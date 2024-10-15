Кристина — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 22 туристов

читать дальше впервые посетила их на Новодевичьем кладбище, а спустя четыре года защитила диплом о создании цифровых экскурсий по московским некрополям. Мне кажется важным по-настоящему познакомиться с людьми «со страниц учебников» и понять, что они тоже были живыми, а через это осознание, вероятно, удастся подумать и о своей жизни. Теперь я знакомлю с судьбами людей и зданий прошлого жителей и гостей столицы. По образованию — театровед, хорошо разбираюсь в театральной судьбе страны, особенно начала 20 века. Дипломированный экскурсовод — окончила Школу гида «Глазами инженера».

Пять лет назад я переехала в Москву — тогда из знакомых в этом чудесном городе у меня были только герои минувших лет — Чехов, Маяковский, Шостакович и другие. Так я