Мои заказы

Из Москвы на поезде в Гомель и Могилёв

Узнать историю городов, побывать в школе, где учился Лукашенко, и посмотреть на копысские изразцы
Едем в самое сердце Беларуси! Вы познакомитесь с богатой историей Гомеля и погуляете по живописному дворцово-парковому ансамблю. Прикоснётесь к тайнам нефтяной промышленности и погрузитесь в имперское прошлое Могилёва.

Увидите старинные здания,
читать дальшеуменьшить

побываете на малой родине Президента и полюбуетесь образцами древних ремёсел, которыми украшали печи в царских палатах московского Кремля.

Комфортные переезды на поезде и автобусе и увлекательные рассказы экскурсовода сделают поездку приятной, познавательной и запоминающейся.

Из Москвы на поезде в Гомель и Могилёв
Из Москвы на поезде в Гомель и Могилёв
Из Москвы на поезде в Гомель и Могилёв

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.
Время в программе указано ориентировочно. График может измениться. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Возьмите с собой: оригинал паспорта РФ или иного документа, указанного в личном кабинете заказа тура (для детей до 14 лет — оригинал св-ва о рождении/загранпаспорта).

Программа тура по дням

1 день

Отправление в Гомель, ночь в поезде

Вы самостоятельно сядете на поезд. В 19:56 поезд отправится в Гомель.

2 день

Гомель, «Нефтяной маршрут», переезд в Могилёв

В 8:36 поезд прибудет в Гомель. После встречи с экскурсоводом и завтрака в кафе вы отправитесь знакомиться со вторым по величине городом Беларуси на реке Сож. Узнаете о его возникновении, как он живёт сегодня и о людях, прославивших эти земли. Посетите проспекты и улицы, побываете на площади Восстания. Осмотрите архитектурные ансамбли 19-20 веков: доходные дома Грошикова и Маянца, здания Русско-Азиатского и Виленского банков.

Самостоятельно погуляете по «Гомельскому дворцово-парковому ансамблю», с которым связана жизнь государственных и военных деятелей Румянцевых и Паскевичей. Посетите дворец с парадным колонным залом, увидите вещи семьи Паскевичей, археологическую и нумизматическую коллекцию, собрание рукописных и старопечатных книг, ценные иконы.

Затем переедем в город Речица (~50 км) на «Нефтяной маршрут», по которому отправимся после национального обеда с драниками. Вы узнаете о жизни белорусских нефтяников и историю добычи нефти. Увидите буровую вышку и станок-качалку. В единственном в стране музее нефти познакомитесь с процессами её добычи и пройдёте «посвящение в нефтяники».

В 19:00 едем в Могилев (~230 км). ~21:00 — заселение в гостиницу и поздний ужин.

Гомель, «Нефтяной маршрут», переезд в МогилёвГомель, «Нефтяной маршрут», переезд в МогилёвГомель, «Нефтяной маршрут», переезд в МогилёвГомель, «Нефтяной маршрут», переезд в МогилёвГомель, «Нефтяной маршрут», переезд в Могилёв
3 день

Знакомство с Могилёвым, родина Лукашенко, центр народного творчества и ремёсел

На экскурсии по Могилёву вы увидите жилые дома и постройки конца 18-19 вв., кафедральный костёл Св. Станислава с древними фресками, Свято-Никольский женский монастырь. Осмотрите ратушу с позолоченным флюгером, кафедральный собор Трёх святителей, Аллею героев и Архиепископский дворец, Борисо-Глебскую церковь и здание драматического театра. Побываете в историческом центре — на пешеходной Ленинской улице. Узнаете о пребывании здесь Николая II, периоде, когда город был Ставкой Верховного Главнокомандующего и его посещала царская семья — в краеведческом музее вам покажут кадры кинохроники и познакомят с экспозицией, посвящённой Великой Отечественной войне.

В 9 км от Могилёва посетим мемориальный комплекс «Буйничское поле». После обеда в этнокомплексе переедем в Шклов (~12 км), на малую родину Президента Беларуси. Заглянем в школу, где учился А. Г. Лукашенко. Затем отправимся в Копысь — центр художественного керамического ремесла. С 15 века поселение славилось изразцами и керамикой из красной глины — копысской кафли. Местными изразцами украшали печи в царских палатах московского Кремля — увидим их в центре народного творчества и ремёсел.

Далее — ужин и трансфер на вокзал. В 21:54 поезд отправится обратно в Москву.

Знакомство с Могилёвым, родина Лукашенко, центр народного творчества и ремёселЗнакомство с Могилёвым, родина Лукашенко, центр народного творчества и ремёселЗнакомство с Могилёвым, родина Лукашенко, центр народного творчества и ремёселЗнакомство с Могилёвым, родина Лукашенко, центр народного творчества и ремёсел
4 день

Возвращение в Москву

В 6:27 поезд прибудет на Белорусский вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание (цена за 1 человека)47 900 ₽
1-местное проживание52 200 ₽
Дети от 0 до 9 лет42 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 1 обед, 2 ужина
  • Проезд в купе по маршруту
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • 1-местное размещение в гостинице
  • Выкуп места в купе - 12 600 ₽
  • 1-местное размещение в гостинице - 52 200 ₽
  • Стоимость тура для детей до 9 лет включительно - 42 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 19:56
Завершение: Москва, Белорусский вокзал, 6:27
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
читать дальшеуменьшить

и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры на «Из Москвы на поезде в Гомель и Могилёв»

Покажите нам Москву, москвичи
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Покажите нам Москву, москвичи
Начало: Москва
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 31 100 ₽ за человека
В Тулу и Елец на поезде из Москвы
На поезде
3 дня
В Тулу и Елец на поезде из Москвы
Научиться печь тульские пряники, побывать в доме, где жил И.А. Бунин, и посмотреть мини-спектакль
Начало: Киевский вокзал, Москва, отправление поезда в 22:0...
9 окт в 22:05
39 900 ₽ за человека
Новогодний сюжет в Москве
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Новогодний сюжет в Москве
Начало: Москва
30 дек в 10:00
от 29 250 ₽ за человека
Новогодняя столица - Москва
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Новогодняя столица - Москва
Начало: Москва
30 дек в 10:00
от 18 450 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы
47 900 ₽ за человека