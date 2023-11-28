Заглянуть в старое сердце Москвы и обнаружить в нём кое-что новое
Казалось бы, Кремль видели все.
Чем он и его окрестности могут удивить? Но мы раскроем перед вами неизведанные стороны московской крепости. Расскажем, в каких башнях находились пыточные и подземные ходы. Кто решил отмечать Новый год фейерверком, какую песню играли куранты и почему Москва — Третий Рим. Уже интересно? А сколько сюрпризов вам ещё предстоит!
Чем он и его окрестности могут удивить? Но мы раскроем перед вами неизведанные стороны московской крепости. Расскажем, в каких башнях находились пыточные и подземные ходы. Кто решил отмечать Новый год фейерверком, какую песню играли куранты и почему Москва — Третий Рим. Уже интересно? А сколько сюрпризов вам ещё предстоит!
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- В каких башнях Кремля находились пыточные и подземные ходы
- Когда и зачем кремлёвские куранты играли песенку «Ах, мой милый Августин»
- Почему Москву называли Третьим Римом, Вторым Иерусалимом и Небесным Градом
- При каком царе Новый год впервые встречали на Красной площади с фейерверком
- В чём заключалось истинное значение лобного места
- Где находилась тюрьма «Яма», известная по произведениям русских классиков
- Куда спрятали библиотеку Ивана Грозного
- Где находился монастырь, из которого сбежал Гришка Отрепьев, чтобы опять вернуться, но уже царём
- О чём говорят между собой Минин и Пожарский
- И много других интересных фактов!
Вы увидите:
- Кремль с разных сторон
- Самую древнюю церковь в Москве, построенную супругой Дмитрия Донского
- Теремной дворец царя Михаила Фёдоровича
Места известные, и вы наверняка их видели. Но, как это ни удивительно, есть много деталей, которые непросто разглядеть самостоятельно. Они спрятаны в более поздних кремлёвских постройках — и на экскурсии мы их найдём!
Организационные детали
- Чтобы прогулка была комфортной, обувь должна быть очень удобной!
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Библиотека им. Ленина»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 15:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Москве
Наше экскурсионное агентство работает с 2011 года. Готовы организовать любую экскурсию и/или экскурсионный сервис «под ключ» и провести встречу на высшем уровне, независимо от количества гостей и продолжительности программы. Мы любим наших гостей, высоко ценим и уважаем наших гидов и сопровождающих!
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