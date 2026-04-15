В Третьяковке произошло невозможное: таинственный Коллекционер похитил шедевры для своего Тёмного собрания! Вы станете арт-детективами и отправитесь на секретную миссию, чтобы вернуть полотна в музей. Как настоящим сыщикам, вам предстоит разгадывать головоломки и шифры, изучать картины и находить на них необходимые подсказки.

Описание квеста

Этот квест от начала и до конца продуман преподавателем, искусствоведом и художником, влюблённым в своё дело.

Старт — в Третьяковской галерее: вы вводите кодовое слово, и квест оживает в вашем телефоне — в чат-боте Телеграм, ВКонтакте или в веб-приложении, которое работает даже без интернета.

Виртуальный профессор будет вести вас по залам, присылать необычные задания и ребусы, шифры и головоломки, иногда давать подсказки.

По пути вы познакомитесь с картинами Кипренского, Иванова, Перова, Крамского, Айвазовского, Саврасова, Васнецова, Сурикова, Врубеля и других художников. Узнаете интересные факты о художниках и сюжетах картин, научитесь замечать детали и понимать настроение произведений.

Выясните:

у какого художника было прозвище Монах

какие тайны скрываются в картинах Репина и Васнецов

как создавались морские пейзажи Айвазовского

как картины связаны с русской историей

кто создавал фасад Третьяковской галереи

И многое другое!

В финале соберёте все улики, раскроете тайну Коллекционера и спасёте похищенные шедевры!

Организационные детали

Билеты в Третьяковскую галерею вы покупаете самостоятельно в кассе музея

Квест имеет две версии: для детей 6–12 лет и для взрослых возраста 13+, а также будет интересен школьным группам

Можно выбрать любое удобное время посещения — с 9:00 до 22:00

Как работает квест