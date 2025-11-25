Зимой ВДНХ обретает особое настроение, привлекая гостей яркими впечатлениями, огнями, катанием на огромном катке, горке, колесе обозрения и канатной дороге.
Приглашаю вас отправиться на экскурсию-прогулку для всех, кто хочет по-настоящему космических впечатлений!
Приглашаю вас отправиться на экскурсию-прогулку для всех, кто хочет по-настоящему космических впечатлений!
Описание экскурсииВДНХ зимой Это экскурсия для тех, кто хочет познакомиться или узнать подробнее о самом уникальном месте не только столицы, но и страны. Для тех, кто хочет космических впечатлений! Зимой ВДНХ обретает особое настроение, привлекая гостей яркими впечатлениями, огнями, катанием на огромном катке, горке, колесе обозрения, канатной дороге. Приглашаю на экскурсию-прогулку, чтобы почувствовать его и вдохновиться! Практические советы от меня очень помогут вам в передвижении, в выборе музея или павильона. Важная информация:
- При наборе группы от 6 до 14 человек, экскурсия проводится с радиогидами, по желанию — свои наушники.
- Организуйте посещение ВДНХ таким образом, чтобы после экскурсии у вас было время остаться и отправиться самим в места, в которые очень захочется после моего рассказа (советую из опыта).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Триумфальная арка Главного входа
- Историческая арка Северного входа
- Центральный павильон
- Павильоны советских республик и регионов СССР
- Каток с уникальными мостиками и видами с них
- Колесо обозрения Солнце Москвы
- Канатная дорога - Воздушный трамвай
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главный вход ВДНХ
Завершение: Арка Южного входа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- При наборе группы от 6 до 14 человек, экскурсия проводится с радиогидами, по желанию - свои наушники
- Организуйте посещение ВДНХ таким образом, чтобы после экскурсии у вас было время остаться и отправиться самим в места, в которые очень захочется после моего рассказа (советую из опыта)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 5 чел.
Кто куда, а мы - на ВДНХ
Добраться до самого большого музейно-выставочного комплекса в мире и подробно изучить его
Начало: У арки Главного входа ВДНХ
25 ноя в 09:00
26 ноя в 09:30
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 14 чел.
ВДНХ - для взрослых и детей
Познавательная семейная экскурсия-игра по главным местам выставки
Начало: Перед Аркой Главного входа ВДНХ
Расписание: в будние дни в 10:30 и 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30, 13:00 и 15:30
25 ноя в 10:30
26 ноя в 10:30
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Московский Кремль для детей: чудеса сказочной крепости
В нескучной форме познакомить детей от 7 до 14 лет с главным символом столицы
Начало: В районе метро «Александровский сад»
Сегодня в 11:30
9 дек в 12:00
7600 ₽ за всё до 6 чел.