В Замоскворечье особенная атмосфера. Это своего рода «город в городе» или, по словам Островского, особая страна. Моя экскурсия поможет лучше понять и рассмотреть этот район.
Вы увидите памятники совершенно разных эпох — и 17, и 20 века, научитесь читать архитектурные стили, узнаете историю Замоскворечья и послушаете о судьбах тех, кто когда-то здесь жил.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Почему усадьба Великолеповой стала домом Мосгорнаследия.
- Как дом поручика Ржевского преобразился в Фонд славянской письменности.
- Каким образом Кирилл и Мефодий связаны с храмом Святого Клемента, который мы также увидим.
- Почему памятника рядом с дворцом Демидовых не должно быть, а он есть.
- Где находился московский дом Анны Ахматовой.
• Что имели в виду писатели, когда просили «вернуть чертей». И многое другое! Важная информация:Обратите внимание! В период выходных и праздничных дней необходимо внести предоплату на сайте.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На Пятницкой осмотрим место, где стояла церковь, подарившая улице это название
- Пройдём дворами и переулками, выйдем на Ордынку, окажемся в Лаврушинском переулке, а затем - на Малой Ордынке
- Рассмотрим городскую усадьбу Великолеповой, колоритные доходные дома и, если повезёт, отыщем самых старых львов в городе
- Увидим скромный дом меценатов Третьяковых, дворец Демидовых и палаты 17 века, превращённые в музей
