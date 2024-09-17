Да, это обзорная экскурсия по Москве. Но она уникальна. Потому что мы — историки, и предлагаем факты, взятые не из путеводителей. Посмотрим на древний город свежим любопытным взглядом. Будем гулять пешком и ездить на метро. Читать о событиях двух отечественных войн по архитектуре. Обсуждать как главные символы столицы, так и абсолютно новые.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
- Красная площадь — главная достопримечательность столицы. Увидим все ключевые локации: собор Василия Блаженного, Мавзолей, ГУМ, Казанский собор, Лобное место
- Стены и башни Кремля — самой большой и полностью сохранившейся древней крепости Европы
- Александровский сад, Могила Неизвестного Солдата, Манежная площадь — поговорим об истории этих мест
- Переезд на метро до парка Победы на Поклонной горе. По пути полюбуемся оформлением станций московского Метрополитена
- Поклонная гора. Познакомитесь её памятниками: Триумфальной аркой, Аллеей фонтанов, Обелиском Победы, храмом Георгия Победоносца
- «Москва-Сити» — рассмотрим небоскрёбы и поговорим о современных визитных карточках столицы.
Вы узнаете:
- Правда ли, что Кремль построили итальянцы
- Куда исчезла икона с главной башни Кремля
- Почему Покровский собор называют храмом Василия Блаженного
- Где в центре Москвы протекает река, которую ни разу не видели многие поколения москвичей
- Чего напрасно ждал Наполеон на Поклонной горе
- Где находится самый высокий жилой дом Европы
- Почему «Москва-Сити» так называется
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия пешая с двумя переездами между локациями — на метро и автобусе. Проезд вы оплачиваете самостоятельно: одна поездка — 70 ₽ за чел.
- По желанию и за дополнительную плату можно подняться на одну из башен «Москва-Сити»: взрослые — 1500 ₽, дети от 6 лет — 1000 ₽, дети до 6 лет — бесплатно. В сумму билета входит экскурсия на 90-м этаже с местным гидом + мороженое + детская анимация и услуги фотографа
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 15 туристов
Меня зовут Лариса, я представляю команду профессиональных сертифицированных гидов в Москве с многолетним стажем работы. Мы собрали информацию об уникальных и наиболее интересных объектах нашей столицы: будь то памятники, дома, музеи, кафе или магазины.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
17 сен 2024
Очень крутая экскурсия с гидом Татьяной! Красочно и интересно рассказала о достопримечательностях на протяжении всего маршрута! Большое спасибо☺️
Е
Елена
16 сен 2024
Я очень довольна данной экскурсией. Хоть я и живу в московской области и уже и была на различных экскурсиях - но мне очень понравилась эта экскурсия. Действительно узнала много исторических фактов, о которых раньше не знала, плюс
Очень понравилось, что обо всем рассказывается достаточно просто, как детей, правда было интересно и в доступной форме изложения ❤️❤️
Очень понравилось, что обо всем рассказывается достаточно просто, как детей, правда было интересно и в доступной форме изложения ❤️❤️
Александра
12 сен 2024
После прогулки с гидом Татьяной у меня сложилось общее впечатление о Москве, я увидела город с разных сторон - от древности до современности. Гид ответила на все вопросы, была доброжелательна и учитывала мои пожелания. Мне было интересно и комфортно. После такой экскурсии можно идти изучать город самостоятельно, с уже понятными азами.
Юлия
11 сен 2024
Спасибо большое Татьяне за экскурсию по Москве! Было интересно посмотреть на уже знакомые места с точки зрения историка. Экскурсия длинная, насыщенная, мы увидели Москву разных эпох - старинную с храмами и крепостями и современную с небоскребами. Татьяна очень хороший гид и историк, рекомендую!
Т
Татьяна
11 сен 2024
Выражаю большую благодарность гиду-историку Татьяне за познавательную и увлекательную экскурсию. Интересно было и мне, и сыну-подростку 13-ти лет.
Самостоятельная прогулка не смогла бы заменить те знания, которые дала нам Татьяна. Мы узнали много исторических интересных фактов, побывали в самых знаковых местах Столицы (Красная площадь, Александровский сад, парк Победы на Поклонной годе, Москва-Сити). Очень рекомендую эту экскурсию.
Огромная благодарность нашему прекрасному гиду Татьяне!
Самостоятельная прогулка не смогла бы заменить те знания, которые дала нам Татьяна. Мы узнали много исторических интересных фактов, побывали в самых знаковых местах Столицы (Красная площадь, Александровский сад, парк Победы на Поклонной годе, Москва-Сити). Очень рекомендую эту экскурсию.
Огромная благодарность нашему прекрасному гиду Татьяне!
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