На этой экскурсии вы отправитесь вокруг Шаболовки к Донскому монастырю путём ризы Господней и Донской иконы Божией матери: по улице Шаболовской вы пройдёте к дореволюционному трамвайному депо, полюбуетесь на дома-коммуны и домики в стиле модерн, увидите храм Ризоположения и радио-башню. В конце путешествия и увлекательного диалога с гидом отведаете десерты в Донском монастыре.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Экскурсия-прогулка по Шаболовскому району Москвы с посещением Донского монастыря По уютным переулкам мы отправимся в путешествие из XXI века в XVI век. В тёплой, дружеской атмосфере мы поговорим о Рюриковичах и Романовых, меценатах и предпринимателях царской России, выдающихся учёных и партийных деятелях Советского союза, а также узнаем, где готовят священное Миро и где хранится частица Ризы Господней. Наш маршрут начнётся от начала улицы Шаболовская: на этой прогулке мы увидим дореволюционное трамвайное депо, уютные домики в стиле модерн, познакомимся с советской эпохой через уникальные дома-коммуны и знаменитое творение инженера Шухова — радио-башню. В уютных переулках увидим настоящее сокровище — храм Ризоположения, который никогда не закрывался и хранит невероятные истории и святыни. На территории мужского ставропигиального Донского монастыря мы познакомимся с его многовековой историей, погуляем по территории и, при желании, завершим нашу прогулку в уютной трапезной с вкуснейшими десертами, которые готовят братья, проживающие в монастыре. Важная информация:
Одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви.
Ежедневно с 09:00 до 16:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Шаболовская
- Трамвайное депо
- Здания в стиле модерн
- Дом-коммуна
- Шуховская башня
- Храм Ризоположения
- Донской Монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Экскурсионный сбор в монастыре - 250 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Шаболовская 1, 5 минут от метро Шаболовская
Завершение: Донской монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 16:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
