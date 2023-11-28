Вокруг Кремля - групповая экскурсия

Групповая экскурсия в Москве

Заглянуть в старое сердце Москвы и обнаружить в нём кое-что новое

Казалось бы, Кремль видели все.

Чем он и его окрестности могут удивить? Но мы раскроем перед вами неизведанные стороны московской крепости. Расскажем, в каких башнях находились пыточные и подземные ходы. Кто решил отмечать Новый год фейерверком, какую песню играли куранты и почему Москва — Третий Рим. Уже интересно? А сколько сюрпризов вам ещё предстоит!
Вокруг Кремля - групповая экскурсия
Вокруг Кремля - групповая экскурсия
Вокруг Кремля - групповая экскурсия
Вокруг Кремля - групповая экскурсия
Вокруг Кремля - групповая экскурсия
Вокруг Кремля - групповая экскурсия

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • В каких башнях Кремля находились пыточные и подземные ходы
  • Когда и зачем кремлёвские куранты играли песенку «Ах, мой милый Августин»
  • Почему Москву называли Третьим Римом, Вторым Иерусалимом и Небесным Градом
  • При каком царе Новый год впервые встречали на Красной площади с фейерверком
  • В чём заключалось истинное значение лобного места
  • Где находилась тюрьма «Яма», известная по произведениям русских классиков
  • Куда спрятали библиотеку Ивана Грозного
  • Где находился монастырь, из которого сбежал Гришка Отрепьев, чтобы опять вернуться, но уже царём
  • О чём говорят между собой Минин и Пожарский
  • И много других интересных фактов!

Вы увидите:

  • Кремль с разных сторон
  • Самую древнюю церковь в Москве, построенную супругой Дмитрия Донского
  • Теремной дворец царя Михаила Фёдоровича

Места известные, и вы наверняка их видели. Но, как это ни удивительно, есть много деталей, которые непросто разглядеть самостоятельно. Они спрятаны в более поздних кремлёвских постройках — и на экскурсии мы их найдём!

Организационные детали

  • Чтобы прогулка была комфортной, обувь должна быть очень удобной!
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Библиотека им. Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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