Погрузитесь в атмосферу аристократической Москвы в здании, где за фасадом с каменными львами скрывается мир, полный тайн и богатства. Его по праву называют «Эрмитажем на Пречистенке» за обилие скульптур и подлинных интерьеров. Вы пройдёте по парадным залам особняка, осмотрите его убранство, а мы расскажем его историю.
Описание экскурсии
Интерьеры особняка — вы рассмотрите залы и парадные.
Зимний сад — увидите главную «жемчужину» дома с купольным потолком.
Мы расскажем:
- как скромный особняк превратился в один из самых роскошных дворцов Москвы благодаря капризу богатой вдовы-затворницы
- почему место связано с именами Пушкина, Гоголя и императора Александра I
- какие технические чудеса 20 века были воплощены в этом здании архитектором Гунстом
- как выглядит интерьер «жемчужины» дома — зимнего сада с купольным потолком, и какие тайны хранят его стены сегодня
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пречистенке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 20 туристов
«Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый — так, будто никаких чудес не бывает. Второй — так, будто всё на свете является чудом», — сказал Альберт Эйнштейн. Наша миссия —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мне действительно понравилось, как подавали информацию. Говорили чётко и интересно, много полезных деталей. Здание само по себе заслуживает внимания, это настоящая находка прямо в центре Москвы.
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В
Экскурсия была действительно классная, хочу поблагодарить Романа за его уникальный подход и Виктора Степановича Шкаровского вместе со всеми, кто помог сохранить и отреставрировать этот особняк.
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