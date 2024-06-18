Путешествие по Золотому кольцу из Москвы

Найдено 3 тура в категории «Золотое кольцо» в Москве, цены от 18 600 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
На автобусе
На байдарках
Джиппинг
3 отзыва
3 дня
9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
Увидеть древнейшие памятники архитектуры, побывать на родине сыра и рассмотреть города с воды
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
1 ноя в 08:00
8 ноя в 08:00
100 000 за всё до 4 чел.
Новогодний тур во Владимир и Суздаль с праздничной программой в стиле фильма «Чародеи»
На автобусе
Конные прогулки
2 дня
Новогодний тур во Владимир и Суздаль с праздничной программой в стиле фильма «Чародеи»
Прокатиться на тройке лошадей, побывать в Успенском соборе и отведать медовуху
Начало: Москва, 8:00
2 янв в 08:00
18 600 за человека
Тур в новогоднюю сказку: в гости к Снегурочке, фольклорный мастер-класс и храмы Золотого кольца
На автобусе
5 дней
Тур в новогоднюю сказку: в гости к Снегурочке, фольклорный мастер-класс и храмы Золотого кольца
Посетить Троице-Сергиеву лавру, поучавствовать в зимних забавах и побывать в царских палатах
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ярославский...
3 янв в 09:15
37 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирек
    18 июня 2024
    9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
    Наш гид Александр оказался уникальным человеком - профессионал своего дела, всесторонне образованный, умный, тактичный, обходительный. То, как он устроил наше
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    путешествие по Золотому кольцу - выше всяких похвал! Вся наша семья до сих пор находится под впечатлением от увиденного. Спасибо ему огромное. Всем рекомендую - не пожалеете!

  • С
    Сергей
    22 июня 2023
    9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
    Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
  • В
    Валерия
    15 мая 2023
    9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
    Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге
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    пролетало незаметно! Отдельно хочется отметить то, что в каждом городе организатор нашел для нас местных гидов, которые как никто знают свои города и позволяют еще больше проникнуться уникальной атмосферой каждого города! Буду и дальше открывать Россию с Александром и его командой!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Золотое кольцо»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Тур в новогоднюю сказку: в гости к Снегурочке, фольклорный мастер-класс и храмы Золотого кольца
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  2. Кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Успенский Собор
  6. Усадьба Кусково
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Ростовский кремль
  9. Церковь Покрова на Нерли
  10. Суздальский кремль
Сколько стоит тур в Москве в октябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Золотое кольцо" можно забронировать 3 тура от 18 600 до 100 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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