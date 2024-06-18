3 дня
9 городов Золотого кольца России на внедорожнике: индивидуальный комфорт-тур
Увидеть древнейшие памятники архитектуры, побывать на родине сыра и рассмотреть города с воды
Начало: Москва, где вам удобно, 9:00
1 ноя в 08:00
8 ноя в 08:00
100 000₽ за всё до 4 чел.
2 дня
Новогодний тур во Владимир и Суздаль с праздничной программой в стиле фильма «Чародеи»
Прокатиться на тройке лошадей, побывать в Успенском соборе и отведать медовуху
Начало: Москва, 8:00
2 янв в 08:00
18 600₽ за человека
5 дней
Тур в новогоднюю сказку: в гости к Снегурочке, фольклорный мастер-класс и храмы Золотого кольца
Посетить Троице-Сергиеву лавру, поучавствовать в зимних забавах и побывать в царских палатах
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ярославский...
3 янв в 09:15
37 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрек18 июня 2024Наш гид Александр оказался уникальным человеком - профессионал своего дела, всесторонне образованный, умный, тактичный, обходительный. То, как он устроил наше
- ССергей22 июня 2023Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
- ВВалерия15 мая 2023Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Золотое кольцо»
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