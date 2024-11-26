Особняк Игумнова – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Особняк Игумнова» в Москве, цены от 490 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Легенды и мифы центра Москвы
Пешая
скидка
20%
41 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и мифы центра Москвы
Откройте для себя Москву через призму её тайн и мифов. Узнайте о загадках, скрытых в сердце столицы, и почувствуйте атмосферу мистики
Начало: У Третьяковской галереи
2 дек в 21:00
3 дек в 19:00
27002 160 за всё до 10 чел.
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
Пешая
3 отзыва
2 часа
Аудиогид
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
Начало: Улица Большая Якиманка, 43 строение 1
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
490 за человека
Замоскворечье купеческое: старинные особняки и храмы
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Замоскворечье купеческое: старинные особняки и храмы
Прогуляться по извилистым улочкам мимо спящего льва и погрузиться в атмосферу старой Москвы
Начало: У метро Октябрьская
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
7 дек в 11:00
8 дек в 11:00
760 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 ноября 2024
    Легенды и мифы центра Москвы
    Экскурсовод приятный и интересный молодой человек. На экскурсии были мы втроём, я и мои дети. Рассказал много интересного и сумел заинтересовать детей. Маршрут составлен хорошо. Однозначно пойдем ещё на экскурсию)
    Экскурсовод приятный и интересный молодой человек. На экскурсии были мы втроём, я и мои дети. РассказалЭкскурсовод приятный и интересный молодой человек. На экскурсии были мы втроём, я и мои дети. РассказалЭкскурсовод приятный и интересный молодой человек. На экскурсии были мы втроём, я и мои дети. РассказалЭкскурсовод приятный и интересный молодой человек. На экскурсии были мы втроём, я и мои дети. РассказалЭкскурсовод приятный и интересный молодой человек. На экскурсии были мы втроём, я и мои дети. Рассказал
  • М
    Мария
    21 ноября 2024
    Легенды и мифы центра Москвы
    Большая благодарность Ивану за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось. Рекомендую и москвичам и гостям нашего города))
  • Е
    Елена
    16 ноября 2024
    Легенды и мифы центра Москвы
    Иван большой молодец! Нам понравилась прогулка. Рассказ интересный. Многое открыла для себя в нашей столице. Есть желание пройтись повторно по изученным местам. Программу и гида рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Особняк Игумнова»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенды и мифы центра Москвы
  2. Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
  3. Замоскворечье купеческое: старинные особняки и храмы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Воробьевы Горы
  10. Зарядье
Сколько стоит экскурсия по Москве в ноябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Особняк Игумнова" можно забронировать 3 экскурсии от 490 до 2 160 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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