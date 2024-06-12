На прогулке по переулкам и закоулкам Замоскворечья я покажу достопримечательности, спрятанные в глубине просторных улиц.
Если это ваше первое знакомство с купеческой Москвой, побалую вкусными сюжетами — о праздновании широкой Масленицы, судьбе «колбасного короля» и шикарных свадьбах. А завсегдатаев удивлю рассказами о свежих, недавно открывшихся здесь объектах.
Если это ваше первое знакомство с купеческой Москвой, побалую вкусными сюжетами — о праздновании широкой Масленицы, судьбе «колбасного короля» и шикарных свадьбах. А завсегдатаев удивлю рассказами о свежих, недавно открывшихся здесь объектах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Малоэтажная застройка, созвездие церквей разных стилей — всё это неповторимый облик Замоскворечья. Прогулка по району была бы неполной без осмотра купеческих особняков, местных храмов и святынь. И вы их обязательно увидите. Но в маршруте есть и достопримечательности, о которых обычно не рассказывают. Среди них:
- новый фасад Третьяковской галереи с произведениями известных художников
- фонтан, чья загадочная композиция посвящена 150-летию Третьяковской галереи
- православная церковь в честь Папы Римского Климента
Чтобы прогулка по знакомым улицам стала «новым взглядом со стороны», я собрала коллекцию фактов, которые непременно вас удивят. Среди них:
- история храмов 17 века и святынь Замоскворечья, почитаемых Иваном Грозным и другими царями
- деятельность купца Николая Григорьева, вышедшего из крепостных крестьян и ставшего «колбасным королём»
- картина на фасаде Новой Третьяковки, автору которой в Замоскворечье посвящён отдельный музей
- рассказ про доктора Лизу (Елизавету Петровну Глинка), которая сама организовала фонд
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без обязательных расходов по пути
- Экскурсия светская и рассчитана на каждого, но всё же на маршруте есть несколько храмов, поэтому женщинам лучше взять головной убор
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Новокузнецкая, окончание у метро Третьяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 433 туристов
Добрый день, меня зовут Татьяна! Я увлекаюсь и увлекаю путешествиями. Мной разработаны авторские маршруты по Москве. Конечно же, помимо общеизвестных фактов, которые вы можете найти сами, моя главная цель подарить вам изюминку и рассказать то, о чем другие молчат или не догадываются. Буду рада всем, кто решит присоединиться к моим экскурсиям и прогулкам. Всего вам самого доброго!Задать вопрос
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