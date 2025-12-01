Впервые я посетил Давидову пустынь в 1987 году, в самый трудный для неё период, и с тех пор наблюдаю за возрождением святыни. Буду рад открыть для вас страницы её прошлого, которое скрывается в камнях древних храмов и тихих водах святого источника. Поделюсь не только проверенными фактами из летописей, но и личными наблюдениями и открытиями, которые копились все эти годы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Усадьба Молоди

В 17 веке ей владел Прокофий Соковнин, отец знаменитой боярыни Феодосии Морозовой. Вы увидите архитектурный комплекс 18 века с усыпальницей Салтыковых и храмом Воскресения Христова.

Ансамбль Вознесенской Давидовой пустыни

Колокольня — высотная доминанта всего ансамбля. Построенная в 1840-х годах, она встречает гостей своими тремя ярусами, изящным барабаном и золочёной главой

— высотная доминанта всего ансамбля. Построенная в 1840-х годах, она встречает гостей своими тремя ярусами, изящным барабаном и золочёной главой Собор Вознесения Господня — характерный памятник эпохи русского узорочья с высоким подклетом и традиционным пятиглавием

— характерный памятник эпохи русского узорочья с высоким подклетом и традиционным пятиглавием Церковь иконы Божией Матери «Знамение» — освящена в 1870 году, одноглавый кирпичный храм в неорусском стиле. Здесь пребывает главная святыня обители — мощи преподобного Давида Серпуховского

— освящена в 1870 году, одноглавый кирпичный храм в неорусском стиле. Здесь пребывает главная святыня обители — мощи преподобного Давида Серпуховского Церковь Святителя Николая Чудотворца — памятник классицизма, хранящий ковчег с частицей мощей святителя Николая Мирликийского

— памятник классицизма, хранящий ковчег с частицей мощей святителя Николая Мирликийского Собор Всемилостивого Спаса — именно с его восстановления в 1992 году началось возрождение всей обители

— именно с его восстановления в 1992 году началось возрождение всей обители Церковь Успения Пресвятой Богородицы — прекрасный образец барокко, расположенный над северными воротами

— прекрасный образец барокко, расположенный над северными воротами Церковь Всех Святых — находится в трапезном корпусе, была построена в конце 19 века

Источник преподобного Давида в селе Талеж

Живописный комплекс с купелью на склоне оврага у речки Смородинки. Рядом находится необычная церковь Рождества Богородицы, построенная на средства Владимира Григорьевича Орлова — младшего из знаменитых братьев Орловых и директора Императорской Академии наук.

Чем запомнится путешествие

Мы пройдём по тем же тропам, что и преподобный Давид, прикоснёмся к камням, помнящим молитвы русских царей, и ощутим благодатную тишину, которая царит здесь сегодня, вопреки всем перипетиям судьбы. Вы сможете:

почувствовать контраст эпох , сравнивая архивные фотографии времён запустения с сегодняшним великолепием отреставрированных соборов

, сравнивая архивные фотографии времён запустения с сегодняшним великолепием отреставрированных соборов услышать истории о чудесах обретения святынь и о людях, чьими усилиями из руин поднялся духовный форпост Серпуховской земли

обретения святынь и о людях, чьими усилиями из руин поднялся духовный форпост Серпуховской земли сложить целостный образ этого святого места — от его военной истории до тихой молитвенной жизни

Организационные детали