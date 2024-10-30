Мои заказы

Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Погрузитесь в мир искусства и дизайна в Москве, посетив уникальные арт-кластеры. Узнайте, как бывшие заводы стали центрами творчества и вдохновения
Начало: В районе метро Курская/Чкаловская
16 дек в 13:30
17 дек в 13:30
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
Погрузитесь в мир уличного искусства с детьми! Узнайте, почему стрит-арт заслуживает внимания, и примите участие в творческих интерактивах
Начало: У метро «Китай-город»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Сделано в Замоскворечье, или Дожить до редевелопмента
Пешая
2 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сделано в Замоскворечье
Откройте для себя уникальные промышленные кварталы Замоскворечья и узнайте, как они сосуществуют с историческим наследием Москвы
Начало: У метро «Добрынинская»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
1000 ₽ за человека
Экскурсия по галереям Винзавода
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по галереям Винзавода
Наконец-то понять современное искусство
Начало: На территории Винзавода
11 дек в 14:00
12 дек в 12:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.

  • Ю
    Юлия
    30 октября 2024
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Прекрасная экскурсия, которая, в целом, изменила моё ощущение современного искусства:)
    Прекрасная экскурсия, которая, в целом, изменила моё ощущение современного искусства:)
  • А
    Андрей
    26 октября 2024
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Отличная экскурсия для любителей современного искусства. Удобный маршрут и красочные яркие локации. Прекрасные виды для запоминающейся прогулки и фотосессии. Можно
    читать дальше

    в небольшой компании. Екатерина отличный рассказчик, чувствуется увлеченность тематикой, покажет и расскажет про секретные места, которые турист пройдет стороной. Маршрут интересный, за время экскурсии невозможно все обойти, поэтому планирую вернутся туда уже самостоятельно. Рекомендую, скучно точно не будет!

    Отличная экскурсия для любителей современного искусства. Удобный маршрут и красочные яркие локации. Прекрасные виды для запоминающейся прогулки и фотосессии. Можно
  • М
    Марина
    29 июля 2024
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Очень интересная для меня экскурсия получилась. Екатерина огромная молодец, учла все пожелания, изучила все что я написала заранее.
    Экскурсия была наполненная,
    читать дальше

    с интересными фактами, как прогулка по интересному месту с хорошей знакомой. Екатерина, обращая внимание на детали, которые ты сам не увидишь не зная. Я сама была в некоторых из этих мест ранее, но много узнала только от Екатерины. Ей удалось влюбить меня в Artplay, мне захотелось вернуться вечером и прогуляться, выпить чашечку кофе.
    Екатерина, отличный рассказчик и приятный попутчик. Огромное спасибо за экскурсию. Могу смело по рекомендовать всем своим знакомы, кому наскучили обычные туристические тропы.

    Очень интересная для меня экскурсия получилась. Екатерина огромная молодец, учла все пожелания, изучила все что я написала заранее
  • И
    Илья
    25 ноября 2023
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Отличная экскурсия! Открыл для себя интересные факты и взглянул по новой на свой район!)
  • С
    Светлана
    4 июня 2023
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Не ожидала, что Москва может быть такой! Очень яркие, замечательные впечатления! Большое спасибо за эксклюзивную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    7 февраля 2023
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Сегодня с Екатериной гуляли по арт-кластерам, остались безумно довольны и экскурсией, и Екатериной. От Кати узнали много интересной информации, несмотря
    читать дальше

    на то, что мы с мужем москвичи, и неплохо знаем район Курского вокзала, но без Кати мы бы точно не нашли эти объекты, и очень правильным было решение взять экскурсию. Я от души советую гостям столицы и её жителям съездить на эту экскурсию, получите массу положительных эмоций и впечатлений, а мы вернёмся сюда обязательно ещё летом.
    Ещё раз огромное спасибо Екатерине.

  • Ю
    Юлия
    11 мая 2022
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Хорошая, насыщенная экскурсия, особенно для тех, кто впервые посещает эти арт-кластеры. Мы специально взяли проводника, чтобы провел по всем тайным
    читать дальше

    местам (честно, некоторые из них мы если бы и нашли сами, то потратили бы прилично времени). Обязательно вернемся сами, побродить по точкам неспешно и со вкусом.
    Екатерина доброжелательна, открыта для вопросов и сама неравнодушна к теме. Несмотря на то, что экскурсия заявлена в категории "для взрослых", подросток 13 лет, увлеченный искусством, был в восторге.

  • Д
    Данила
    9 января 2022
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Все очень понравилось, Катерина очень интересный рассказчик.
    Все очень понравилось, Катерина очень интересный рассказчик

