный праздник Толгской церкви, и в этот день из Исторического музея в монастырь привезли список Толгской иконы Божией Матери - такое бывает только раз в году!
Интересная получилась экскурсия: гид с неравнодушием рассказала нам о монастыре и его истории, о том, какиеИнтересная получилась экскурсия: гид с неравнодушием рассказала нам о монастыре и его истории, о том, какиеИнтересная получилась экскурсия: гид с неравнодушием рассказала нам о монастыре и его истории, о том, какиеИнтересная получилась экскурсия: гид с неравнодушием рассказала нам о монастыре и его истории, о том, какие

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