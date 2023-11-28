Казалось бы, Кремль видели все.



Чем он и его окрестности могут удивить? Но мы раскроем перед вами неизведанные стороны московской крепости. Расскажем, в каких башнях находились пыточные и подземные ходы. Кто решил отмечать Новый год фейерверком, какую песню играли куранты и почему Москва — Третий Рим. Уже интересно? А сколько сюрпризов вам ещё предстоит!