На время экскурсии мы перенесёмся в начало 19 столетия, прогуляемся по красивым улицам и переулкам, увидим много прекрасных особняков, сохранившихся после пожара 1812 года.
Обсудим, из чего состояла жизнь столичного дворянина, поговорим о правилах и ритуалах, а также о счастливых и тяжёлых судьбах людей высшего сословия.
Обсудим, из чего состояла жизнь столичного дворянина, поговорим о правилах и ритуалах, а также о счастливых и тяжёлых судьбах людей высшего сословия.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
«Каждая эпоха имеет два лица: лицо жизни и лицо смерти. Они смотрятся друг в друга и отражаются одно в другом. Не поняв одного, мы не поймём и другого», — эти слова исследователя русского дворянства Юрия Лотмана прекрасно описывают то путешествие, которое я предлагаю совершить на экскурсии.
Мы пройдём по такому маршруту:
- Нарядный Елоховский собор, в котором был крещён Пушкин
- Дом Демидова, за два века дважды горевший, но оба раза чудом сохранившийся
- Библиотека—читальня имени Пушкина как воплощение классицизма
- Дом-музей В. Л. Пушкина, хранящий необычную историю его владельца, дяди знаменитого поэта
- Дом Перовских, помнящий множество имён
- Музей-усадьба Муравьёвых-Апостолов, которую не смог победить пожар 1812 года
- Флигель Чаадаева, напоминающий о тяжёлой судьбе философа
- Церковь апостолов Петра и Павла, чертёж которой был сделан рукой Петра во время войны и строительства новой столицы
Вы узнаете:
- О ритуалах, сопровождавших начало и конец жизни дворян
- Их досуге, чинах и происхождении
- Революционерах и революционерках
- Неофициальных свидетельствах эпохи
- Главенствующем стиле 19 века: в архитектуре, живописи и жизни
Организационные детали
- Экскурсию рекомендую для лиц от 16 лет
- На прогулке мы пройдём около 2 километров
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Елоховского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 22 туристов
Пять лет назад я переехала в Москву — тогда из знакомых в этом чудесном городе у меня были только герои минувших лет — Чехов, Маяковский, Шостакович и другие. Так яЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
15 окт 2024
Экскурсия Кристины с первых минут погрузила нас в жизнь дворянства Российской Империи.
Помогла представить жизненный путь человека: где он работал, как продвигался по карьерной лестнице, каким образом проводил свой досуг.
Прогулялись по красивым улочкам Басманного района, слушая отрывки из произведений для воссоздания атмосферы ушедшей эпохи.
Помогла представить жизненный путь человека: где он работал, как продвигался по карьерной лестнице, каким образом проводил свой досуг.
Прогулялись по красивым улочкам Басманного района, слушая отрывки из произведений для воссоздания атмосферы ушедшей эпохи.
Катя
1 окт 2024
Очень вдумчивая и душевная экскурсия получилась. Очень понравилось как Кристина спланировала маршрут, переплетя его с рассказом. Благодаря ей район, который я любила и раньше, обрел больше смысла и исторического значения. Чувствуется как Кристина увлечена темой, с каким интересом она рассказывает о каждой детали.
Кристина
Ответ организатора:
Спасибо большое, мне очень приятно слышать, что экскурсия получилось душевной. Это очень важно!
Олеся
21 сен 2024
Кристина, спасибо за интересную прогулку🙌очень понравился материал, прогулка получилась душевной 🌺🫶
Кристина
Ответ организатора:
Благодарю за теплые слова
В
Валерия
15 сен 2024
Интересная задумка экскурсовода: жизненный путь дворянина 19 века через достопримечательности Басманного района. Познавательный и увлекательный материал. Нам понравилось!
Кристина
Ответ организатора:
Спасибо! Рада, что вам понравилось
Наталия
10 сен 2024
Очень понравилось экскурсия!
Кристина продумала все до мелочей, очень умело переплела маршрут экскурсии с остановками и рассказом. Мы приятно погуляли по Басманному району и символично проследили историю всей жизни дворянина от рождения до смерти. Экскурсия снабжена множеством интересных фактов и пролетела незаметно! Спасибо ❤️
Кристина продумала все до мелочей, очень умело переплела маршрут экскурсии с остановками и рассказом. Мы приятно погуляли по Басманному району и символично проследили историю всей жизни дворянина от рождения до смерти. Экскурсия снабжена множеством интересных фактов и пролетела незаметно! Спасибо ❤️
Кристина
Ответ организатора:
Спасибо за ваше внимание
Алёна
9 сен 2024
Это была прекрасная идея — в День города сходить на эту прогулку! Отличная продуманная экскурсия: есть интересная ключевая идея, которая проходит через всю программу и выстраивает маршрут — благодаря этому я сложила в голове картину и много чего запомнила. Кристина очень приятная девушка и интересная рассказчица — чувствуется, что она увлечена своей темой. Кристина, благодарю и успехов!
Кристина
Ответ организатора:
Большое спасибо, приятно слышать
Входит в следующие категории Москвы
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