Жизнь и смерть русского дворянства: экскурсия по Басманному району

Пройти жизненный путь дворянина 19 века - от рождения и до последних дней
На время экскурсии мы перенесёмся в начало 19 столетия, прогуляемся по красивым улицам и переулкам, увидим много прекрасных особняков, сохранившихся после пожара 1812 года.

Обсудим, из чего состояла жизнь столичного дворянина, поговорим о правилах и ритуалах, а также о счастливых и тяжёлых судьбах людей высшего сословия.
5
6 отзывов
Жизнь и смерть русского дворянства: экскурсия по Басманному району
Жизнь и смерть русского дворянства: экскурсия по Басманному району
Жизнь и смерть русского дворянства: экскурсия по Басманному району
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

«Каждая эпоха имеет два лица: лицо жизни и лицо смерти. Они смотрятся друг в друга и отражаются одно в другом. Не поняв одного, мы не поймём и другого», — эти слова исследователя русского дворянства Юрия Лотмана прекрасно описывают то путешествие, которое я предлагаю совершить на экскурсии.

Мы пройдём по такому маршруту:

  • Нарядный Елоховский собор, в котором был крещён Пушкин
  • Дом Демидова, за два века дважды горевший, но оба раза чудом сохранившийся
  • Библиотека—читальня имени Пушкина как воплощение классицизма
  • Дом-музей В. Л. Пушкина, хранящий необычную историю его владельца, дяди знаменитого поэта
  • Дом Перовских, помнящий множество имён
  • Музей-усадьба Муравьёвых-Апостолов, которую не смог победить пожар 1812 года
  • Флигель Чаадаева, напоминающий о тяжёлой судьбе философа
  • Церковь апостолов Петра и Павла, чертёж которой был сделан рукой Петра во время войны и строительства новой столицы

Вы узнаете:

  • О ритуалах, сопровождавших начало и конец жизни дворян
  • Их досуге, чинах и происхождении
  • Революционерах и революционерках
  • Неофициальных свидетельствах эпохи
  • Главенствующем стиле 19 века: в архитектуре, живописи и жизни

Организационные детали

  • Экскурсию рекомендую для лиц от 16 лет
  • На прогулке мы пройдём около 2 километров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Елоховского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
В
15 окт 2024
Экскурсия Кристины с первых минут погрузила нас в жизнь дворянства Российской Империи.
Помогла представить жизненный путь человека: где он работал, как продвигался по карьерной лестнице, каким образом проводил свой досуг.
Прогулялись по красивым улочкам Басманного района, слушая отрывки из произведений для воссоздания атмосферы ушедшей эпохи.
Экскурсия Кристины с первых минут погрузила нас в жизнь дворянства Российской Империи.Экскурсия Кристины с первых минут погрузила нас в жизнь дворянства Российской Империи.Экскурсия Кристины с первых минут погрузила нас в жизнь дворянства Российской Империи.
Катя
1 окт 2024
Очень вдумчивая и душевная экскурсия получилась. Очень понравилось как Кристина спланировала маршрут, переплетя его с рассказом. Благодаря ей район, который я любила и раньше, обрел больше смысла и исторического значения. Чувствуется как Кристина увлечена темой, с каким интересом она рассказывает о каждой детали.
Кристина
Кристина
Ответ организатора:
Спасибо большое, мне очень приятно слышать, что экскурсия получилось душевной. Это очень важно!
Олеся
21 сен 2024
Кристина, спасибо за интересную прогулку🙌очень понравился материал, прогулка получилась душевной 🌺🫶
Кристина
Кристина
Ответ организатора:
Благодарю за теплые слова
В
15 сен 2024
Интересная задумка экскурсовода: жизненный путь дворянина 19 века через достопримечательности Басманного района. Познавательный и увлекательный материал. Нам понравилось!
Интересная задумка экскурсовода: жизненный путь дворянина 19 века через достопримечательности Басманного района. Познавательный и увлекательный материал.Интересная задумка экскурсовода: жизненный путь дворянина 19 века через достопримечательности Басманного района. Познавательный и увлекательный материал.Интересная задумка экскурсовода: жизненный путь дворянина 19 века через достопримечательности Басманного района. Познавательный и увлекательный материал.Интересная задумка экскурсовода: жизненный путь дворянина 19 века через достопримечательности Басманного района. Познавательный и увлекательный материал.Интересная задумка экскурсовода: жизненный путь дворянина 19 века через достопримечательности Басманного района. Познавательный и увлекательный материал.Интересная задумка экскурсовода: жизненный путь дворянина 19 века через достопримечательности Басманного района. Познавательный и увлекательный материал.
Кристина
Кристина
Ответ организатора:
Спасибо! Рада, что вам понравилось
Наталия
10 сен 2024
Очень понравилось экскурсия!
Кристина продумала все до мелочей, очень умело переплела маршрут экскурсии с остановками и рассказом. Мы приятно погуляли по Басманному району и символично проследили историю всей жизни дворянина от рождения до смерти. Экскурсия снабжена множеством интересных фактов и пролетела незаметно! Спасибо ❤️
Кристина
Кристина
Ответ организатора:
Спасибо за ваше внимание
Алёна
9 сен 2024
Это была прекрасная идея — в День города сходить на эту прогулку! Отличная продуманная экскурсия: есть интересная ключевая идея, которая проходит через всю программу и выстраивает маршрут — благодаря этому я сложила в голове картину и много чего запомнила. Кристина очень приятная девушка и интересная рассказчица — чувствуется, что она увлечена своей темой. Кристина, благодарю и успехов!
Это была прекрасная идея — в День города сходить на эту прогулку! Отличная продуманная экскурсия: естьЭто была прекрасная идея — в День города сходить на эту прогулку! Отличная продуманная экскурсия: естьЭто была прекрасная идея — в День города сходить на эту прогулку! Отличная продуманная экскурсия: есть
Кристина
Кристина
Ответ организатора:
Большое спасибо, приятно слышать

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