Дворцово-парковый ансамбль Царицыно без всяких сомнений можно отнести к одному из самых загадочных и мистических сооружений конца 18 века. Прекрасный образец русской готики, созданный гением Василия Баженова и Матвея Казакова полон духом эпохи Просвещения с элементами московского

барокко и явными масонскими символами. Прекрасный пейзажный парк 🌳 в английском стиле наделяет Царицыно еще большей загадочностью и мистикой.

Обратите внимание, что экскурсия ⛳ проходит по парку, без захода во дворец.