Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити

Впечатлиться видами с высоты птичьего полета и узнать о рекордах столицы

На этой экскурсии ребята одним взглядом охватят самые главные достопримечательности Москвы и услышат о них самое любопытное.

Будет рассказ и о самых высоких небоскребах города, и о других объектах, занявших первое место в разных номинациях.

Экскурсию дополнят игры и задания квеста — а после вы заглянете на фабрику шоколада и сможете без ограничений поесть мороженое!
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити
Время самых! Детский квест на «Панораме 360» Москва-Сити

Что вас ожидает

Москва на высоте

Мы встретимся на современном мосту — у «необычного дерева», отправимся к самому крупному деловому центру в столице и впечатлимся самыми высокими небоскребами Москвы. Скоростной лифт поднимет нас на смотровую «Панорама 360» на самом высоком жилом доме Москвы. Перед вами предстанет красивейший вид на мегаполис. С высоты ребята увидят знаменитые памятники города: МГУ, храм Христа Спасителя, стадион Лужники, Живописный мост, Останкинскую башню, Поклонную гору и многое другое — будут истории о каждом из объектов.

Рассказы о городе, игры и мороженое

Любуясь открывшейся панорамой, дети узнают о строительстве Москва-Сити: каким был изначальный проект и как он изменялся. Поговорим о том, как Москва начала возводить высотные башни, какие из них стоят до сих пор и кто из архитекторов и инженеров сделал Москву городом небоскребов. Ребята раскроют, что в Москве самое большое, самое высокое, самое быстрое, самое главное, самое необычное и самое первое. Мои рассказы дополнят интерактивные игры и задания квеста, а в конце ребят будут ждать призы и посещение самых высоких фабрик шоколада и мороженого.

Кому подойдет экскурсия

Программа адаптируется под разный возраст.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • После экскурсии-квеста каждый участник получит сувенир и сладкий приз
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на смотровую площадку. В билет включены: посещение смотровой площадки, неограниченное количество мороженого и шоколадных конфет после экскурсии (количество сладостей для детей ограничивается только родителями. ), просмотр Проекционного шоу об истории Москвы. Также можно посетить сувенирный магазин и Панорамный ресторан 360. Цены билетов указаны на сайте Панорамы 360, мы обязательно поможем вам с покупкой билетов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на мосту Багратион (вестибюль моста со стороны Москва-Сити)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, уважаемые путешественники. Меня зовут Татьяна, я историк, искусствовед и лицензированный экскурсовод по Сочи, Москве и некоторым московским музеям. Вместе с командой гидов создаем и проводим экскурсии, квесты и интерактивные программы — это наша любимая работа. Я люблю работать с людьми любого возраста, но особенно я люблю работать с детьми! И дети отвечают мне взаимностью) Хотя, по моим наблюдениям, взрослые с интересом слушают детские экскурсии и активно отвечают на вопросы, задаваемые детям. Если вы хотите увидеть Москву и Сочи глазами местной жительницы, узнать забавные истории и сделать это в рамках семейной прогулки или школьного выезда, я буду рада вам организовать такой познавательно-развлекательный досуг!
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