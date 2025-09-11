читать дальше

Эйбушитца. Казалось бы знакомый маршрут, но на нашем пути Анна обращала внимание на исторические здания в стиле эклектики, который не является символом безвкусицы и нагромождения. Наоборот, это сочетание разностилевых элементов в конкретном творческом решении. Запомнилась мысль, высказанная Анной, что "если бы Семён Эйбушитц пожил подольше, он бы пришел к модернизму". Также хотелось бы отметить искреннюю заинтересованность Анны темой и пожелать осуществления ее мечты о том, чтобы на всех архитектурных зданиях в строительстве которых участвовал С. Эйбушитц, были установлены памятные таблички. Экскурсия будет интересна как знатокам Москвы, так и гостям столицы.