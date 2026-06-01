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читать дальше уменьшить не школьный урок истории, а лёгкая и увлекательная прогулка, ощущение праздника от красоты окружающих зданий, захватывающие сюжеты ушедших эпох, магия прошлого и современность, юмор и позитивный настрой. Материал для своих рассказов я нахожу в архивах, библиотеках, музеях и лекториях — и каждый раз не перестаю удивляться новым открытиям!

Любите ли вы Москву так, как люблю её я! Мне повезло — я родилась в Москве и со студенческих лет часами бродила по городу с путеводителем в руках. Мои экскурсии — это