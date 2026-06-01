Приглашаю вас в места, связанные с интересными событиями в жизни главного русского мистика — Николая Васильевича Гоголя. Мы повторим маршруты его прогулок и увидим усадьбу, в которой прошли последние годы писателя. А также обсудим детективную историю, связанную с его посмертием.
Описание экскурсии
- Мы постараемся нарисовать портрет великого писателя без предупреждений, запретов и умолчаний
- Поговорим о мистических событиях в его жизни
- Погуляем по улицам старой Москвы, которые помнят шаги Гоголя, и посмотрим на его последнее место жительства
- Выясним, где в столице находится площадь трёх Николаев
- Разыщем нечистую силу на Ваганьковском холме
- Ответим на главный вопрос экскурсии: «В чём виноват Гоголь?»
Вы узнаете:
- Как звали двух главных гоголевских бесов
- Какие гоголевские цитаты были в ходу у москвичей 19 века
- Каким недостатком обладала женщина, в которую был влюблён писатель
- Чьи голоса слышал Гоголь на Страстной неделе
И многое другое!
в воскресенье в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Боровицкая»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Любите ли вы Москву так, как люблю её я! Мне повезло — я родилась в Москве и со студенческих лет часами бродила по городу с путеводителем в руках. Мои экскурсии — это
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