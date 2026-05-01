Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.
Время в программе указано ориентировочно. График может измениться. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Возьмите с собой: оригинал паспорта РФ или иного документа, указанного в личном кабинете заказа тура (для детей до 14 лет — оригинал св-ва о рождении/загранпаспорта).
Программа тура по дням
Отправление в Гомель, ночь в поезде
Вы самостоятельно сядете на поезд. В 19:56 поезд отправится в Гомель.
Гомель, «Нефтяной маршрут», переезд в Могилёв
В 8:36 поезд прибудет в Гомель. После встречи с экскурсоводом и завтрака в кафе вы отправитесь знакомиться со вторым по величине городом Беларуси на реке Сож. Узнаете о его возникновении, как он живёт сегодня и о людях, прославивших эти земли. Посетите проспекты и улицы, побываете на площади Восстания. Осмотрите архитектурные ансамбли 19-20 веков: доходные дома Грошикова и Маянца, здания Русско-Азиатского и Виленского банков.
Самостоятельно погуляете по «Гомельскому дворцово-парковому ансамблю», с которым связана жизнь государственных и военных деятелей Румянцевых и Паскевичей. Посетите дворец с парадным колонным залом, увидите вещи семьи Паскевичей, археологическую и нумизматическую коллекцию, собрание рукописных и старопечатных книг, ценные иконы.
Затем переедем в город Речица (~50 км) на «Нефтяной маршрут», по которому отправимся после национального обеда с драниками. Вы узнаете о жизни белорусских нефтяников и историю добычи нефти. Увидите буровую вышку и станок-качалку. В единственном в стране музее нефти познакомитесь с процессами её добычи и пройдёте «посвящение в нефтяники».
В 19:00 едем в Могилев (~230 км). ~21:00 — заселение в гостиницу и поздний ужин.
Знакомство с Могилёвым, родина Лукашенко, центр народного творчества и ремёсел
На экскурсии по Могилёву вы увидите жилые дома и постройки конца 18-19 вв., кафедральный костёл Св. Станислава с древними фресками, Свято-Никольский женский монастырь. Осмотрите ратушу с позолоченным флюгером, кафедральный собор Трёх святителей, Аллею героев и Архиепископский дворец, Борисо-Глебскую церковь и здание драматического театра. Побываете в историческом центре — на пешеходной Ленинской улице. Узнаете о пребывании здесь Николая II, периоде, когда город был Ставкой Верховного Главнокомандующего и его посещала царская семья — в краеведческом музее вам покажут кадры кинохроники и познакомят с экспозицией, посвящённой Великой Отечественной войне.
В 9 км от Могилёва посетим мемориальный комплекс «Буйничское поле». После обеда в этнокомплексе переедем в Шклов (~12 км), на малую родину Президента Беларуси. Заглянем в школу, где учился А. Г. Лукашенко. Затем отправимся в Копысь — центр художественного керамического ремесла. С 15 века поселение славилось изразцами и керамикой из красной глины — копысской кафли. Местными изразцами украшали печи в царских палатах московского Кремля — увидим их в центре народного творчества и ремёсел.
Далее — ужин и трансфер на вокзал. В 21:54 поезд отправится обратно в Москву.
Возвращение в Москву
В 6:27 поезд прибудет на Белорусский вокзал.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание (цена за 1 человека)
|47 900 ₽
|1-местное проживание
|52 200 ₽
|Дети от 0 до 9 лет
|42 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 1 обед, 2 ужина
- Проезд в купе по маршруту
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Питание вне программы
- Выкуп места в купе - 12 600 ₽
- 1-местное размещение в гостинице - 52 200 ₽
- Стоимость тура для детей до 9 лет включительно - 42 700 ₽