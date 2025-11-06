У вас будет замечательная возможность познакомиться с Костромой за один день.
За семь часов вы посетите исторический центр, «колыбель династии Романовых» — Ипатьевский монастырь, музей сыра с дегустацией продукции местных сыроделов.
В свободное время прогуляетесь по Торговым рядам, где в большом ассортименте представлены льняные, ювелирные, гастрономические изделия на любой вкус.
За семь часов вы посетите исторический центр, «колыбель династии Романовых» — Ипатьевский монастырь, музей сыра с дегустацией продукции местных сыроделов.
В свободное время прогуляетесь по Торговым рядам, где в большом ассортименте представлены льняные, ювелирные, гастрономические изделия на любой вкус.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Обзорная экскурсия по историческому центру Костромы, в ходе которой вы посетите самые знаковые места города и услышите рассказ о знаменитых уроженцах Костромы, о традициях, легендах и забавных историях. Вы увидите здания, которые входят в число лучших образцов русского провинциального классицизма XVIII-XIX веков. Пройдёте по проспекту Мира — главной улице города. Увидите древние валы, на которых когда-то стоял костромской кремль, посетите романтическую беседку Островского.
- Музей сыра. Костромской сыр — вкусный и ароматный, а сама Кострома зовётся «сырной столицей России». Вы услышите легенду о изобретении сыров, кто привёз сыры в Россию и сколько сортов сыра существует.
- Дегустация сыра с бокалом вина. В завершении экскурсии в дегустационном зале вы попробуете несколько сортов сыра местных сыроделов.
- Соборный ансамбль Костромы. До революции высокий берег Волги украшали два храма XVIII века, построенные в стиле барокко, — Богоявленский и Успенский. Рядом с ними — колокольня (64 м). Всё это было взорвано в 30-е годы ХХ века и, казалось, что уже никогда не возродится. Совсем недавно Соборный ансамбль был восстановлен в прежних архитектурных формах, и сегодня мы вновь можем восхититься его красотой, масштабом, гармоничностью.
- Ипатьевский монастырь — душа и сердце Костромы, колыбель дома Романовых, объект культурного наследия России, который возвышается на пологом берегу реки Костромы. Вы познакомитесь с историей монастыря и пройдетесь с экскурсией по территории обители.
• Посещение Троицкого собора, в стенах которого был благословлён на царство Михаил Романов. Важная информация:
- Обратите внимание! До Костромы туристы добираются самостоятельно! Рекомендуемый проезд из Москвы — скоростной поезд №718 «Ласточка Премиум», отправление в 06:25. Билеты на него туристы приобретают сами.
- Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Сусанина
- Пожарная каланча
- Гауптвахта
- Торговые ряды
- Купеческие особняки
- Дом Борщова
- Здание Присутственных мест
- Музей сыра
- Соборный ансамбль Костромы
- Ипатьевский монастырь
- Троицкий собор
Что включено
- Автобус туристического класса (свободная рассадка)
- Услуги гида
- 4 экскурсии
- Дегустация сыра
- Билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
- Проезд на «Ласточке» Москва - Кострома - Москва
- Обед (900 руб., оплачивается вместе с путёвкой)
Где начинаем и завершаем?
Начало: 10:40 ж/д вокзал г. Костромы
Завершение: 17:30 ж/д вокзал г. Костромы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! До Костромы туристы добираются самостоятельно! Рекомендуемый проезд из Москвы - скоростной поезд №718 «Ласточка Премиум», отправление в 06:25. Билеты на него туристы приобретают сами
- Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Анастасия
6 ноя 2025
Хорошая экскурсия, все понравилось
