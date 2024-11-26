скидка
20%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и мифы центра Москвы
Откройте для себя Москву через призму её тайн и мифов. Узнайте о загадках, скрытых в сердце столицы, и почувствуйте атмосферу мистики
Начало: У Третьяковской галереи
2 дек в 21:00
3 дек в 19:00
27002 160₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Аудиогид
Секреты посольств Москвы: аудиоэкскурсия по паутине старых переулков
Начало: Улица Большая Якиманка, 43 строение 1
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
490₽ за человека
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Замоскворечье купеческое: старинные особняки и храмы
Прогуляться по извилистым улочкам мимо спящего льва и погрузиться в атмосферу старой Москвы
Начало: У метро Октябрьская
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
7 дек в 11:00
8 дек в 11:00
760₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 ноября 2024Экскурсовод приятный и интересный молодой человек. На экскурсии были мы втроём, я и мои дети. Рассказал много интересного и сумел заинтересовать детей. Маршрут составлен хорошо. Однозначно пойдем ещё на экскурсию)
- ММария21 ноября 2024Большая благодарность Ивану за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось. Рекомендую и москвичам и гостям нашего города))
- ЕЕлена16 ноября 2024Иван большой молодец! Нам понравилась прогулка. Рассказ интересный. Многое открыла для себя в нашей столице. Есть желание пройтись повторно по изученным местам. Программу и гида рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Особняк Игумнова»
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