Княжье Озеро, Дарна, Павловская слобода и Ново-Иерусалимский монастырь
Богата своими святынями Истринская земля! Живописные места, дивное узорочье Крестовоздвиженского храма, сверкающий изразцами Воскресенский собор, чудотворная эфесская икона 12 века и образы Святой земли в Ново-Иерусалимском монастыре. Всё это мы покажем на экскурсии — на радость взору и пользу душе.
А ещё вы узнаете, как строили и восстанавливали церкви, и познакомитесь с историей патриарха Никона.
Описание экскурсии
9:45 — выезд из Москвы
Княжье Озеро: храм Александра Невского
Сюда на временное хранение из запасников Русского музея передана чудотворная икона Божией Матери «Одигитрия», одна из старейших в собрании. Её появление относят к 12–14 векам!
Дарна: Крестовоздвиженский храм
В 15 веке село принадлежало роду Пушкиных, а затем Дарну купил и передал монастырю патриарх Никон. Главный объект здесь — Крестовоздвиженский храм 19 века. Он пережил разграбление, использовался в качестве кузни и склада для удобрений, а колокольню разрушил немецкий снаряд. Сейчас святыня из руин превратилась в величественное сооружение.
Павловская слобода: Благовещенская церковь
Пятиглавую церковь построили в 17 веке на дворе воспитателя царя Алексея Романова — Бориса Морозова. Она соединялась переходами с его палатами. В 1999 году святыню с трёхъярусной шатровой колокольней восстановили.
Ново-Иерусалимский монастырь
С высоты монастырь выглядит как хорошо укреплённая крепость, а купол Воскресенского собора в виде шатра с 60 окнами — визитная карточка обители. Вы узнаете о зодчих, создавших храм и восстановивших его в 18 веке по проекту Растрелли, о мастерах изразцового искусства. Посетите часовню Гроба Господня и ощутите светлый покой подземной церкви Константина и Елены.
Музей памяти Патриарха Никона
Один из первых церковных музеев России, основанный в 1874 году. Вы познакомитесь с историей и личностью Никона. Затем у вас будет время, чтобы погулять по Гефсиманскому саду.
19:00 — возвращение в Москву
Организационные детали
Входные билеты и трансфер на автобусе туристического класса включены в стоимость
Питание оплачивается дополнительно по желанию, на территории Ново-Иерусалимского монастыря есть трапезная
С вами будет гид из нашей команды
Обратите внимание
После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Пенсионеры
3900 ₽
Взрослый
3950 ₽
Дети от 6 до 16 лет
3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 25 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России.
Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в читать дальшеуменьшить
Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?
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