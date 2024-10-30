читать дальше

с интересными фактами, как прогулка по интересному месту с хорошей знакомой. Екатерина, обращая внимание на детали, которые ты сам не увидишь не зная. Я сама была в некоторых из этих мест ранее, но много узнала только от Екатерины. Ей удалось влюбить меня в Artplay, мне захотелось вернуться вечером и прогуляться, выпить чашечку кофе.

Екатерина, отличный рассказчик и приятный попутчик. Огромное спасибо за экскурсию. Могу смело по рекомендовать всем своим знакомы, кому наскучили обычные туристические тропы.