Мини-группа
до 10 чел.
Московская эклектика архитектора Семёна Эйбушитца
На архитектурной прогулке по центру изучить прекрасные образцы эклектики и постараться полюбить её
Начало: На Тверском бульваре
Завтра в 10:00
11 дек в 15:30
1500 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
В трендеЗамоскворечье: кому "тёмное царство", а кому "душа Москвы"
Исследовать уютный район, похожий на город в городе, в составе мини-группы
Начало: У метро Новокузнецкая, выход №1
Расписание: в четверг в 11:00, в воскресенье в 14:00
11 дек в 11:00
14 дек в 14:00
1235 ₽
1300 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской
Понять и полюбить советскую архитектуру за 2 часа
Начало: У станции метро «Шаболовская»
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
6120 ₽
6800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Девичники дореволюционной России
Отправиться в путешествие в конец 19 века по самому женскому маршруту в Москве
Начало: В районе Театрального проезда
1 апр в 10:00
2 апр в 10:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 сентября 2025Интересная авторская экскурсия, очень насыщенный маршрут! Анна - замечательный рассказчик, видно, что тема и биография героя ей действительно интересны и
- ЭЭлина20 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Александра - вовлеченный и интересный рассказчик, смогла показать нам известные локации с новых сторон.
- ИИрина27 мая 2025Очень понравилось! Узнали много нового о творчестве талантливого архитектора в содержательном и высокопрофессиональном рассказе.
- ЕЕвгения28 января 2025Хочу поблагодарить организатора экскурсии и гида - Анну за интереснейший рассказ и малоизвестные факты о жизни и творчестве архитектора Семёна
- ДДенис8 декабря 2024Недавно я отправился в удивительное путешествие, которое оставило массу впечатлений и эмоций!
Экскурсия была просто потрясающей — от начала до конца.
- ЯЯна17 ноября 2024Благодарим Анну за оригинальную экскурсию! Интересно выбрана тема, предполагающая, что внимание слушателей будет сфокусировано на особенностях одного архитекткрного стиля и
- ППолина23 июля 2024Александа - отличный экскурсовод! Прекрасное знание материала,который она рассказывает. Без лишней «воды» и очень увлекательно,так как нам рассказали не банальные факты,а показали Москву с другой стороны. Очень советую посетить экскурсию!
- ММарина23 июля 2024Поставить Александре оценку отлично не достаточно, она заслуживает все десять звёзд. Мы ходили на экскурсию с дочерью (16 лет). Подростков
