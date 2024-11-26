Ю Юлия

Экскурсовод приятный и интересный молодой человек. На экскурсии были мы втроём, я и мои дети. Рассказал много интересного и сумел заинтересовать детей. Маршрут составлен хорошо. Однозначно пойдем ещё на экскурсию)