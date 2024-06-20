Это не просто аудиоэкскурсия, а спектакль воспоминаний! Мы посвятим два часа памяти великих актёров и деятелей искусства. Прогулка будет наполнена интересными фактами и цитатами. Вы узнаете подробности прочтения монолога Хлопуши Сергеем Есениным, тайну «подводной лодки» Василия Аксёнова и Владимира Высоцкого, секрет лучшей роли великой актрисы Руфины Нифонтовой и другие волнующие истории.

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Спектакль — на кладбище?

Трудно представить, как можно устроить театральное представление в столь священном месте. Но мы сознательно не отказываемся от этого слова, так как вас ждёт именно такой опыт. Некрополь станет театром, в котором нет и никогда не будет крыши. А на сцене перед вами предстанет настоящий звёздный состав.

На время проведения спектакля-экскурсии мы выдадим наушники и будем сопровождать вас по особому маршруту. Мы почтим память многих известных артистов: Владимира Высоцкого, Олега Даля, Александра Абдулова, Андрея Миронова, Армена Джигарханяна и других знаменитостей, погребённых здесь. Их голоса помогут погрузиться в воспоминания. А дополнят впечатления яркие факты и цитаты.

Маршрут

Памятник Владимиру Высоцкому

Храм Воскресения Словущего

Места захоронений известных актёров: Олега Даля, Андрея Миронова, Георгия Вицина, Михаила Пуговкина — всего более 50 человек

Организационные детали

Во время экскурсии вас буду сопровождать я или в отдельных случаях мой коллега Василий.