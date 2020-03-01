Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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Послушать легенды старинного города, увидеть его символы и отведать традиционные фермерские продукты

Наталья
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Наталья – представитель гидов
В путешествии вы услышите мифы о мистическом Синем камне и Плещеевом озере, предания о древнерусских князьях и знаковых храмах.

И все эти рассказы будет сопровождать гастрономический экскурс в историю яств, которыми издавна славился город, с дегустациями вкусных и натуральных продуктов, произведенных в Переславле.
3130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Переславля-Залесского
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Вкусные истории Переславля-Залесского
Вкусные истории Переславля-Залесского

Что вас ожидает

Предшественник Переславля-Залесского
На северо-восточном берегу Плещеева озера, где до сих пор сохранились остатки Клещина, вы узнаете о древнерусском городке, стоявшем до современного Переславля. А также о его главной достопримечательности — знаменитом языческом идоле Синий камень, который оброс самыми разными легендами, вплоть до тех, что объясняют его одушевленную природу инопланетным происхождением. Кроме того, вы услышите малоизвестные факты о заповедном живописном Плещеевом озере и его обитателях.

Переславский Кремль — предания старины
Гуляя по территории исторической Красной площади города вы узнаете о его основателе, Юрии Долгоруком, и родине знаменитого русского полководца Александра Невского. Поговорим об одном из древнейших храмов северо-восточной Руси — Спасо-Преображенском соборе середины 12 века. А также о других старинных памятниках церковного зодчества, благодаря которым в Переславле-Залесском до сих пор можно почувствовать особую душевную атмосферу Древней Руси.

Гастрономические дары города
В приятной кофейне вы сможете продегустировать различные виды натурального сыра, произведенного в частной сыроварне Марии Коваль, узнав отдельно о каждом из представленных сортов. Понравившиеся продукты можно будет там же приобрести. Также я подскажу места, где продается вкусная рыбка ряпушка, или «царская селедка», которой издавна славится город. Помимо этого, желающие смогут приобрести маринованные и соленые грибочки, мясные и молочные продукты, а еще ароматное варенье, мед и другую натуральную фермерскую продукцию от местных жителей.

Организационные детали

  • Я могу помочь с организацией трансфера от вашего города до Переславля-Залесского и обратно
  • Экскурсию проведу для вас я или другой замечательный гид из нашей команды местных профессиональных экскурсоводов

Как проходит экскурсия

  • Это путешествие — автомобильно-пешеходное. Проходит на вашем или арендованном транспорте (по предварительной договоренности)
  • Экскурсию можно провести на микроавтобусе для групп от 3-4 человек, но не более 18
  • Расстояние между объектами программы составит примерно по 6-8 км

Что не входит в стоимость

  • Дегустация сыра — 600 руб./человека
  • Посещение Синего камня — 50 руб./человека
  • Услуги такси или местных перевозчиков — 500 руб./час легковой автомобиль, от 1000 руб./час микроавтобус
Вкусные истории Переславля-Залесского
Вкусные истории Переславля-Залесского
Вкусные истории Переславля-Залесского
Вкусные истории Переславля-Залесского
Вкусные истории Переславля-Залесского
Вкусные истории Переславля-Залесского
Вкусные истории Переславля-Залесского
Вкусные истории Переславля-Залесского
Вкусные истории Переславля-Залесского
Вкусные истории Переславля-Залесского
Вкусные истории Переславля-Залесского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре Переславля-Залесского.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Коренная переславна, в туризме более 15 лет. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников. Чтобы представить доподлинно историю города Переславля-Залесского, изучала материалы в архивах, работала и с устными источниками. Как однажды отметил известный русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, «изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю историю русскую». У каждого есть возможность в этом убедиться, и, кроме того, почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.
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