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Выбор Императрицы: Царицыно

ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород – Гид из Москвы
Выбор Императрицы: Царицыно
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🥰Романтическая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 600 ₽ за человека

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Выбор Императрицы: Царицыно
Выбор Императрицы: Царицыно

Что вы увидите

  • Царицыно
Дворцово-парковый ансамбль Царицыно без всяких сомнений можно отнести к одному из самых загадочных и мистических сооружений конца 18 века. Прекрасный образец русской готики, созданный гением Василия Баженова и Матвея Казакова полон духом эпохи Просвещения с элементами московского
барокко и явными масонскими символами. Прекрасный пейзажный парк 🌳 в английском стиле наделяет Царицыно еще большей загадочностью и мистикой.
Обратите внимание, что экскурсия ⛳ проходит по парку, без захода во дворец.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Посещение дворца
Начало
🚩 У центрального входа в парк со стороны м. Царицыно
Место завершения
🏁 Царицыно
Выбор Императрицы: Царицыно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЛюбимыйГород
ЛюбимыйГород
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