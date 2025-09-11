Мои заказы

Хлудовские Бани – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Хлудовские Бани» в Москве, цены от 1235 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Московская эклектика архитектора Семёна Эйбушитца
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Московская эклектика архитектора Семёна Эйбушитца
На архитектурной прогулке по центру изучить прекрасные образцы эклектики и постараться полюбить её
Начало: На Тверском бульваре
Завтра в 10:00
11 дек в 15:30
1500 ₽ за человека
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Пешая
2 часа
-
5%
171 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
В тренде
Замоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
Расписание: в четверг в 11:00, в воскресенье в 14:00
11 дек в 11:00
14 дек в 14:00
1235 ₽1300 ₽ за человека
Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской
Пешая
2 часа
-
10%
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской
Понять и полюбить советскую архитектуру за 2 часа
Начало: У станции метро «Шаболовская»
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
6120 ₽6800 ₽ за всё до 6 чел.
Девичники дореволюционной России
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Девичники дореволюционной России
Отправиться в путешествие в конец 19 века по самому женскому маршруту в Москве
Начало: В районе Театрального проезда
1 апр в 10:00
2 апр в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 сентября 2025
    Московская эклектика архитектора Семёна Эйбушитца
    Интересная авторская экскурсия, очень насыщенный маршрут! Анна - замечательный рассказчик, видно, что тема и биография героя ей действительно интересны и
    читать дальше

    были тщательно изучены. Рекомендую экскурсию тем, кто хочет познакомиться с биографией не только одного из творцов архитектурных шедевров Москвы, но и узнать любопытные истории и детали из жизни владельцев этих строений.

  • Э
    Элина
    20 августа 2025
    Девичники дореволюционной России
    Очень понравилась экскурсия! Александра - вовлеченный и интересный рассказчик, смогла показать нам известные локации с новых сторон.
  • И
    Ирина
    27 мая 2025
    Московская эклектика архитектора Семёна Эйбушитца
    Очень понравилось! Узнали много нового о творчестве талантливого архитектора в содержательном и высокопрофессиональном рассказе.
  • Е
    Евгения
    28 января 2025
    Московская эклектика архитектора Семёна Эйбушитца
    Хочу поблагодарить организатора экскурсии и гида - Анну за интереснейший рассказ и малоизвестные факты о жизни и творчестве архитектора Семёна
    читать дальше

    Эйбушитца. Казалось бы знакомый маршрут, но на нашем пути Анна обращала внимание на исторические здания в стиле эклектики, который не является символом безвкусицы и нагромождения. Наоборот, это сочетание разностилевых элементов в конкретном творческом решении. Запомнилась мысль, высказанная Анной, что "если бы Семён Эйбушитц пожил подольше, он бы пришел к модернизму". Также хотелось бы отметить искреннюю заинтересованность Анны темой и пожелать осуществления ее мечты о том, чтобы на всех архитектурных зданиях в строительстве которых участвовал С. Эйбушитц, были установлены памятные таблички. Экскурсия будет интересна как знатокам Москвы, так и гостям столицы.

  • Д
    Денис
    8 декабря 2024
    Московская эклектика архитектора Семёна Эйбушитца
    Недавно я отправился в удивительное путешествие, которое оставило массу впечатлений и эмоций!
    Экскурсия была просто потрясающей — от начала до конца.
    читать дальше

    Наш гид была настоящим профессионалом, который не только делился интересными фактами, но и создавала атмосферу полного погружения в историю и культуру.
    Каждая остановка на маршруте была продумана до мелочей, и я узнал столько нового!
    Если вы ищете что-то, что вдохновит и подарит новые впечатления, настоятельно рекомендую эту экскурсию. Это было путешествие, которое я никогда не забуду!

  • Я
    Яна
    17 ноября 2024
    Московская эклектика архитектора Семёна Эйбушитца
    Благодарим Анну за оригинальную экскурсию! Интересно выбрана тема, предполагающая, что внимание слушателей будет сфокусировано на особенностях одного архитекткрного стиля и
    читать дальше

    творчестве одного архитектора, имя которого упоминается часто, однако чтобы ему было уделено столько внимания, я пока не встречала. Экскурсия подготовлена очень тщательно, с использованием архивных материалов. Подробно освещена эпоха, в которую работал архитектор. Анна обладает обширными знаниями и проводит интересный анализ взаимосвязи политики, экономики и искусства. Много внимания уделено и личности банкира и общественного деятеля Л. С. Полякова. С организационной точки зрения Анна с большим вниманием относится к комфорту своих экскурсантов, открыта для общения, вообще, это очаровательный и умный человек. Спасибо!

  • П
    Полина
    23 июля 2024
    Девичники дореволюционной России
    Александа - отличный экскурсовод! Прекрасное знание материала,который она рассказывает. Без лишней «воды» и очень увлекательно,так как нам рассказали не банальные факты,а показали Москву с другой стороны. Очень советую посетить экскурсию!
  • М
    Марина
    23 июля 2024
    Девичники дореволюционной России
    Поставить Александре оценку отлично не достаточно, она заслуживает все десять звёзд. Мы ходили на экскурсию с дочерью (16 лет). Подростков
    читать дальше

    в таком возрасте очень трудно чем-либо заинтересовать. Александре удалось это сделать на все 💯. Вся прогулка по прошлому прошла в красочных описаниях. Была рассказана история "Доходных домов" и многое другое с добавлением пикантных подробностей. Мы узнали много нового и увидели историю Москвы с обратной стороны. Спасибо за прекрасно проведённое время!!!

