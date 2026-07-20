Богата своими святынями Истринская земля! Живописные места, дивное узорочье Крестовоздвиженского храма, сверкающий изразцами Воскресенский собор, чудотворная эфесская икона 12 века и образы Святой земли в Ново-Иерусалимском монастыре. Всё это мы покажем на экскурсии — на радость взору и пользу душе. А ещё вы узнаете, как строили и восстанавливали церкви, и познакомитесь с историей патриарха Никона.

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Описание экскурсии

9:45 — выезд из Москвы

Княжье Озеро: храм Александра Невского

Сюда на временное хранение из запасников Русского музея передана чудотворная икона Божией Матери «Одигитрия», одна из старейших в собрании. Её появление относят к 12–14 векам!

Дарна: Крестовоздвиженский храм

В 15 веке село принадлежало роду Пушкиных, а затем Дарну купил и передал монастырю патриарх Никон. Главный объект здесь — Крестовоздвиженский храм 19 века. Он пережил разграбление, использовался в качестве кузни и склада для удобрений, а колокольню разрушил немецкий снаряд. Сейчас святыня из руин превратилась в величественное сооружение.

Павловская слобода: Благовещенская церковь

Пятиглавую церковь построили в 17 веке на дворе воспитателя царя Алексея Романова — Бориса Морозова. Она соединялась переходами с его палатами. В 1999 году святыню с трёхъярусной шатровой колокольней восстановили.

Ново-Иерусалимский монастырь

С высоты монастырь выглядит как хорошо укреплённая крепость, а купол Воскресенского собора в виде шатра с 60 окнами — визитная карточка обители. Вы узнаете о зодчих, создавших храм и восстановивших его в 18 веке по проекту Растрелли, о мастерах изразцового искусства. Посетите часовню Гроба Господня и ощутите светлый покой подземной церкви Константина и Елены.

Музей памяти Патриарха Никона

Один из первых церковных музеев России, основанный в 1874 году. Вы познакомитесь с историей и личностью Никона. Затем у вас будет время, чтобы погулять по Гефсиманскому саду.

19:00 — возвращение в Москву

Организационные детали

Входные билеты и трансфер на автобусе туристического класса включены в стоимость

Питание оплачивается дополнительно по желанию, на территории Ново-Иерусалимского монастыря есть трапезная

С вами будет гид из нашей команды