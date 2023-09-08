В Валерия Замоскворечье - купеческие байки Было интересно! Очень понравилось. Спасибо

В Виктор Замоскворечье - купеческие байки Классная экскурсия. Чудесные тихие дворики и древние палаты в современном окружении, роскошная набережная с фонтанами и новый ракурс на Кремль. Прогулка с интересными историями в неспешном темпе. То, что надо, чтоб лучше понять Москву. Катарина, спасибо большое 👍🏻

Г Галина Замоскворечье - купеческие байки Хорошая экскурсия, приятный экскурсовод, нам все понравилось, спасибо Катарине.

Е Евгения Особняк Смирнова, который построил Шехтель: в гости к «водочному королю» все было супер, интересный экскурсовод рассказала про историю особняка и семьи Смирнова, очень информативно, познавательно

Н Наталья Особняк Смирнова, который построил Шехтель: в гости к «водочному королю» Очень хороший, информативный экскурсовод. Красивый особняк.