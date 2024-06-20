«Володя и другие ангелы»: аудиоспектакль в мини-группе
Авторская экскурсия по Ваганьковскому некрополю в наушниках
Это не просто аудиоэкскурсия, а спектакль воспоминаний! Мы посвятим два часа памяти великих актёров и деятелей искусства. Прогулка будет наполнена интересными фактами и цитатами.
Вы узнаете подробности прочтения монолога Хлопуши Сергеем Есениным, тайну «подводной лодки» Василия Аксёнова и Владимира Высоцкого, секрет лучшей роли великой актрисы Руфины Нифонтовой и другие волнующие истории.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Спектакль — на кладбище?
Трудно представить, как можно устроить театральное представление в столь священном месте. Но мы сознательно не отказываемся от этого слова, так как вас ждёт именно такой опыт. Некрополь станет театром, в котором нет и никогда не будет крыши. А на сцене перед вами предстанет настоящий звёздный состав.
На время проведения спектакля-экскурсии мы выдадим наушники и будем сопровождать вас по особому маршруту. Мы почтим память многих известных артистов: Владимира Высоцкого, Олега Даля, Александра Абдулова, Андрея Миронова, Армена Джигарханяна и других знаменитостей, погребённых здесь. Их голоса помогут погрузиться в воспоминания. А дополнят впечатления яркие факты и цитаты.
Маршрут
Памятник Владимиру Высоцкому
Храм Воскресения Словущего
Места захоронений известных актёров: Олега Даля, Андрея Миронова, Георгия Вицина, Михаила Пуговкина — всего более 50 человек
Организационные детали
Во время экскурсии вас буду сопровождать я или в отдельных случаях мой коллега Василий.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Улица 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Герман — ваш гид в Москве
Приветствую вас, первооткрыватели, путешественники и просто вольно гуляющие! Меня зовут Герман, я театральный режиссёр-постановщик и гид-экскурсовод. Приглашаю на мои авторские экскурсии и спектакли. Вместе с вами мы услышим невероятно красивое читать дальше
сердцебиение исторической Москвы — самого светлого и приветливого города Земли. С помощью моих знаний и, конечно, современных технологий, я попытаюсь донести истории московских районов так, что они навсегда останутся в ваших сердцах. В путь, друзья! Обещаю, будет интересно!