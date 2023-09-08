Особняк Смирнова – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Особняк Смирнова» в Москве, цены от 3 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бульварное кольцо Москвы: Тверской бульвар
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Бульварное кольцо Москвы: Тверской бульвар
Начало: М. Пушкинская
Расписание: ежедневно, кроме среды, субботы и воскресенья, см. расписание.
Сегодня в 18:00
13 июня в 18:00
4 000 за всё до 10 чел.
Замоскворечье - купеческие байки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Замоскворечье - купеческие байки
Начало: Пятницкая ул. У метро Новокузнецкая
Сегодня в 09:00
14 июня в 09:00
от 3 990 за всё до 3 чел.
По Никитскому и Тверскому бульварам
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
По Никитскому и Тверскому бульварам
Начало: Станция метро «Арбатская»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    8 сентября 2023
    Замоскворечье - купеческие байки
    Было интересно! Очень понравилось. Спасибо
  • В
    Виктор
    6 августа 2023
    Замоскворечье - купеческие байки
    Классная экскурсия. Чудесные тихие дворики и древние палаты в современном окружении, роскошная набережная с фонтанами и новый ракурс на Кремль. Прогулка с интересными историями в неспешном темпе. То, что надо, чтоб лучше понять Москву. Катарина, спасибо большое 👍🏻
  • Г
    Галина
    23 июля 2023
    Замоскворечье - купеческие байки
    Хорошая экскурсия, приятный экскурсовод, нам все понравилось, спасибо Катарине.
  • Е
    Евгения
    17 июля 2023
    Особняк Смирнова, который построил Шехтель: в гости к «водочному королю»
    все было супер, интересный экскурсовод рассказала про историю особняка и семьи Смирнова, очень информативно, познавательно
  • Н
    Наталья
    25 апреля 2023
    Особняк Смирнова, который построил Шехтель: в гости к «водочному королю»
    Очень хороший, информативный экскурсовод. Красивый особняк.
  • М
    Мышалова
    29 августа 2022
    Бульварное кольцо Москвы: Тверской бульвар
    Экскурсовод Вячеслав с юмором рассказал нам о некоторых зданиях Тверского бульвара. Было весело и познавательно. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Особняк Смирнова»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бульварное кольцо Москвы: Тверской бульвар
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  3. По Никитскому и Тверскому бульварам
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Набережная
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Особняк Смирнова" можно забронировать 3 экскурсии от 3 990 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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