На прогулке по переулкам и закоулкам Замоскворечья я покажу достопримечательности, спрятанные в глубине просторных улиц. Если это ваше первое знакомство с купеческой Москвой, побалую вкусными сюжетами — о праздновании широкой Масленицы, судьбе «колбасного короля» и шикарных свадьбах. А завсегдатаев удивлю рассказами о свежих, недавно открывшихся здесь объектах.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Малоэтажная застройка, созвездие церквей разных стилей — всё это неповторимый облик Замоскворечья. Прогулка по району была бы неполной без осмотра купеческих особняков, местных храмов и святынь. И вы их обязательно увидите. Но в маршруте есть и достопримечательности, о которых обычно не рассказывают. Среди них:

новый фасад Третьяковской галереи с произведениями известных художников

фонтан, чья загадочная композиция посвящена 150-летию Третьяковской галереи

православная церковь в честь Папы Римского Климента

Чтобы прогулка по знакомым улицам стала «новым взглядом со стороны», я собрала коллекцию фактов, которые непременно вас удивят. Среди них:

история храмов 17 века и святынь Замоскворечья, почитаемых Иваном Грозным и другими царями

деятельность купца Николая Григорьева, вышедшего из крепостных крестьян и ставшего «колбасным королём»

картина на фасаде Новой Третьяковки, автору которой в Замоскворечье посвящён отдельный музей

рассказ про доктора Лизу (Елизавету Петровну Глинка), которая сама организовала фонд

Организационные детали