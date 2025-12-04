Экскурсия-прогулка по Шаболовскому району Москвы с посещением Донского монастыря По уютным переулкам мы отправимся в путешествие из XXI века в XVI век. В тёплой, дружеской атмосфере мы поговорим о Рюриковичах и Романовых, меценатах и предпринимателях царской России, выдающихся учёных и партийных деятелях Советского союза, а также узнаем, где готовят священное Миро и где хранится частица Ризы Господней. Наш маршрут начнётся от начала улицы Шаболовская: на этой прогулке мы увидим дореволюционное трамвайное депо, уютные домики в стиле модерн, познакомимся с советской эпохой через уникальные дома-коммуны и знаменитое творение инженера Шухова — радио-башню. В уютных переулках увидим настоящее сокровище — храм Ризоположения, который никогда не закрывался и хранит невероятные истории и святыни. На территории мужского ставропигиального Донского монастыря мы познакомимся с его многовековой историей, погуляем по территории и, при желании, завершим нашу прогулку в уютной трапезной с вкуснейшими десертами, которые готовят братья, проживающие в монастыре. Важная информация:

Одевайтесь по погоде и позаботьтесь об удобной обуви.