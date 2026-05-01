В 8:36 поезд прибудет в Гомель. После встречи с экскурсоводом и завтрака в кафе вы отправитесь знакомиться со вторым по величине городом Беларуси на реке Сож. Узнаете о его возникновении, как он живёт сегодня и о людях, прославивших эти земли. Посетите проспекты и улицы, побываете на площади Восстания. Осмотрите архитектурные ансамбли 19-20 веков: доходные дома Грошикова и Маянца, здания Русско-Азиатского и Виленского банков.

Самостоятельно погуляете по «Гомельскому дворцово-парковому ансамблю», с которым связана жизнь государственных и военных деятелей Румянцевых и Паскевичей. Посетите дворец с парадным колонным залом, увидите вещи семьи Паскевичей, археологическую и нумизматическую коллекцию, собрание рукописных и старопечатных книг, ценные иконы.

Затем переедем в город Речица (~50 км) на «Нефтяной маршрут», по которому отправимся после национального обеда с драниками. Вы узнаете о жизни белорусских нефтяников и историю добычи нефти. Увидите буровую вышку и станок-качалку. В единственном в стране музее нефти познакомитесь с процессами её добычи и пройдёте «посвящение в нефтяники».

В 19:00 едем в Могилев (~230 км). ~21:00 — заселение в гостиницу и поздний ужин.