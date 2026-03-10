Вы посетите Храм Всех Святых на Соколе и узнаете его историю, а затем отправитесь на прогулку по посёлок Сокол — уникальному «городу-саду», где жили представители самых разных профессий. Экскурсия раскроет неожиданные факты о районе, его жителях и связях с Иосифом Сталиным.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Вы побываете в храме Всех Святых, колокольня которого напоминает знаменитую Пизанскую башню. Узнаете, что стало со Всехсвятской рощей и почему службы в храме велись на грузинском языке. После вас ждет экскурсия по поселку Соколу. Вопреки своему наванию, этот «город-сад» полюбился не только художникам: здесь проживали астрономы, учителя и даже простые рабочие. Гид расскажет вам, к кому любил приходить в гости Сталин и где расположился один из самых дорогих частных домов столицы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посёлок Сокол
- Храм Всех Святых во Всехсвятском
- Мемориальный парк
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Курская
Завершение: У Покровских ворот (м. Чистые пруды или м. Курская)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
