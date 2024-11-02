Южный речной вокзал возвращается к жизни после 25 лет забвения. Сейчас здание смотрится даже лучше, чем после постройки. На фасад вернули скульптуры — символы морей и 14-метровый шпиль. Мы прогуляемся по вокзалу, набережной и даже заберёмся на крышу. Поговорим об истории Южного вокзала. Я объясню, почему он часто менял адрес, и расскажу о судоходстве на Москве-реке.
Описание экскурсии
Вы посетите:
- отреставрированное здание Южного речного вокзала.
- постоянно меняющуюся экспозицию Музея Транспорта Москвы на территории вокзала, где можно увидеть масштабные модели судов, уникальные фотографии, чертежи, коллекцию проездных билетов и многое другое.
- обновленную набережную. Уже сейчас там есть приятные пространства для отдыха, а к концу 2023 года появятся сад с водными растениями, аттракционы и другие развлечения.
- смотровую площадку на крыше вокзала, откуда насладитесь прекрасными видами на Нагатинский затон.
Вы узнаете:
- как развивалось судоходство на Москве-реке в черте города до революции и в Советский период.
- с чего начиналось благоустройство набережных и районов, прилегающих к реке.
- почему Южный речной вокзал так часто менял свое местоположение.
- краткую историю мостостроения в Москве и многое, многое другое.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
- Маршрут полностью пешеходный. Одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь.
- Зонтики и головные уборы от солнца приветствуются.
- На набережной и смотровых площадках возможен сильный ветер.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Южного речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4715 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всем привет! Люблю нестандартные маршруты. И этот - один из немногих, который удался. Ходили мини группой. Экскурсовод прекрасно владеет темой, провёл по маршруту, рассказал историю здания, вместе посетили музей. Даже не смотря на пасмурную погоду, всё понравилось. Вокзал и прилежащая территория новые! Народу внутри немного, что позволяет сделать прекрасные фото. Отличная экскурсия. Рекомендую!!!
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