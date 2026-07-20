Мои заказы

Возрождённые святыни Истринского края - из Москвы

Княжье Озеро, Дарна, Павловская слобода и Ново-Иерусалимский монастырь
Богата своими святынями Истринская земля! Живописные места, дивное узорочье Крестовоздвиженского храма, сверкающий изразцами Воскресенский собор, чудотворная эфесская икона 12 века и образы Святой земли в Ново-Иерусалимском монастыре. Всё это мы покажем на экскурсии — на радость взору и пользу душе.

А ещё вы узнаете, как строили и восстанавливали церкви, и познакомитесь с историей патриарха Никона.
Возрождённые святыни Истринского края - из Москвы
Возрождённые святыни Истринского края - из Москвы
Возрождённые святыни Истринского края - из Москвы

Описание экскурсии

9:45 — выезд из Москвы

Княжье Озеро: храм Александра Невского

Сюда на временное хранение из запасников Русского музея передана чудотворная икона Божией Матери «Одигитрия», одна из старейших в собрании. Её появление относят к 12–14 векам!

Дарна: Крестовоздвиженский храм

В 15 веке село принадлежало роду Пушкиных, а затем Дарну купил и передал монастырю патриарх Никон. Главный объект здесь — Крестовоздвиженский храм 19 века. Он пережил разграбление, использовался в качестве кузни и склада для удобрений, а колокольню разрушил немецкий снаряд. Сейчас святыня из руин превратилась в величественное сооружение.

Павловская слобода: Благовещенская церковь

Пятиглавую церковь построили в 17 веке на дворе воспитателя царя Алексея Романова — Бориса Морозова. Она соединялась переходами с его палатами. В 1999 году святыню с трёхъярусной шатровой колокольней восстановили.

Ново-Иерусалимский монастырь

С высоты монастырь выглядит как хорошо укреплённая крепость, а купол Воскресенского собора в виде шатра с 60 окнами — визитная карточка обители. Вы узнаете о зодчих, создавших храм и восстановивших его в 18 веке по проекту Растрелли, о мастерах изразцового искусства. Посетите часовню Гроба Господня и ощутите светлый покой подземной церкви Константина и Елены.

Музей памяти Патриарха Никона

Один из первых церковных музеев России, основанный в 1874 году. Вы познакомитесь с историей и личностью Никона. Затем у вас будет время, чтобы погулять по Гефсиманскому саду.

19:00 — возвращение в Москву

Организационные детали

  • Входные билеты и трансфер на автобусе туристического класса включены в стоимость
  • Питание оплачивается дополнительно по желанию, на территории Ново-Иерусалимского монастыря есть трапезная
  • С вами будет гид из нашей команды
Обратите внимание
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
  • Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Пенсионеры3900 ₽
Взрослый3950 ₽
Дети от 6 до 16 лет3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 25 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
читать дальшеуменьшить

Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Возрождённые святыни Истринского края - из Москвы»

По Москве Владимира Гиляровского
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
По Москве Владимира Гиляровского
Пройти по местам из книги «Москва и москвичи» и разобраться, что в ней правда, а что - не совсем
Начало: У станции метро «Цветной бульвар»
Расписание: в понедельник и среду в 11:00 и 16:30, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 16:30
22 июл в 11:00
24 июл в 18:30
1469 ₽ за человека
Новый Иерусалим под Москвой
На машине
3 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой
Погрузитесь в историю создания русской Палестины в Подмосковье, посетите уникальные святые места
Начало: город Истра, Советская улица
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Барашёвская слобода - район, которого нет на карте Москвы
Пройти по местам старого поселения и узнать, что здесь происходило и кто такие бараши
Начало: В районе метро Курская
24 июл в 10:00
25 июл в 10:00
от 5900 ₽ за всё до 8 чел.
Путешествие из Москвы в Истру
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие из Москвы в Истру
Ново-Иерусалимский монастырь и художественный музей за 1 день
22 июл в 09:00
24 июл в 09:00
от 25 000 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
3950 ₽ за человека