Что вас ожидает

Москва на высоте

Мы встретимся на современном мосту — у «необычного дерева», отправимся к самому крупному деловому центру в столице и впечатлимся самыми высокими небоскребами Москвы. Скоростной лифт поднимет нас на смотровую «Панорама 360» на самом высоком жилом доме Москвы. Перед вами предстанет красивейший вид на мегаполис. С высоты ребята увидят знаменитые памятники города: МГУ, храм Христа Спасителя, стадион Лужники, Живописный мост, Останкинскую башню, Поклонную гору и многое другое — будут истории о каждом из объектов.

Рассказы о городе, игры и мороженое

Любуясь открывшейся панорамой, дети узнают о строительстве Москва-Сити: каким был изначальный проект и как он изменялся. Поговорим о том, как Москва начала возводить высотные башни, какие из них стоят до сих пор и кто из архитекторов и инженеров сделал Москву городом небоскребов. Ребята раскроют, что в Москве самое большое, самое высокое, самое быстрое, самое главное, самое необычное и самое первое. Мои рассказы дополнят интерактивные игры и задания квеста, а в конце ребят будут ждать призы и посещение самых высоких фабрик шоколада и мороженого.

Кому подойдет экскурсия

Программа адаптируется под разный возраст.

Организационные детали