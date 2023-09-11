О прошлом и настоящем вокзала - понятно, интересно, информативно
Южный речной вокзал возвращается к жизни после 25 лет забвения. Сейчас здание смотрится даже лучше, чем после постройки. На фасад вернули скульптуры — символы морей и 14-метровый шпиль. Мы прогуляемся по вокзалу, набережной и даже заберёмся на крышу. Поговорим об истории Южного вокзала. Я объясню, почему он часто менял адрес, и расскажу о судоходстве на Москве-реке.
Ближайшие даты:
11
сен
сен
13
сен
сен
14
сен
сен
15
сен
сен
17
сен
сен
18
сен
сен
19
сен
сен
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите:
- отреставрированное здание Южного речного вокзала.
- постоянно меняющуюся экспозицию Музея Транспорта Москвы на территории вокзала, где можно увидеть масштабные модели судов, уникальные фотографии, чертежи, коллекцию проездных билетов и многое другое.
- обновленную набережную. Уже сейчас там есть приятные пространства для отдыха, а к концу 2023 года появятся сад с водными растениями, аттракционы и другие развлечения.
- смотровую площадку на крыше вокзала, откуда насладитесь прекрасными видами на Нагатинский затон.
Вы узнаете:
- как развивалось судоходство на Москве-реке в черте города до революции и в Советский период.
- с чего начиналось благоустройство набережных и районов, прилегающих к реке.
- почему Южный речной вокзал так часто менял свое местоположение.
- краткую историю мостостроения в Москве и многое, многое другое.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
- Маршрут полностью пешеходный. Одевайтесь по погоде и не забудьте про удобную обувь.
- Зонтики и головные уборы от солнца приветствуются.
- На набережной и смотровых площадках возможен сильный ветер.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Южного речного вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2376 туристов
Вот уже более 5 лет занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. Приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный или не очень путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. А с недавних пор я стал расширять команду: теперь по моим маршрутам вожу не только я, но и мои гиды-партнеры, которые близки мне по стилю проведения экскурсий: динамизм, гармония и историчность. Все гиды из нашей команды — аккредитованные гиды Москвы и Подмосковья. Также всегда готов разработать маршрут с учетом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Индивидуальные
Пешеходные
Водные развлечения
Можно с детьми
Для школьников
История и архитектура
Необычные
Летние
Речные прогулки
Речной порт
Популярные места
Похожие туры из Москвы
Групповая
2.5 часа
В тренде
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
на причале Китай-город / Устьинский
Завтра
11 сен
12 сен
13 сен
1 750₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Речная прогулка на дизайнерском теплоходе «Морис» от Киевского вокзала
С комфортом любоваться главными красотами столицы на прогулке по Москва-реке
на причале «Киевский вокзал» (сектор А)
Завтра
11 сен
12 сен
13 сен
1 990₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Северному речному вокзалу
Изучить здание и парк - символы сталинской Москвы и новое любимое пространство
у входа в парк возле Ленинградского шоссе
11 сен
13 сен
14 сен
15 сен
58504 095₽ за всё до 6 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду