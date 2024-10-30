Индивидуальная
до 5 чел.
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Погрузитесь в мир искусства и дизайна в Москве, посетив уникальные арт-кластеры. Узнайте, как бывшие заводы стали центрами творчества и вдохновения
Начало: В районе метро Курская/Чкаловская
16 дек в 13:30
17 дек в 13:30
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия-интерактив для детей «Уличное искусство»
Погрузитесь в мир уличного искусства с детьми! Узнайте, почему стрит-арт заслуживает внимания, и примите участие в творческих интерактивах
Начало: У метро «Китай-город»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сделано в Замоскворечье
Откройте для себя уникальные промышленные кварталы Замоскворечья и узнайте, как они сосуществуют с историческим наследием Москвы
Начало: У метро «Добрынинская»
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по галереям Винзавода
Наконец-то понять современное искусство
Начало: На территории Винзавода
11 дек в 14:00
12 дек в 12:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия30 октября 2024Прекрасная экскурсия, которая, в целом, изменила моё ощущение современного искусства:)
- ААндрей26 октября 2024Отличная экскурсия для любителей современного искусства. Удобный маршрут и красочные яркие локации. Прекрасные виды для запоминающейся прогулки и фотосессии. Можно
- ММарина29 июля 2024Очень интересная для меня экскурсия получилась. Екатерина огромная молодец, учла все пожелания, изучила все что я написала заранее.
Экскурсия была наполненная,
- ИИлья25 ноября 2023Отличная экскурсия! Открыл для себя интересные факты и взглянул по новой на свой район!)
- ССветлана4 июня 2023Не ожидала, что Москва может быть такой! Очень яркие, замечательные впечатления! Большое спасибо за эксклюзивную экскурсию!
- ННаталья7 февраля 2023Сегодня с Екатериной гуляли по арт-кластерам, остались безумно довольны и экскурсией, и Екатериной. От Кати узнали много интересной информации, несмотря
- ЮЮлия11 мая 2022Хорошая, насыщенная экскурсия, особенно для тех, кто впервые посещает эти арт-кластеры. Мы специально взяли проводника, чтобы провел по всем тайным
- ДДанила9 января 2022Все очень понравилось, Катерина очень интересный рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выставки в «Винзаводе»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Выставки в «Винзаводе»" можно забронировать 4 экскурсии от 1000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Выставки в «Винзаводе»», 28 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль