1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Бульварное кольцо Москвы: Тверской бульвар
Начало: М. Пушкинская
Расписание: ежедневно, кроме среды, субботы и воскресенья, см. расписание.
Сегодня в 18:00
13 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Замоскворечье - купеческие байки
Начало: Пятницкая ул. У метро Новокузнецкая
Сегодня в 09:00
14 июня в 09:00
от 3 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
По Никитскому и Тверскому бульварам
Начало: Станция метро «Арбатская»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия8 сентября 2023Замоскворечье - купеческие байкиБыло интересно! Очень понравилось. Спасибо
- ВВиктор6 августа 2023Замоскворечье - купеческие байкиКлассная экскурсия. Чудесные тихие дворики и древние палаты в современном окружении, роскошная набережная с фонтанами и новый ракурс на Кремль. Прогулка с интересными историями в неспешном темпе. То, что надо, чтоб лучше понять Москву. Катарина, спасибо большое 👍🏻
- ГГалина23 июля 2023Замоскворечье - купеческие байкиХорошая экскурсия, приятный экскурсовод, нам все понравилось, спасибо Катарине.
- ЕЕвгения17 июля 2023Особняк Смирнова, который построил Шехтель: в гости к «водочному королю»все было супер, интересный экскурсовод рассказала про историю особняка и семьи Смирнова, очень информативно, познавательно
- ННаталья25 апреля 2023Особняк Смирнова, который построил Шехтель: в гости к «водочному королю»Очень хороший, информативный экскурсовод. Красивый особняк.
- ММышалова29 августа 2022Бульварное кольцо Москвы: Тверской бульварЭкскурсовод Вячеслав с юмором рассказал нам о некоторых зданиях Тверского бульвара. Было весело и познавательно. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Особняк Смирнова»
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