Впервые я посетил Давидову пустынь в 1987 году, в самый трудный для неё период, и с тех пор наблюдаю за возрождением святыни.
Буду рад открыть для вас страницы её прошлого, которое скрывается в камнях древних храмов и тихих водах святого источника.
Поделюсь не только проверенными фактами из летописей, но и личными наблюдениями и открытиями, которые копились все эти годы.
Буду рад открыть для вас страницы её прошлого, которое скрывается в камнях древних храмов и тихих водах святого источника.
Поделюсь не только проверенными фактами из летописей, но и личными наблюдениями и открытиями, которые копились все эти годы.
Описание экскурсии
Усадьба Молоди
В 17 веке ей владел Прокофий Соковнин, отец знаменитой боярыни Феодосии Морозовой. Вы увидите архитектурный комплекс 18 века с усыпальницей Салтыковых и храмом Воскресения Христова.
Ансамбль Вознесенской Давидовой пустыни
- Колокольня — высотная доминанта всего ансамбля. Построенная в 1840-х годах, она встречает гостей своими тремя ярусами, изящным барабаном и золочёной главой
- Собор Вознесения Господня — характерный памятник эпохи русского узорочья с высоким подклетом и традиционным пятиглавием
- Церковь иконы Божией Матери «Знамение» — освящена в 1870 году, одноглавый кирпичный храм в неорусском стиле. Здесь пребывает главная святыня обители — мощи преподобного Давида Серпуховского
- Церковь Святителя Николая Чудотворца — памятник классицизма, хранящий ковчег с частицей мощей святителя Николая Мирликийского
- Собор Всемилостивого Спаса — именно с его восстановления в 1992 году началось возрождение всей обители
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы — прекрасный образец барокко, расположенный над северными воротами
- Церковь Всех Святых — находится в трапезном корпусе, была построена в конце 19 века
Источник преподобного Давида в селе Талеж
Живописный комплекс с купелью на склоне оврага у речки Смородинки. Рядом находится необычная церковь Рождества Богородицы, построенная на средства Владимира Григорьевича Орлова — младшего из знаменитых братьев Орловых и директора Императорской Академии наук.
Чем запомнится путешествие
Мы пройдём по тем же тропам, что и преподобный Давид, прикоснёмся к камням, помнящим молитвы русских царей, и ощутим благодатную тишину, которая царит здесь сегодня, вопреки всем перипетиям судьбы. Вы сможете:
- почувствовать контраст эпох, сравнивая архивные фотографии времён запустения с сегодняшним великолепием отреставрированных соборов
- услышать истории о чудесах обретения святынь и о людях, чьими усилиями из руин поднялся духовный форпост Серпуховской земли
- сложить целостный образ этого святого места — от его военной истории до тихой молитвенной жизни
Организационные детали
- Поехать можем на моей машине (Mitsubishi Pajero) или вашем транспорте, стоимость при этом не изменится
- В программе предусмотрена кофе-пауза, по желанию обед (оплачивается самостоятельно)
- Ограничений по физической подготовке нет, на маршруте не будет крутых спусков и подъёмов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Москве
Я родился и вырос в Москве. Люблю историю, мифологию, архитектуру и путешествия. Был гидом в музее-заповеднике «Кижи», работал фотографом в Обществе охраны памятников истории и культуры. Провожу пешие прогулки по Москве.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 4 чел.
Оптина пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: У ст. метро «Тропарево»
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
43 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Оптина пустынь и Шамордино
Исследуйте духовные центры Калужской области, где старчество и монастыри играют ключевую роль в истории России. Узнайте о жизни монахов и их влиянии
Завтра в 14:00
30 ноя в 10:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Святыни Оптиной пустыни и окрестностей
Начало: М. Спортивная
Расписание: Согласно расписанию в календаре
6 дек в 07:15
20 дек в 07:30
3850 ₽ за человека