Приглашаем в яркое путешествие по миру русских художественных промыслов.
За один день вы посетите Жостово и Федоскино — родину знаменитых расписных подносов и лаковой миниатюры.
Побываете на действующих производствах, увидите работу мастеров, узнаете историю старинных ремёсел и при желании заглянете в частную галерею современной художницы.
За один день вы посетите Жостово и Федоскино — родину знаменитых расписных подносов и лаковой миниатюры.
Побываете на действующих производствах, увидите работу мастеров, узнаете историю старинных ремёсел и при желании заглянете в частную галерею современной художницы.
Описание экскурсии
8:15 — сбор у станции метро «Дмитровская»
8:30 — отправление из Москвы
9:15 — храм Рождества Христова в Осташково. Внешний осмотр старинной церкви 17 века
10:00–12:00 — Жостово. Вы посетите знаменитую фабрику, увидите, как создаются расписные подносы, познакомитесь с этапами производства и заглянете в фирменный магазин
12:45–13:45 — обед в кафе (по желанию)
14:00 — музей-галерея Надежды Стрелкиной (по желанию)
15:00–17:00 — Федоскино. Побываем на фабрике лаковой миниатюры, где создают знаменитые расписные шкатулки, табакерки и другие изделия в традиционной технике
17:00 — отправление в Москву
Вы узнаете:
- как появилась федоскинская лаковая миниатюра и почему её знают во всём мире
- чем жостовская роспись отличается от других народных промыслов
- как мастера расписывают подносы без эскизов, создавая уникальные работы
Организационные детали
- В стоимость входят билеты и радиогиды с одноразовыми наушниками
- По желанию за доплату: обед — 800 ₽, посещение музея-галереи Надежды Стрелкиной — 200 ₽
- Если вы забронировали программу с дополнительными опциями из пункта выше, то от них можно отказаться не позднее чем за 3 дня до экскурсии
- C вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Дмитровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
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