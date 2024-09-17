А Андрей Очень крутая экскурсия с гидом Татьяной! Красочно и интересно рассказала о достопримечательностях на протяжении всего маршрута! Большое спасибо☺️

Е Елена Я очень довольна данной экскурсией. Хоть я и живу в московской области и уже и была на различных экскурсиях - но мне очень понравилась эта экскурсия. Действительно узнала много исторических фактов, о которых раньше не знала, плюс

Очень понравилось, что обо всем рассказывается достаточно просто, как детей, правда было интересно и в доступной форме изложения ❤️❤️

Александра После прогулки с гидом Татьяной у меня сложилось общее впечатление о Москве, я увидела город с разных сторон - от древности до современности. Гид ответила на все вопросы, была доброжелательна и учитывала мои пожелания. Мне было интересно и комфортно. После такой экскурсии можно идти изучать город самостоятельно, с уже понятными азами.

Юлия Спасибо большое Татьяне за экскурсию по Москве! Было интересно посмотреть на уже знакомые места с точки зрения историка. Экскурсия длинная, насыщенная, мы увидели Москву разных эпох - старинную с храмами и крепостями и современную с небоскребами. Татьяна очень хороший гид и историк, рекомендую!