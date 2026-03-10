Описание Фото Ответы на вопросы Вы посетите Храм Всех Святых на Соколе и узнаете его историю, а затем отправитесь на прогулку по посёлок Сокол — уникальному «городу-саду», где жили представители самых разных профессий. Экскурсия раскроет неожиданные факты о районе, его жителях и связях с Иосифом Сталиным.

Описание экскурсии Что вас ожидает: Вы побываете в храме Всех Святых, колокольня которого напоминает знаменитую Пизанскую башню. Узнаете, что стало со Всехсвятской рощей и почему службы в храме велись на грузинском языке. После вас ждет экскурсия по поселку Соколу. Вопреки своему наванию, этот «город-сад» полюбился не только художникам: здесь проживали астрономы, учителя и даже простые рабочие. Гид расскажет вам, к кому любил приходить в гости Сталин и где расположился один из самых дорогих частных домов столицы.

