Дворцово-парковый ансамбль Царицыно без всяких сомнений можно отнести к одному из самых загадочных и мистических сооружений конца 18 века. Прекрасный образец русской готики, созданный гением Василия Баженова и Матвея Казакова полон духом эпохи Просвещения с элементами московского
барокко и явными масонскими символами. Прекрасный пейзажный парк 🌳 в английском стиле наделяет Царицыно еще большей загадочностью и мистикой.
Обратите внимание, что экскурсия ⛳ проходит по парку, без захода во дворец.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Посещение дворца
Начало
🚩 У центрального входа в парк со стороны м. Царицыно
Место завершения
🏁 Царицыно
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.