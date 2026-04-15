Мои заказы

Квест-прогулка "Операция"Похищенный шедевр " " в Третьяковской галерее

Знакомство с музеем через игру для детей и взрослых (без гида)
В Третьяковке произошло невозможное: таинственный Коллекционер похитил шедевры для своего Тёмного собрания! Вы станете арт-детективами и отправитесь на секретную миссию, чтобы вернуть полотна в музей.

Как настоящим сыщикам, вам предстоит разгадывать головоломки и шифры, изучать картины и находить на них необходимые подсказки.
Описание квеста

Этот квест от начала и до конца продуман преподавателем, искусствоведом и художником, влюблённым в своё дело.

Старт — в Третьяковской галерее: вы вводите кодовое слово, и квест оживает в вашем телефоне — в чат-боте Телеграм, ВКонтакте или в веб-приложении, которое работает даже без интернета.

Виртуальный профессор будет вести вас по залам, присылать необычные задания и ребусы, шифры и головоломки, иногда давать подсказки.

По пути вы познакомитесь с картинами Кипренского, Иванова, Перова, Крамского, Айвазовского, Саврасова, Васнецова, Сурикова, Врубеля и других художников. Узнаете интересные факты о художниках и сюжетах картин, научитесь замечать детали и понимать настроение произведений.

Выясните:

  • у какого художника было прозвище Монах
  • какие тайны скрываются в картинах Репина и Васнецов
  • как создавались морские пейзажи Айвазовского
  • как картины связаны с русской историей
  • кто создавал фасад Третьяковской галереи

И многое другое!

В финале соберёте все улики, раскроете тайну Коллекционера и спасёте похищенные шедевры!

Организационные детали

  • Билеты в Третьяковскую галерею вы покупаете самостоятельно в кассе музея
  • Квест имеет две версии: для детей 6–12 лет и для взрослых возраста 13+, а также будет интересен школьным группам
  • Можно выбрать любое удобное время посещения — с 9:00 до 22:00

Как работает квест

  • После бронирования я высылаю вам номер телефона и название банка, куда нужно сделать перевод
  • После подтверждения оплаты высылаю ссылку и код доступа к квесту в нескольких форматах: Телеграм-версия в боте, ВКонтакте-версия в боте или веб-приложение с квестом, которое работает даже без интернета после предварительной загрузки
  • Квест бессрочный. Проходить его можно в любое удобное время и в удобном темпе. После приобретения квеста доступ остаётся у вас навсегда

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У основного здания Третьяковской галереи
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — ваш гид в Москве
Я преподаватель, искусствовед и художник из Москвы. Искусство окружает меня с самого детства. Своим проектом я стремлюсь вдохновлять людей, зажигать деток интересом к искусству, культуре и изучению города, давать ценные знания интересно и весело. Буду рада открыть вам этот волшебный мир!

Входит в следующие категории Москвы

